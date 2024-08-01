Психология » Психология мужчин: Как завоевать его любовь? » 10 полезных советов, как заставить парня открыться в переписке

10 полезных советов, как заставить парня открыться в переписке

Мужчинам тяжело говорить о своих чувствах, а писать о них ещё сложнее. Причин для этого много – воспитание, навязанные стереотипы, а также характер. Но всё можно исправить, если найти ключик к мужскому сердцу. Психологи отыскали 10 способов, как можно раскрыть душу парня через переписку.

 

10 полезных советов, как заставить парня открыться в переписке

 

Смотрите также: Как соблазнить парня через СМС? 7 шагов к успеху.

10 вариантов, как сделать так, чтобы мужчина открыл душу в переписке

  1. Дайте ему возможность рассказать о себе, открывшись первой. Один из способов побудить мужчину рассказать о своих чувствах и переживаниях в текстовом сообщении — это сначала рассказать о своих. Начните постепенно открываться ему и делиться своими чувствами, эмоциями, мыслями и переживаниями, одновременно позволяя ему настроиться на вас. У всех нас есть свои проблемы, и это нормально — хотеть поговорить о них. Поэтому, открываясь первой, вы создаёте для него гостеприимное и безопасное пространство. Проявляя уязвимость первой, вы показываете ему, что самовыражение — это не то, за что его будут осуждать. Расскажите ему что-то личное и спросите его мнение по этому поводу, чтобы он чувствовал себя в безопасности и включённым. Слушайте, что он скажет. Если он увидит, что вы доверяете ему достаточно, чтобы быть уязвимой с ним, он поймёт, что всё в порядке, и вам тоже можно доверять. Однако делайте это так, чтобы поощрять постоянную беседу, а не чтобы говорил только кто-то один.
  2. Заслужите его доверие, проявив надёжность. Доверие — один из главных факторов, побуждающих людей открываться. Если вы доверяете кому-то, вам, естественно, будет комфортно говорить с ним на разные темы. Покажите мужчине, что вы заслуживаете доверия, постепенно укрепляя его в ваших отношениях и показывая ему, что он может на вас положиться! Для этого вы должны выполнять свои обещания, быть рядом с ним, несмотря ни на что, предлагать помощь всякий раз, когда она ему нужна. Поступая так, вы показываете ему, что вы надёжный и рациональный человек, которому он может подставить плечо. Тогда парень естественным образом начнёт чувствовать себя комфортно, открываясь в своём собственном темпе.
  3. Покажите ему, что вам интересно то, что он говорит, задавая ему вопросы. Каждый хочет, чтобы его увидели и услышали, и ваш парень не исключение. Проявите интерес к его жизни и помогите ему выразить свои чувства, задав ему один-два вопроса о нём и его интересах. Например, фраза «Что ты об этом думаешь?» может побудить его писать больше сообщений о своих интересах, проблемах или повседневных делах. Задавая подобные вопросы, вы поможете ему легче раскрыться, поскольку показываете, что он вам небезразличен, а не пытаетесь закончить тему. Как правило, мужчин нечасто спрашивают об их чувствах, поэтому они не ожидают, что окружающие проявят к ним интерес. Попросив его более подробно рассказать о чём-то, вы дадите ему почувствовать, что его слышат и ценят, а это сделает его более склонным к желанию выразить себя в будущем. Однако будьте осторожны и не задавайте слишком много ненужных вопросов, так как это может поставить его в затруднительное положение, и он захочет отстраниться.
  4. Будьте внимательным слушателем, когда это ему нужно. Известно, что большинство людей предпочитают говорить, а не слушать. Это отбивает у многих охоту открываться. Они считают, что другой человек не обращает внимания, не заботится и игнорирует их мысли и чувства. Поэтому будьте внимательны, когда ваш парень начинает писать вам сообщения о вещах, которые напоминают откровенность (например, рассказывать о своём дне или о чём-то из своего прошлого). Не пытайтесь торопить его рассказ, но и не  затягивайте с ответами. Дайте ему возможность говорить большую часть времени, однако время от времени вмешивайтесь, чтобы проявить сочувствие и побудить его продолжить свою историю. Выскажите ему своё мнение и дайте совет, если он об этом попросит. Не игнорируйте его чувства и не создавайте впечатление, будто он преувеличивает. Парням требуется много времени, чтобы раскрыться, иногда они даже не осознают, что делают это. Если он знает, что вы рядом, готовы слушать и быть внимательной, он будет более склонен открыться вам.
  5. Покажите, как сильно вы цените его и вашу связь. Иногда мужчины не хотят открываться, поскольку считают, что это может привести к потере интереса или уважения со стороны партнёрши. Покажите ему, что вы любите его, несмотря ни на что, и что его чувства — это нормальная часть человеческой природы. Похвалите его за дела, которые он совершил, скажите, как благодарны за то, что он есть в вашей жизни. Дайте понять, что вы никогда не осудите его, выразите готовность помочь ему. Если он начнёт понимать, что никогда не потеряет вас из-за того, что пошёл против «социальных устоев», он позволит себе раскрыться.
  6. Пусть ваши текстовые сообщения текут легко и естественно. Вам следует избегать фраз вроде: «Можем ли мы поговорить о том, что ты не открываешься мне?» Не стоит заставлять его чувствовать, что его обвиняют или ставят в затруднительное положение. Постарайтесь, чтобы текстовое общение шло своим чередом, когда бы вы ни писали ему сообщения. Дайте парню время и пространство, чтобы он мог естественно поговорить на личные темы.
  7. Будьте терпеливы к тому, как он раскрывается, и не торопите его. Иногда мы можем проявлять нетерпение и беспокойство из-за того, что кто-то, кого мы считаем близким нам человеком, не открывается нам. Давайте поставим себя на их место: «Буду ли я открыт, если кто-то заставит меня сделать то, к чему я не готов?» Определённо нет! Вот и парень будет постепенно открываться вам по-своему, а вы должны сохранять терпение, чтобы не разочаровать его.
  8. Не заставляйте его открываться — он сделает это, когда будет готов. Самое худшее, что можно сделать в такой ситуации, — это заставить другого человека излить душу. Нужно сопереживать чувствам другого человека, но не додумывать! Дайте мужчине почувствовать себя готовым. Он взрослый человек со своей жизнью и проблемами, поэтому избегайте высказываний вроде «Давай! Расскажи мне! Обещаю, я никому больше не расскажу». Не наказывайте его, игнорируя, если он не подчинится. Это может заставить вас показаться в его глазах бесчувственной и ненадёжной и, следовательно, оттолкнуть ещё дальше.
  9. Поощряйте его и говорите с ним об этом. Некоторые мужчины не уделяют особого внимания общению о личном, но вы можете попробовать сказать ему: «Ты можешь говорить со мной о чём угодно». Или что-то, что уважительно, но очевидно донесёт суть вашей заботы и готовности. Если общение и близость — это то, чего вы ищете в отношениях, смело скажите об этом своему парню.
  10. Уважайте его решение вообще не открываться. В конце концов, некоторые люди просто не из тех, кто проявляет какие-либо признаки уязвимости, особенно в начале отношений или посредством текстовых сообщений. Возможно, вы уже перепробовали все возможные способы, но он не сдвинулся с места. И если это так, то его решение и чувства следует уважать: нет смысла форсировать этот вопрос. Это только расстроит и разозлит его. Подождите.

