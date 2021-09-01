Он сбежит от тебя! 8 женских ошибок в отношениях

Познакомилась с «принцем»?! Ура! Хочешь, чтобы свидания продолжались, переросли в настоящие сильные чувства, тогда забудь о чрезмерной активности. Он сбежит, если перестараешься на начальном этапе. Запомни восемь женских ошибок в отношениях, которые отпугивают мужчин. Наберись терпения. Дай шанс завоевать твоё нежное хрупкое сердце и благосклонность. Чем больше ему придётся постараться, тем вероятнее, что принц дорастёт до настоящего ТВОЕГО короля.

Ошибки женщины в отношениях, которые отталкивают мужчин

1. Преследование.

Случайная встреча – это нормально, но срабатывает не больше двух-трёх раз, при этом не забывай выдерживать временной интервал хоть в несколько дней. Если ты, безупречно одетая и накрашенная, ежедневно «нечаянно» сталкиваешься с потенциальным женихом, прогуливаясь в обеденный перерыв мимо места его работы, он быстро заподозрит неладное. Бедняга перестанет есть, сменит номер телефона, замуруется в кабинете.

2. Длинные голосовые сообщения.

Поверь, ему не интересно каждые два часа получать подробный отчёт о твоих действиях, слышать, как сильно ты соскучилась. В лучшем случае принц кратко ответит, в худшем – отправит номер в игнор. Мужской мозг взрывается от потока бесполезной информации. Такое поведение не интригует, не возбуждает, а раздражает. Если нет сил сдержаться, ограничься парой тёплых слов.

3. Текстовые монологи.

В продолжение п. 2: не переписывайся сама с собой. Никто не запрещает отправлять месседжи и фото. Рекомендуем: прежде чем слать следующее, дождись реакции на предыдущее. Три и больше односторонних сообщений в том же вайбере уже кажутся записками сумасшедшей с манией преследования. Не отвечает, следовательно, занят или не хочет. Единственный логичный выход в такой ситуации - заняться полезными и интересными делами. Альтернативное решение – позвонить и порадовать человека недовольством по поводу его молчания.

Совет психологов: запиши всё, что хочешь сказать, в черновик. Будет, о чём поболтать на очередном свидании.

4. Излишняя откровенность.

Женщины живут эмоциями, мужчины – логикой. Эгоисту приятно знать, что с утра и до вечера все мысли только о нём. Такой типаж питается чувствами, манипулирует, играет в любовь. Готова стать жертвой – продолжай, пока хватит сил. Нормального мужчину такая непосредственность отпугнёт. Тебе реально больше не о чем думать?! Если да, не признавайся даже под пытками. Дисциплина – наше всё.

5. Настаивать на свидании.

Вы договорились. Ты запланировала идеальный вечер: купила свечи, приготовила блюда-афродизиаки, обновила бельё. И вдруг неприятная новость: у него не получается прийти из-за какой-то неожиданности. Обидно до слёз. Цензурных мыслей нет. Но, увы, в такой ситуации либо понять и простить, либо послать и забыть. Не настаивай, не проси, не предлагай альтернативы. Захочет, выкрутится и примчится, а нет, заставить не получится.

6. Предъявление прав и оглашение обязанностей.

Несколько свиданий, пусть даже с интимным продолжением, - не штамп о заключении брака. Запомни, он ничего не должен. Если вы оказались в постели, значит, ты сама так хотела. Можно: озвучивать желания, ждать и радоваться, когда мужчина их исполняет. Нельзя: требовать, шантажировать, закатывать сцены.

Терпение, анализ, синтез – три составляющие, которые помогут определить, стоит ли надолго связываться с этим типом.

7. Общение через третьих лиц.

Манипуляция уровня «третий класс, вторая четверть»: нажужжать общим друзьям или его маме свои пожелания. Надеяться, что они передадут и всё случится. Почему-то даже взрослые дамы считают это «женской мудростью». Не стесняйся формулировать, что хочешь. Общайся с человеком непосредственно, не привлекая третьих лиц.

8. Верить всему, что он говорит.

Мужчинам свойственно обещать и забывать. Прими как должное! Напоминать и требовать не стоит. Влюблённый или хотя бы заинтересованный в тебе, товарищ не будет трепаться просто так. Доступным женщинам дарят слова, достойным – поступки.

Хочешь, чтобы у вашей пары всё получилось? Веди себя естественно. Наберись терпения. Помни, что такое такт и форс-мажор. Пользуйся мудрыми советами и не допускай типичных женских ошибок в отношениях, иначе он сбежит.