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5 знаков Зодиака, которые умеют раздражать

Наверняка каждый в своей жизни встречал человека, который раздражает буквально своим присутствием. Это может быть родственник, коллега, сосед или же друг приятеля. С ним тяжело коммуницировать лишь потому, что он безумно бесит. Подумайте, какого знака Зодиака был ваш «раздражитель»? Как считают астрологи, обычно они рождаются под 5 зодиакальными созвездиями.

 

5 знаков Зодиака, которые умеют раздражать

 

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Топ 5 раздражающих знаков Зодиака

  1. Рак. Это представитель одного из часто раздражающих зодиакальных созвездий, потому что он слишком чуткий и слишком эмоциональный, чем в полном смысле слова доводит до белого каления. Он будет драматизировать, анализировать и бесконечно ныть, притом по любому поводу. То ему достался слишком жёсткий стул, то свитер слишком яркий, то погода ужасно дождливая, то мир безумно жестокий к такому милому Рачку. Но самое раздражающее в Раке то, что если он не получает поддержку и сочувствие, то сразу же уползает в свою раковину и достать его оттуда невозможно. Он станет там сидеть молча и раздувать щёчки, морща лобик. Он не пойдёт первый на контакт, признав свою вину или воспользовавшись советом. Ему проще обвинить во всех своих обидах и проблемах всех вокруг и обидеться на них ещё больше и сильнее.
  2. Лев. Самый умный, самый красивый, самый начитанный, самый модный и самый продвинутый во всех областях. По крайней мере, так оценивает себя Лев. Он словно рыцарь в сияющих доспехах и супер белом пальто одновременно. Эго этого знака Зодиака зашкаливает, чему можно было бы позавидовать, если бы это так не раздражало. Он должен всегда быть в центре внимания, говорить только о себе и о своих достижениях. Представители этого созвездия искренне считают, что всем интересно их слушать, смотреть на них и, конечно же, восхищаться. Именно поэтому они и стараются привлечь к себе внимание невероятной громкостью и хвастовством. Их невнимательность и эгоизм очень бесят, но поделать с этим ничего нельзя. Львы не привыкли ради кого-либо меняться. Они – самые лучшие!
  3. Весы. Этот знак Зодиака не знает, что он хочет, поэтому может сейчас сказать и требовать одного, а через пару минут уже совсем другого. И это очень раздражает. К тому же, Весы никогда не бывают довольны результатом работы, как своей, так и окружающих, поэтому начинают ныть, что всё не так, как планировалось, не так, как хотелось бы. Но самая большая проблема – они повёрнуты на эстетичности. Могут часами добиваться идеальной картинки, меняя наряды, декорации, причёски, стиль, переставляя вещи, ища гармоничности, но так и не найдя, начинают злиться. Окружающим с ними очень нелегко, ведь понять, что они хотят, просто невозможно, что очень бесит и доводит до нервного срыва буквально всех. Весы при этом ведут себя спокойно и уравновешенно, как будто виновником такого настроения окружающих были вовсе не они.
  4. Водолей. Представители этого знака Зодиака живут в своём мире, где им комфортно и хорошо, поэтому они стараются не вникать в жизнь других. Именно это качество и раздражает многих, когда хочется поделиться радостью или горестью, рассказать о происходящих событиях. Водолей даже сделает вид, что слушает, но если ему задать вопрос о том, что было рассказано, он, возможно, даже не сможет ответить ни на один либо же ответ будет настолько поверхностный, что после не захочется снова когда-то поделиться сокровенным. К тому же, у многих рождённых под знаком Зодиака есть ужасная привычка – перебивать собеседника, чтобы рассказать о своём. Она очень бесит окружающих, но по-другому Водолеи не могут, вернее, не видят в этом проблемы, поэтому и не пытаются что-то поменять.
  5. Козерог. Он всегда знает, как правильно, поэтому он всем и советует, как себя вести, что говорить, как строить жизнь, хотя его никто и не просит об этом. Именно это качество всех и раздражает. Потому что чаще всего человек приходит не за советом, а просто, чтобы его выслушали. Козерог же настолько внимательно слушает, что потом словно по полочкам раскладывает рассказанную ситуацию или проблему, чтобы дать поэтапную инструкцию по её решению. И всё бы ничего, но этот знак не приемлет чужие точки зрения, считая, что есть единственная правильная – его. Поэтому большинство людей из их близкого окружения стараются важную информацию держать при себе, делясь только поверхностными фактами из своей жизни. Хотя Козерог и там найдёт проблему и станет искать её решение.

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Это 5 знаков Зодиака, которые умеют раздражать настолько профессионально, что люди стараются избегать общения с ними, по крайней мере, близкого. Часто с ними общаются поверхностно, иначе они могут довести до белого каления своими советами, реакциями и рекомендациями.


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Автор: Татьяна Арнаутова
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