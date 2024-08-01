5 способов удержать необязательного парня

Вы когда-нибудь любили кого-то, у кого, кажется, аллергия на обязательства? Наверняка, это случалось со всеми. Но только не все понимают, что нужно делать с мужчиной, который боится серьёзных отношений. Множество психологов изучали этот вопрос и пришли к выводу, что ему нужна особенная женщина, которая сможет действовать определённым образом и удержит его возле себя.

5 вариантов заставить необязательного парня не убегать

Избегайте ненужной драмы. Никто не хочет отношений, похожих на самую драматичную испанскую мыльную оперу, верно? Эта драма вызывает огромное разочарование. Например, у девушки поломалась машина посреди дороги и она, не паникуя, просто вызывает эвакуатор, а не истерит в трубку своему возлюбленному. Быть с женщиной, которая является королевой драмы и делает проблему из всего, довольно утомительно. И раздражает к тому же. Говорите о любых проблемах и сохраняйте спокойствие. Мужчина оценит это больше, чем вы думаете. Парни, которые не готовы прикладывать усилия в отношениях, часто поступают именно так. И у них, наверняка, есть на это причины. Может быть, у них была связь, в которой не было ничего, кроме глупых ссор, и теперь они боятся пережить этот опыт заново. Если вы сохраните мир и спокойствие, ваш необязательный мужчина останется навсегда с вами. Создайте безопасное пространство. Мужчины, у которых проблемы с обязательствами, несут с собой много багажа, как из неудавшихся отношений, так и из прошлой жизни и даже детства. Вы должны быть готовы и способны справиться со всеми эмоциональными потрясениями, которые сопровождают их. Возможно, вы создадите для него первые серьёзные и здоровые отношения, поэтому, вероятно, ему придётся много работать, пока он не почувствует себя с вами комфортно и не позволит проявиться своей истинной личности. Создайте зону, свободную от осуждения, если хотите, чтобы он открылся. Так у него, наконец-то, появится ощущение, что кто-то готов его выслушать и понять. Вам не обязательно быть его психологом, просто дайте себе время завоевать доверие, и это станет огромным шагом к вашей приверженности. Наслаждайтесь жизнью и делайте её интересной. Если вы хотите привлечь его, пришло время подумать о том, чтобы быть более спонтанной. Спланируйте неожиданное путешествие, делайте что-то выходящее из зоны комфорта и запишитесь на кулинарный мастер-класс, о котором вы всегда мечтали! Этим мужчинам каждый день хочется чего-то нового, непредсказуемого и весёлого! Будучи предприимчивой и радостной, вы всегда будете интересны, и он захочет остаться и присоединиться к вашему путешествию. Кроме того, каждый новый опыт — это отличная возможность создать связь и воспоминания, которые могут только приблизить вас! Плывите по течению и не испытывайте стресса. Это как бесполезные драмы: мужчины хотят мира. Наслаждайтесь отношениями, пусть всё происходит в своём темпе. И покажите ему, что вы не в отчаянии от его поведения. Постоянное давление на него напугает его. Вы хотите быть для него местом спокойствия, кем-то, о ком он думает, когда находится в стрессе, и кто, как он знает, успокоит его, просто находясь рядом. Вот почему вам нужно иметь расслабленную энергию и, поверьте, если вы это сделаете, он никогда вас не отпустит. У него есть свои интересы. Никакого навязывания. Если есть что-то, чего мужчины боятся больше, чем обязательств, так это того, чтобы женщина проводила с ними 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Они не хотят быть с кем-то, кто ведёт себя одержимо. Чувствовать себя обязанным удовлетворять чьи-то потребности каждую миллисекунду. Это просто утомительно. Имея свои дела, вы мгновенно становитесь привлекательнее для всех! Почему? Потому что вы демонстрируете, что ваше счастье и благополучие не зависят ни от кого другого. Вы можете провести день без мужчины и предоставить ему свободу, не чувствуя обиды. Наличие собственных хобби и интересов тоже полезно для вас. Это поможет вам вести полноценную жизнь и в то же время снять напряжение с мужчины.

Если вы хотите, чтобы любимый, страшащийся серьёзных отношений, был рядом с вами, то попробуйте 5 способов удержать необязательного парня. Но если и это не поможет, то просто подумайте, а нужен ли вам такой человек? Возможно, вам вовсе не по пути?