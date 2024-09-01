Гороскопы и предсказания » Гороскоп по знакам зодиака на 2025 год

Гороскоп по знакам зодиака на 2025 год

Гороскоп на 2025 год по знакам Зодиака

2025 год пройдёт под покровительством Зелёной Деревянной Змеи, которая является символом мудрости, гибкости и загадочности, поэтому она научит быть стратегом, действуя всегда осторожно и продумывая каждый свой шаг. Так как Змея Деревянная, то нужно ждать роста и развития как в личной жизни, так и в общественной. Многие почувствуют внутреннее обновление и переосмысление своих жизненных ценностей, уйдёт импульсивность в принятии решений. Ей на смену придёт разум и спокойствие.

 

Смотрите также: ТОП-12: Таро-прогноз на 2025 год по знакам Зодиака.

Любовь и отношения

В 2025 году любовные отношения будет строить нелегко, особенно вспыльчивым натурам, так как хозяйка года очень изворотливая и хитрая, поэтому в своё время правления она будет покровительствовать людям продуманным и хватким. Желающим найти вторую половинку необходимо действовать осторожно, прощупывая почву, прежде чем признаваться в своих чувствах. Те же, кто уже состоит в отношениях, могут сильно разочароваться в своём партнёре, поэтому, чтобы сохранить в паре мир и согласие, надо как можно чаще идти на компромиссы, прощая ошибки окружающим. Также в год Змеи нельзя складывать руки, даже если кажется, что мир рушится, а вокруг одни предатели. Только те, кто справится со всеми испытаниями, придут к настоящему счастью.

Здоровье

Многие знаки Зодиака будут испытывать излишний стресс, который не самым лучшим образом отразится на состоянии здоровья. Именно по этой причине нужно как можно больше времени уделять не только физическому здоровью, но и ментальному. В середине года возможны проявления аллергии, поэтому надо стараться избегать мест скопления аллергенов, так как игнорирование данной болезни может перевести её в хроническую. Некоторым знакам Зодиака нужно выделять время для прогулок на свежем воздухе, так как от постоянного сидения в закрытых помещениях может развиться целый букет недугов.

Карьера и деньги

Согласно восточной мифологии Змея – мудрая и хитрая, а так как она в 2025 году ещё и зелёная, то ей приписываются такие качества, как спокойствие и гибкость, она с лёгкостью подстроится под любые обстоятельства. Именно поэтому успех в финансовом плане будет на стороне тех зодиакальных созвездий, которые докажут покровительнице года свою искренность намерений. Тогда деньги будут появляться из самых неожиданных источников. Те же, кто привык зарабатывать обманом и мошенничеством, могут сильно пострадать – финансы станут таять прямо на глазах. С карьерой дела будут обстоять таким же образом – честных и искренних людей ожидает рост по служебной лестнице, обманщиков – проблемы с начальством.

Совет женщинам

Гороскоп 2025 года даст советы женщинам быть всегда верной себе и своим взглядам на жизнь, не меняя их ни при каких обстоятельствах, тогда в жизни всё будет складываться легко и интересно. Процветание ожидает тех, кто умеет быть гибкой и изворотливой, прямолинейность в этом году – помеха в достижении счастья, удачи и успеха.

Советы мужчинам

Змея к сильному полу в 2025 году будет относиться с коварством, поэтому их ждут неприятные сюрпризы. Но если мужчины с ними станут справляться без гнева и всплеска эмоций, то покровительница года станет более лояльной к ним. Успех будет ждать спокойных мужчин, привыкших прежде думать, а потом действовать.

 

Выберите свой знак зодиака:

Гороскоп на 2025 год: Телец
Телец
(21.04 - 20.05)
Гороскоп на 2025 год: Близнецы
Близнецы
(21.05 - 21.06)
Гороскоп на 2025 год: Рак
Рак
(22.06 - 22.07)
Гороскоп на 2025 год: Лев
Лев
(23.07 - 22.08)
Гороскоп на 2025 год: Дева
Дева
(23.08 - 23.09)
Гороскоп на 2025 год: Весы
Весы
(24.09 - 23.10)
Гороскоп на 2025 год: Скорпион
Скорпион
(24.10 - 22.11)
Гороскоп на 2025 год: Стрелец
Стрелец
(23.11 - 21.12)
Гороскоп на 2025 год: Козерог
Козерог
(22.12 - 20.01)
Гороскоп на 2025 год: Водолей
Водолей
(21.01 - 20.02)
Гороскоп на 2025 год: Рыбы
Рыбы
(21.02 - 20.03)

 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 12:50

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Ангельская нумерология: Видите зеркальные цифры на часах? Что значит? Откройте для себя их духовное значение. Ангельская нумерология
Прогнозы на день
Нумерология, прогноз на сегодня Нумерология, прогноз на сегодня
Прогнозы на месяц
Таро прогноз на месяц Таро прогноз на месяц
Нумерология, прогноз на месяц Нумерология, прогноз на месяц
Гороскоп стрижек и причёсок 2024 Гороскоп стрижек и причёсок на месяц
Лунный календарь покупок 2024 Лунный календарь покупок на месяц
Прогнозы на год
Гороскопы и прогнозы на 2024 год Гороскопы 2024
Нумерология, прогноз на 2024 год Нумерология, прогноз на 2024 год

Гадания Онлайн

- Как найти пропажу

- Гадание на картах на парня

- Сдашь ли ты экзамен

- Гадание на будущее

- Гадание на цифрах

- Гадание Оракул Венеры

- Гадание на жениха

- Оракул Богинь Эллады

- Гадание Иеро

- Таро на отношения

- Цветной Оракул

- Гадание на любимого

- Гадание на костях

- Гадание на черточках

- Гадание Стоунхендж

- Гадание на альчиках

- Гадание на желание

- Гадание по Книге перемен

- Гадание на рунах

- Гадание по кольцам

- Египетский Оракул

- Гадание по Книге Ведьм

- Гадание Двойняшки

- Значения имён

Канал Синьорины в Дзене
Поиск