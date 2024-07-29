5 причин признаться мужчине в симпатии и как это сделать

Вы не можете перестать думать о нём днём и ночью (особенно ночью, когда вам просто хочется свернуться калачиком рядом с ним и заснуть), и всякий раз, когда вы чувствуете себя плохо, просто вспоминаете о его улыбке, и ваш день мгновенно становится лучше. Но чувствует ли он то же самое к вам и стоит ли ему признаться в своих чувствах? Или же такое признание оттолкнёт его от вас? Хватит думать! Пора действовать!

5 доводов, почему нужно сказать мужчине о своих чувствах

Вам нечего терять. Если вы скажете ему, что он вам нравится, то узнаете, заинтересован ли он в вас, а значит, сэкономите своё время и продолжите жить, не думая об этом слишком много. Есть вероятность, что он также к вам неравнодушен, поэтому вы сможете построить долгие и крепкие отношения с тем, к кому питаете симпатию. Он понятия не имеет, что он вам нравится. Независимо от того, лучший ли он друг вашего знакомого или незнакомец, которого вы пытались соблазнить продолжительным зрительным контактом, он, вероятно, до сих пор понятия не имеет, что он вам нравится. Даже несмотря на то, что вы (вероятно) уже влюблены в него и точно придумали, где вы будете жить, чем будете заниматься, сколько у вас будет детей и другие планы на будущее, он понятия не имеет, что вы существуете. И именно поэтому вам следует раскрыть свои истинные чувства! Каким бы нервным это ни казалось, вам нужно сделать это в первую очередь для себя, потому что, скорее всего, вы ему тоже понравитесь, как только он узнает вас поближе. Вам просто нужно найти в себе смелость сказать ему. Он может прямо тут же пригласить вас на свидание! Парням нравятся девушки, которые проявляют инициативу. Мы все знаем, что парни всегда менее охотно признавались в своих чувствах, потому что для них это означает показать свою слабость вместо мужественности. Итак, когда дело касается парней, выражение чувств требует особой смелости и решительности. По этой причине они не могут не ценить девушек, проявляющих инициативу! Когда он увидит, что вы не боитесь говорить то, что на самом деле имеете в виду, и боретесь, чтобы получить то, что хотите, он будет поражён, потому что это очень возбуждает. Допустим, вы ему уже понравились, а теперь, когда сказали о своих чувствах, то он просто влюбился. Поверьте, нет ничего притягательнее, чем девушка, которая знает, чего хочет в жизни! Это показывает, что вы решительны, смелы и вам наплевать на то, что он смущается или что он о вас думает. Ваши коллеги поддержат вас. Иногда мы слишком много думаем, что наши подруги и другие хорошие друзья не одобрят наш выбор. В нашей голове есть барьер, который мешает нам что-то сделать, потому что мы боимся, что близкие не поймут. Поверьте, как только они увидят, насколько вы на самом деле счастливы, тут же поддержат вас, несмотря ни на что. Вы почувствуете себя в десять раз лучше. Представьте себе жизнь, в которой вы совершенно беззаботны, без всех этих ненужных сеансов размышлений и многочисленных разочарований по поводу одного и того же вопроса: «Должна ли я сказать ему, что он мне нравится?» Представьте себе жизнь, в которой вы просыпаетесь удовлетворённой и гордой собой за то, что сказали, что вы на самом деле чувствуете! После признания в своих чувствах ваша жизнь в десять раз станет лучше! Со временем невысказанные слова превращаются в огромную ношу, которую приходится постоянно носить на своих плечах. Честность является ключом к здоровым отношениям и здоровому образу жизни. Жизнь не предназначена для того, чтобы жить в страхе или тревоге перед невысказанными словами и чувствами!

Как дать понять парню, что он вам нравится?

Флирт. Если вы хотите показать парню, что вы заинтересованы им, флирт – определённо один из лучших способов сделать это. Существуют различные типы флирта, такие как прямой и косвенный. Что касается мужчин, то они в основном предпочитают прямой подход и, собственно, если вы хотите быть на сто процентов уверены, что он получил правильное сообщение, вам следует сделать выбор в пользу этого. Пример прямого флирта примерно такой: «Молодой человек, вы не против, если я к вам присоединюсь?» Если вы хотите ещё больше оживить ситуацию, сказав это, сядьте рядом с ним, прежде чем ждать его разрешения, потому что помните: вы уверенная в себе и смелая женщина, которая точно знает, чего хочет! Лучший способ флиртовать косвенно – использовать язык тела. Посмотрите ему в глаза, а затем мило улыбнитесь.

Улыбка. Знаете ли вы, что, когда мы улыбаемся, мы кажемся в десять раз более дружелюбными и привлекательными? Искренняя улыбка имеет очень сильный эффект и создаёт вокруг человека облако позитива. Итак, если вы хотите, чтобы вас заметили и в то же время намекнули на свой интерес, улыбайтесь до тех пор, пока губы не начнут болеть! Когда пойдёте с ним на первое свидание, улыбнитесь! И пока это искренне идёт от сердца, переборщить невозможно!

Личное. Поделитесь с парнем чем-нибудь забавным, деликатным или интересным из своей жизни, чтобы вовлечь его в разговор и дать ему представление о вашей уникальной личности. Он поймёт, что вам нравится и вы доверяете ему, потому что решили сказать ему что-то очень личное!

Комплимент. Нам всем приятно, когда кто-то замечает наши старания и все мелочи, на которые мы обращаем внимание, когда дело касается нашей внешности, личности и т.д. Если вы хотите дать ему понять, что он вам нравится, вам обязательно следует это сделать! Вы можете похвалить его внешний вид, его усилия (особенно, если он что-то сделал для вас), его личность, его интеллект и тому подобное.

Помощь. Итак, если вы хотите, чтобы он почувствовал себя ещё более полезным и желанным, попросите его о помощи в работе, домашних заданиях, повседневных трудностях и тому подобном. Он будет наслаждаться каждой секундой, проведённой с вами, и со временем будет хотеть всё больше и больше, потому что вы заставите его чувствовать себя хорошо, находясь рядом и помогая вам.

Выпивка. Если вы встретили парня в баре, лучший способ дать ему понять, что он вам интересен, — это купить ему выпить! Всё, что вам нужно сделать, это сказать официанту, что следующий напиток, который закажет парень, будет за ваш счёт. А когда он получит свой напиток и официант укажет на вас, помашите рукой и улыбнитесь! Если он улыбнётся в ответ и заинтересуется, можно не сомневаться, что он подойдёт к вам. Но если этого не происходит, это не обязательно предупреждающий знак. Некоторые парни очень застенчивы. В этом случае вы можете подойти к нему и удивить своей дерзостью!

Не думайте о возможных последствиях и результатах, не беспокойтесь о мнении окружающих, даже о мнении лучших друзей. Не бойтесь сделать первый шаг, потому что он может стать началом чего-то прекрасного. Неважно, сделаете ли вы это завтра, послезавтра, через неделю или месяц, главное, чтобы у вас было реальное намерение это сделать! Помните: что бы ни случилось, вы выиграете, потому что терять вам нечего!