15 признаков того, что парень нервничает рядом с вами

Мужчины стараются держать свои эмоции под контролем, поэтому не всегда можно понять, что у них на сердце. Даже когда они влюблены, отчего душа поёт, внешне они будут холодны. Хотя есть некоторые признаки, что парень, находясь рядом с вами, нервничает, потому что вы ему очень нравитесь.

15 признаков, что мужчина нервничает рядом с вами

Нет зрительного контакта. Он боится смотреть в глаза, так как хочет скрыть свои чувства. Он думает, что его взгляд может рассказать о нём всё, начиная от неуверенности в своём внешнем виде и заканчивая его мыслями, возможно, интимного характера. Отводит глаза. Если вы стали замечать, что на вас смотрит мужчина, но при этом отводит взгляд, когда вы смотрите на него, то это один из признаков, что он нервничает в вашем присутствии. Возможно, он слишком застенчив, чтобы встретить ваш взгляд, но вы явно ему нравитесь. Ёрзание. Он начинает при виде вас ёрзать, ходить на месте, переминаться с ноги на ногу. Таким образом мужчина подавляет свои эмоции – большую любовь к вам. Напрягает молчание. Один из основных признаков того, что парень нервничает в вашем присутствии, — это когда его беспокоит молчание, поэтому он начинает болтать без умолку. Притом темы могут быть скучные для вас. Ему важно, чтобы не было напряжённых пауз. Потение. Независимо от пола, мы все склонны потеть в стрессовых, волнующих и пугающих обстоятельствах. Наши ладони также потеют, когда мы находимся рядом с теми, в кого влюблены, потому что эти железы начинают работать усерднее по мере повышения уровня нашего возбуждения. Итак, в следующий раз, когда вы будете искать признаки того, что вы ему действительно нравитесь, обратите внимание, сильно ли он потеет. Страх двигаться. Когда кто-то испытывает беспокойство, это напрямую отражается и на его физическом теле. Ваш парень может демонстрировать множество признаков того, что вы ему нравитесь, с помощью движений, выбранных поз и т.п. Вам просто нужно быть внимательной. Касание лица. Когда мы прикасаемся к определённым участкам лица, то успокаиваемся. На лице есть определённые точки давления, которые активируют парасимпатическую нервную систему: это внутренний механизм выживания организма. Это может объяснить, почему мы прикасаемся к лицу, когда шокированы, удивлены, напряжены, сосредоточены, обеспокоены или расстроены. Подсознательно наше тело касается участков лица — обычно лба, подбородка и рта — чтобы успокоиться и скрыть свою влюблённость. Согласен на всё. Один из признаков того, что парень нервничает из-за вас, — это когда он согласен со всем, что вы говорите. Мы склонны вести себя наилучшим образом с теми, кого любим, потому что боимся, что, если мы не согласны с ними, мы можем в конечном итоге задеть их чувства. Внимательно слушает. Если он очень внимателен к вам, то это один из самых распространённых признаков того, что вы ему нравитесь. Парень боится прервать вас, потому что, во-первых, ему приятно вас слушать, а во-вторых, чтобы вы не подумали, что он невоспитанный человек, ведь для него так важно показать себя только с хорошей стороны. Смех. Смех расслабляет, и нервный смех выполняет ту же самую функцию, позволяя человеку избавиться от беспокойства. Поэтому, если парень смеётся над всем, что вы говорите, то это прямое указание на то, что он нервничает из-за вас. Для него это защитный механизм, позволяющий справиться со своей неловкостью. Попытки рассмешить вас. Когда парень изо всех сил старается рассмешить девушку, это один из главных признаков того, что она ему действительно нравится. Он постарается пошутить обо всём, что видит, и в ваш адрес в том числе. Это один из признаков того, что он очень хочет, чтобы вы его заметили. Краснеет. Если парень, с которым вы встречаетесь, краснеет каждый раз, когда видит вас, то это один из признаков, что вы ему нравитесь. Когда нас кто-то привлекает, кровь приливает к нашему лицу, в результате чего наши щёки краснеют. Это так организм пытается привлечь к себе внимание. Смайлы. Если парень в своих сообщениях к вам использует множество смайлов, то это признак, что вы ему нравитесь. Это может показаться немного ребяческим и незрелым, но он просто пытается скрыть свою нервозность смайликами. Множество вопросов. Когда он задаёт вам много вопросов, это может быть одним из признаков того, что парень нервничает из-за вас и боится признаться в своих чувствах. Он хочет заполнить тишину вопросами и жаждет узнать о вас всё. Страх прикоснуться. Парень, который склонен нервничать, может не прикоснуться к вам, даже если он вам нравится и вы не против, чтобы он касался вас. Он не хочет, чтобы у вас сложилось о нём плохое впечатление, поэтому не станет инициировать физический контакт. Он может даже быстро отступить, если вы оба непреднамеренно прикоснётесь друг к другу. Это потому, что он не хочет вас обидеть или заставить вас чувствовать себя некомфортно.

Данные 15 признаков того, что парень нервничает рядом с вами, обычно указывают на его влюблённость, но бывают случаи, что у него по какой-то причине страх перед вами – он обманул вас, сделал что-то плохое, за что ему стыдно и т.п.