Психология » Психология отношений » 5 способов удержать необязательного парня

5 способов удержать необязательного парня

Вы когда-нибудь любили кого-то, у кого, кажется, аллергия на обязательства? Наверняка, это случалось со всеми. Но только не все понимают, что нужно делать с мужчиной, который боится серьёзных отношений. Множество психологов изучали этот вопрос и пришли к выводу, что ему нужна особенная женщина, которая сможет действовать определённым образом и удержит его возле себя.

 

5 способов удержать необязательного парня

 

Смотрите также: 7 верных способов заставить парня скучать по тебе.

5 вариантов заставить необязательного парня не убегать

  1. Избегайте ненужной драмы. Никто не хочет отношений, похожих на самую драматичную испанскую мыльную оперу, верно? Эта драма вызывает огромное разочарование. Например, у девушки поломалась машина посреди дороги и она, не паникуя, просто вызывает эвакуатор, а не истерит в трубку своему возлюбленному. Быть с женщиной, которая является королевой драмы и делает проблему из всего, довольно утомительно. И раздражает к тому же. Говорите о любых проблемах и сохраняйте спокойствие. Мужчина оценит это больше, чем вы думаете. Парни, которые не готовы прикладывать усилия в отношениях, часто поступают именно так. И у них, наверняка, есть на это причины. Может быть, у них была связь, в которой не было ничего, кроме глупых ссор, и теперь они боятся пережить этот опыт заново. Если вы сохраните мир и спокойствие, ваш необязательный мужчина останется навсегда с вами.
  2. Создайте безопасное пространство. Мужчины, у которых проблемы с обязательствами, несут с собой много багажа, как из неудавшихся отношений, так и из прошлой жизни и даже детства. Вы должны быть готовы и способны справиться со всеми эмоциональными потрясениями, которые сопровождают их. Возможно, вы создадите для него первые серьёзные и здоровые отношения, поэтому, вероятно, ему придётся много работать, пока он не почувствует себя с вами комфортно и не позволит проявиться своей истинной личности. Создайте зону, свободную от осуждения, если хотите, чтобы он открылся. Так у него, наконец-то, появится ощущение, что кто-то готов его выслушать и понять. Вам не обязательно быть его психологом, просто дайте себе время завоевать доверие, и это станет огромным шагом к вашей приверженности.
  3. Наслаждайтесь жизнью и делайте её интересной. Если вы хотите привлечь его, пришло время подумать о том, чтобы быть более спонтанной. Спланируйте неожиданное путешествие, делайте что-то выходящее из зоны комфорта и запишитесь на кулинарный мастер-класс, о котором вы всегда мечтали! Этим мужчинам каждый день хочется чего-то нового, непредсказуемого и весёлого! Будучи предприимчивой и радостной, вы всегда будете интересны, и он захочет остаться и присоединиться к вашему путешествию. Кроме того, каждый новый опыт — это отличная возможность создать связь и воспоминания, которые могут только приблизить вас!
  4. Плывите по течению и не испытывайте стресса. Это как бесполезные драмы: мужчины хотят мира. Наслаждайтесь отношениями, пусть всё происходит в своём темпе. И покажите ему, что вы не в отчаянии от его поведения. Постоянное давление на него напугает его.  Вы хотите быть для него местом спокойствия, кем-то, о ком он думает, когда находится в стрессе, и кто, как он знает, успокоит его, просто находясь рядом. Вот почему вам нужно иметь расслабленную энергию и, поверьте, если вы это сделаете, он никогда вас не отпустит.
  5. У него есть свои интересы. Никакого навязывания. Если есть что-то, чего мужчины боятся больше, чем обязательств, так это того, чтобы женщина проводила с ними 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Они не хотят быть с кем-то, кто ведёт себя одержимо. Чувствовать себя обязанным удовлетворять чьи-то потребности каждую миллисекунду. Это просто утомительно. Имея свои дела, вы мгновенно становитесь привлекательнее для всех! Почему? Потому что вы демонстрируете, что ваше счастье и благополучие не зависят ни от кого другого. Вы можете провести день без мужчины и предоставить ему свободу, не чувствуя обиды. Наличие собственных хобби и интересов тоже полезно для вас. Это поможет вам вести полноценную жизнь и в то же время снять напряжение с мужчины.

Смотрите также: Как понять, что ты влюблена в парня? Онлайн тест.

 

Если вы хотите, чтобы любимый, страшащийся серьёзных отношений, был рядом с вами, то попробуйте 5 способов удержать необязательного парня. Но если и это не поможет, то просто подумайте, а нужен ли вам такой человек? Возможно, вам вовсе не по пути?


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 12:59

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Ангельская нумерология: Видите зеркальные цифры на часах? Что значит? Откройте для себя их духовное значение. Ангельская нумерология
Прогнозы на день
Нумерология, прогноз на сегодня Нумерология, прогноз на сегодня
Прогнозы на месяц
Таро прогноз на месяц Таро прогноз на месяц
Нумерология, прогноз на месяц Нумерология, прогноз на месяц
Гороскоп стрижек и причёсок 2024 Гороскоп стрижек и причёсок на месяц
Лунный календарь покупок 2024 Лунный календарь покупок на месяц
Прогнозы на год
Гороскопы и прогнозы на 2024 год Гороскопы 2024
Нумерология, прогноз на 2024 год Нумерология, прогноз на 2024 год
Актуально
Рецепты из кабачков Рецепты из кабачков
Рецепты из баклажанов Рецепты из баклажанов

Психология:

» Измена

» Психология мужчин

» Знакомство и свидание

» Психология отношений

» Психология женщин

» Обо всем

» Статьи о сексе (18+)

Канал Синьорины в Дзене
Поиск