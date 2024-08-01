10 полезных советов, как заставить парня открыться в переписке

Мужчинам тяжело говорить о своих чувствах, а писать о них ещё сложнее. Причин для этого много – воспитание, навязанные стереотипы, а также характер. Но всё можно исправить, если найти ключик к мужскому сердцу. Психологи отыскали 10 способов, как можно раскрыть душу парня через переписку.

10 вариантов, как сделать так, чтобы мужчина открыл душу в переписке

Дайте ему возможность рассказать о себе, открывшись первой. Один из способов побудить мужчину рассказать о своих чувствах и переживаниях в текстовом сообщении — это сначала рассказать о своих. Начните постепенно открываться ему и делиться своими чувствами, эмоциями, мыслями и переживаниями, одновременно позволяя ему настроиться на вас. У всех нас есть свои проблемы, и это нормально — хотеть поговорить о них. Поэтому, открываясь первой, вы создаёте для него гостеприимное и безопасное пространство. Проявляя уязвимость первой, вы показываете ему, что самовыражение — это не то, за что его будут осуждать. Расскажите ему что-то личное и спросите его мнение по этому поводу, чтобы он чувствовал себя в безопасности и включённым. Слушайте, что он скажет. Если он увидит, что вы доверяете ему достаточно, чтобы быть уязвимой с ним, он поймёт, что всё в порядке, и вам тоже можно доверять. Однако делайте это так, чтобы поощрять постоянную беседу, а не чтобы говорил только кто-то один. Заслужите его доверие, проявив надёжность. Доверие — один из главных факторов, побуждающих людей открываться. Если вы доверяете кому-то, вам, естественно, будет комфортно говорить с ним на разные темы. Покажите мужчине, что вы заслуживаете доверия, постепенно укрепляя его в ваших отношениях и показывая ему, что он может на вас положиться! Для этого вы должны выполнять свои обещания, быть рядом с ним, несмотря ни на что, предлагать помощь всякий раз, когда она ему нужна. Поступая так, вы показываете ему, что вы надёжный и рациональный человек, которому он может подставить плечо. Тогда парень естественным образом начнёт чувствовать себя комфортно, открываясь в своём собственном темпе. Покажите ему, что вам интересно то, что он говорит, задавая ему вопросы. Каждый хочет, чтобы его увидели и услышали, и ваш парень не исключение. Проявите интерес к его жизни и помогите ему выразить свои чувства, задав ему один-два вопроса о нём и его интересах. Например, фраза «Что ты об этом думаешь?» может побудить его писать больше сообщений о своих интересах, проблемах или повседневных делах. Задавая подобные вопросы, вы поможете ему легче раскрыться, поскольку показываете, что он вам небезразличен, а не пытаетесь закончить тему. Как правило, мужчин нечасто спрашивают об их чувствах, поэтому они не ожидают, что окружающие проявят к ним интерес. Попросив его более подробно рассказать о чём-то, вы дадите ему почувствовать, что его слышат и ценят, а это сделает его более склонным к желанию выразить себя в будущем. Однако будьте осторожны и не задавайте слишком много ненужных вопросов, так как это может поставить его в затруднительное положение, и он захочет отстраниться. Будьте внимательным слушателем, когда это ему нужно. Известно, что большинство людей предпочитают говорить, а не слушать. Это отбивает у многих охоту открываться. Они считают, что другой человек не обращает внимания, не заботится и игнорирует их мысли и чувства. Поэтому будьте внимательны, когда ваш парень начинает писать вам сообщения о вещах, которые напоминают откровенность (например, рассказывать о своём дне или о чём-то из своего прошлого). Не пытайтесь торопить его рассказ, но и не затягивайте с ответами. Дайте ему возможность говорить большую часть времени, однако время от времени вмешивайтесь, чтобы проявить сочувствие и побудить его продолжить свою историю. Выскажите ему своё мнение и дайте совет, если он об этом попросит. Не игнорируйте его чувства и не создавайте впечатление, будто он преувеличивает. Парням требуется много времени, чтобы раскрыться, иногда они даже не осознают, что делают это. Если он знает, что вы рядом, готовы слушать и быть внимательной, он будет более склонен открыться вам. Покажите, как сильно вы цените его и вашу связь. Иногда мужчины не хотят открываться, поскольку считают, что это может привести к потере интереса или уважения со стороны партнёрши. Покажите ему, что вы любите его, несмотря ни на что, и что его чувства — это нормальная часть человеческой природы. Похвалите его за дела, которые он совершил, скажите, как благодарны за то, что он есть в вашей жизни. Дайте понять, что вы никогда не осудите его, выразите готовность помочь ему. Если он начнёт понимать, что никогда не потеряет вас из-за того, что пошёл против «социальных устоев», он позволит себе раскрыться. Пусть ваши текстовые сообщения текут легко и естественно. Вам следует избегать фраз вроде: «Можем ли мы поговорить о том, что ты не открываешься мне?» Не стоит заставлять его чувствовать, что его обвиняют или ставят в затруднительное положение. Постарайтесь, чтобы текстовое общение шло своим чередом, когда бы вы ни писали ему сообщения. Дайте парню время и пространство, чтобы он мог естественно поговорить на личные темы. Будьте терпеливы к тому, как он раскрывается, и не торопите его. Иногда мы можем проявлять нетерпение и беспокойство из-за того, что кто-то, кого мы считаем близким нам человеком, не открывается нам. Давайте поставим себя на их место: «Буду ли я открыт, если кто-то заставит меня сделать то, к чему я не готов?» Определённо нет! Вот и парень будет постепенно открываться вам по-своему, а вы должны сохранять терпение, чтобы не разочаровать его. Не заставляйте его открываться — он сделает это, когда будет готов. Самое худшее, что можно сделать в такой ситуации, — это заставить другого человека излить душу. Нужно сопереживать чувствам другого человека, но не додумывать! Дайте мужчине почувствовать себя готовым. Он взрослый человек со своей жизнью и проблемами, поэтому избегайте высказываний вроде «Давай! Расскажи мне! Обещаю, я никому больше не расскажу». Не наказывайте его, игнорируя, если он не подчинится. Это может заставить вас показаться в его глазах бесчувственной и ненадёжной и, следовательно, оттолкнуть ещё дальше. Поощряйте его и говорите с ним об этом. Некоторые мужчины не уделяют особого внимания общению о личном, но вы можете попробовать сказать ему: «Ты можешь говорить со мной о чём угодно». Или что-то, что уважительно, но очевидно донесёт суть вашей заботы и готовности. Если общение и близость — это то, чего вы ищете в отношениях, смело скажите об этом своему парню. Уважайте его решение вообще не открываться. В конце концов, некоторые люди просто не из тех, кто проявляет какие-либо признаки уязвимости, особенно в начале отношений или посредством текстовых сообщений. Возможно, вы уже перепробовали все возможные способы, но он не сдвинулся с места. И если это так, то его решение и чувства следует уважать: нет смысла форсировать этот вопрос. Это только расстроит и разозлит его. Подождите.

Возможно, эти 10 полезных советов, как заставить парня открыться в переписке, помогут вам не только наладить отношения с ним, но и решить проблемы недоверия с друзьями, коллегами или знакомыми, с которыми приходится общаться с использованием мессенджера.