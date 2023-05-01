7 приёмов заинтриговать мужчину в чате

Раньше парни с девушками знакомились в реальной жизни, сегодня же всё чаще и чаще знакомства происходят в социальных сетях. Поэтому так остро и стоит вопрос, как заинтриговать понравившегося мужчину в сети, ведь это не всегда просто. В отличие от женского, мужское воображение не сильно фокусируется на словах, на сказанном и недосказанном. Мужчины любят визуальное, физическое, конкретное соблазнение. Но всё же есть проверенные приёмы, которые всегда работают.

Топ 7 способов, чтобы впечатлить парня в чате

Найдите его настоящего и подстройтесь. Вам нужно выяснить, что интересно вашему мужчине. Так, спортсмену будет интересно поговорить о правильном питании, рыболову – о рыбалке и т.п. Поэтому ваша главная задача - вставлять нужные фразы, тщательно их завуалировав, чтобы вывести его на любимую тему. Рыбаку можете рассказать о том, что ваш папа много рыбачил и вас брал с собой, потому что вам это безумно нравилось. У спортсмена поинтересуйтесь, где лучше купить протеин, чтобы держать себя в форме. Парень тут же поставит для себя галочку, что вы с ним на одной волне. Не будьте напористой. Не засыпайте его сообщениями, будьте терпеливы и вежливы. А если он пропадает несколько раз за сутки без вразумительного объяснения, не поднимайте эту тему. Это его жизнь, и он не обязан вам отчитываться. Пишите грамотно. Вы хотите покорить не подростка, а мужчину! Поэтому всегда пишите грамотно, избегая сокращений и слишком большого количества смайликов. И даже если в его сообщениях достаточно помарок, не обращайте на это внимание. Главное, что вы пишете на чистом языке. Используйте иронию. Быть остроумным и забавным всегда работает, но остерегайтесь недоразумений, которые иногда могут иметь место в письменных беседах. Выясните, какой юмор он ценит, и будьте осторожны, чтобы не заходить слишком далеко, особенно если вы понимаете, что он обидчивый человек. Хорошая игра долго не живёт. Помните и напоминайте ему, что виртуальные отношения — это не отношения, как бы приятно ни было поговорить, довериться, обменяться идеями в переписке. Так что старайтесь встречаться вживую, выбирая для первых свиданий популярные общественные места. Используйте принципы. Это надуманный приём, но он очень помогает, когда что-то идёт не так. Например, мужчина задаёт вопрос: «На какие деньги ты живёшь?», а вы не хотите на него отвечать, поэтому скажите, что у вас есть принцип не говорить о финансах. Или же объясните, что за неделю отвечаете только на семь вопросов, и его лимит уже исчерпан, поэтому придётся ждать понедельника. Это очень интригует. Подкидывайте оптимистичные фразы. Все любят добрые слова в свой адрес, мужчины даже больше женщин. Поэтому для того, чтобы произвести на парня впечатление, можно использовать такие фразочки: «Ты самый интересный человек, которого я встречала за последнее время», «Я действительно чувствую, что мы понимаем друг друга на очень глубоком уровне», «Мне нравится знать, что ты рядом», «Даже когда день начинается плохо, ты всегда знаешь, как заставить меня улыбнуться».

Не все способны влюбиться по переписке, так как у всех парней разное отношение к подобного рода знакомствам. Тем не менее, если правильно построить свой диалог, то можно многого добиться, например, используя 7 приёмов заинтриговать мужчину в чате, чтобы он начал вас идеализировать.