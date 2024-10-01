Предсказания Ванги на 2025 год

Каждый год люди ждут предсказаний провидицы Ванги, так как она редко когда ошибалась в своих видениях. Поэтому и сегодня многие уже стали искать в её словах предупреждения о том, что ждёт человечество в будущем. Итак, что же предсказывает Ванга на 2025 год.

5 пророчеств на 2025 год от Ванги

Начало катастрофы. Согласно предсказаниям слепой провидицы, 2025 год – время катастрофической трансформации в Европе, которая нанесёт огромный вред большей части её населения. Причина – ядерное оружие, которое начнут использовать воюющие стороны в борьбе за власть, деньги и территории. Именно это приведёт к глобальному таянию льдов, в итоге в 2033 году они просто исчезнут с планеты. Следствием этого станет повышение уровня океанов. Но даже в таких условиях люди смогут выжить на Земле. Конец света. В 2025 году он только начнётся. Человечество не прекратит своё существование в ближайшее время, пока, к 3797 году не исчерпает все земные ресурсы. Люди и тогда найдут выход, переселившись в другое место, и планета без них ещё просуществует до 5079 года. Именно эта дата указана Вангой, как начало катастрофы, повлияющий на все формы жизни на планете Земля. В 2025 году Третьей Мировой не будет. Хотя ведунья говорит о её неизбежности, но точной даты начала нет. Единственное, что известно – она придёт с Востока и будет очень страшной, так как будет применено атомное оружие. Война станет причиной непригодности для жизни Северной и Южной Америки. И продлится эта война до 2040 года, после чего возникнет новая религия. Приход болезни. Как предрекла Ванга, в 2025 году случится страшная болезнь из Сибири, которая унесёт намного больше жизней, чем предыдущая. Кто-то расшифровывает это, как предсказание появления оспы обезьян, а кто-то - пока неизвестного недуга. Одно ясно, что он будет страшнее, чем COVID-19, унесший тысячи человеческих жизней. Деление мира на богатых и бедных. Согласно пророчеству слепой ведуньи, богатые люди будут иметь столько денег, что их количество превысит бюджет некоторых государств. Основные денежные потоки будут идти в восточную и западную части мира, а также в обратном направлении. Запад и Россия закончат финансовые отношения, но произойдёт расширение взаимодействий с восточными странами, особенно с Китаем. Также Ванга указала, что многие будут богатыми, не имея в руках денег. Объяснить это можно тем, что начнут чаще использовать электронные деньги, так как будут созданы новые системы платежей, позволяющие полностью отказаться от наличных денежных средств.

Кто-то относится к пророчествам слепой ведуньи с недоверием, считая, что её предсказания применяют для манипуляции людьми, кто-то, напротив, верит в её слова, вспоминая сбывшиеся ранее её предвидения. Это дело каждого. Но всё же лучше быть предупреждённым и готовым к определённым событиям, чем они свалятся на человечество неожиданно, выбив тем самым почву из-под ног. Напишите в комментариях, что вы думаете о подобных предсказаниях.