Смотрите также: 7 приёмов заинтриговать мужчину в чате.

 

Возможно, эти 10 полезных советов, как заставить парня открыться в переписке, помогут вам не только наладить отношения с ним, но и решить проблемы недоверия с друзьями, коллегами или знакомыми, с которыми приходится общаться с использованием мессенджера.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 09:53

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Ангельская нумерология: Видите зеркальные цифры на часах? Что значит? Откройте для себя их духовное значение. Ангельская нумерология
Прогнозы на день
Нумерология, прогноз на сегодня Нумерология, прогноз на сегодня
Прогнозы на месяц
Таро прогноз на месяц Таро прогноз на месяц
Нумерология, прогноз на месяц Нумерология, прогноз на месяц
Гороскоп стрижек и причёсок 2024 Гороскоп стрижек и причёсок на месяц
Лунный календарь покупок 2024 Лунный календарь покупок на месяц
Прогнозы на год
Гороскопы и прогнозы на 2024 год Гороскопы 2024
Нумерология, прогноз на 2024 год Нумерология, прогноз на 2024 год
Актуально
Рецепты из кабачков Рецепты из кабачков
Рецепты из баклажанов Рецепты из баклажанов

Психология:

» Измена

» Психология мужчин

» Знакомство и свидание

» Психология отношений

» Психология женщин

» Обо всем

» Статьи о сексе (18+)

Канал Синьорины в Дзене
Поиск