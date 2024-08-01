Как поддерживать своего мужчину: 8 советов, чтобы не сделать хуже

Мужчинам, как и прекрасному полу, нужна поддержка. Она может быть как отцовская, так и материнская, дружеская и, конечно, любимой женщины. Именно последняя является проблемой, потому что девушки не привыкли поддерживать парней, ведь они сильный пол, а значит, со всем справятся самостоятельно. Но это совсем не так, поэтому каждой женщине нужно научиться вовремя и правильно протягивать руку помощи своей второй половинке.

8 правильных советов для поддержки своего супруга

Убрать фразу «Я знаю лучше!» Мужчины могут ошибаться – и это нормально. Потому что ошибки – это опыт. Но женщины часто сопровождают мужские промахи ужасной фразой: «Ну я же говорила. Вечно ты меня не слушаешь…» Этого делать нельзя. Нужно поддержать улыбкой, ободряющим взглядом или же сочувствующим молчанием. Наверняка, каждый видел пару, вместе входящую к врачу, так как право рассказать о проблемах здоровья супруга имеет только его жена. Таким образом женщина даёт сигнал, что она лучше всё знает: что сказать, как поступить в данной ситуации. Она даже лучше чувствует боль и эмоции мужа, чем он сам. Кстати, именно эти дамы и жалуются, что их супруг пассивен и ей приходится брать всё на себя. Принятие недостатков супруга. Все мечтают, чтобы их воспринимали такими, какие они есть, но многие женщины ставят цель – обязательно усовершенствовать своего мужчину. Сменить его имидж, научить правильно говорить, думать в нужном русле, больше зарабатывать и т.п. И это огромная женская ошибка. Она должна воспринимать мужчину таким, какой он есть – со всеми его недостатками. Ведь роза без шипов – не роза, а собака без лая – не собака. Так и мужчина без своей индивидуальности уже не ваш мужчина. Поэтому нужно фокусироваться на мужских достоинствах и не акцентировать внимание на недостатках. Таким образом супруга даст понять своему супругу, что для неё он – лучший. Доверять, а не контролировать. Когда женщина просит своего мужа о чём-то, то он просто выполняет её просьбу, а не находится под контролем. Если она критикует супруга и его варианты решения проблемы — это отсутствие веры в его способности и неверие в его успех. Но как раз делегирование ему бытовых или отцовских вопросов и будет поддержкой. Поэтому супруге нужно перестать исправлять все ошибки мужа, беря на себя ответственность в решении важных проблем. Нужно передавать бразды правления и в его руки, тем самым вселяя свою веру в него. Хвалить и благодарить. Многие мужчины говорят о том, что супруги их не хвалят и не поощряют, а также не благодарят, так как они считают, что мужчина им обязан. Тем более ничего особенного, по женскому мнению, нет в том, что делает для неё муж. Но нужно запомнить единственное правило: благодарность заразительна, поэтому сегодняшнее «спасибо» второй половинке завтра вернётся в 10-кратном размере. Верность. Тут даже вопрос не о физической преданности, а о том, что партнёры – это члены одной команды. Как сказали во время торжественного бракосочетания – «и в горести, и в радости…» Поэтому не должно быть никаких мыслей о расставании, когда у мужчины проблемы финансового характера или же семейные конфликты, так как расстаться с тем, кому предан, невозможно. Преданность и верность супруги — это крепость для её второй половинки, где он сможет переждать все неприятности. Не беспокоить. Мужчины в силу своей природы обычно решают проблемы в тишине и раздумьях, им так проще. Поэтому, если женщина начинает в такие моменты паниковать, давать советы или же тревожиться, то просто выбивает почву из-под ног супруга. Поэтому многие парни и говорят, что главная женская поддержка – не мешать. Им проще решить проблему, а потом всё объяснить любимой, чем слушать её вздохи и отвечать на бесконечные расспросы. Восхищение. Все парни нуждаются в восхищении любимой. Притом она может восторгаться как тем, что он прекрасный водитель, с которым всегда спокойно путешествовать, так и более глобальными вещами – лучший в мире коммерсант, умеющий правильно вложить деньги, прекрасный доктор, спасший множество жизней, а также он самый лучший мужчина, который достался ей, как птица счастья. Одним словом, нужно всегда находить то в своей второй половинке, что очень восхищает. Умение позаботиться о себе. Если у мужчины наступает чёрная жизненная полоса, он ждёт, что женщина сама сможет позаботиться и о себе, и о детях. Потому что сильный пол не умеет решать проблемы, не понимая, что происходит с его семьей. Когда супруг будет знать, что всё в порядке, то намного быстрее сможет найти выход и вернуть себе обязанности заботиться о любимых людях.

Скорее всего, некоторые женщины и используют вышеизложенные советы на практике давно, но есть же и такие, кто не знал о них, поэтому им есть куда стремиться. Поэтому и стоит попробовать разные виды женской поддержки, результаты приятно удивят!