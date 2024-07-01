8 маленьких знаков внимания, которых мужчины хотят, но не просят

Женщины считают, что мужчины всегда говорят о своих желаниях любимым девушкам. Ведь, по мнению прекрасного пола, именно это и отличает мужчин от женщин, но на самом деле это не так. Парни тоже не всегда открыто говорят, чего хотят от отношений. Но почему они держат это в секрете? Единственный ответ, который в каком-то смысле может быть близок к истине, заключается в том, что на самом деле они не знают, чего хотят, пока женщина не даст им это. Поэтому каждой девушке нужно попробовать провести эксперимент со своими половинками и сделать хотя бы одно из ниже предложенного, чтобы порадовать любимого, даже если он и не просит об этом.

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Покажите ему, что вы его уважаете. Вот первое, чего хочет от отношений каждый парень, но не все девушки это понимают. Покажите ему действиями, что его мысли, решения и чувства действительно важны для вас! Похвалите его за то, что он сделал правильный выбор, который привёл к положительному результату. Возможно, он вложил деньги в прибыльное дело или же подарил вам то, о чём вы так мечтали. Ваш романтический партнёр будет очень счастлив после того, как вы поблагодарите его и ещё и остальным расскажете, какой он молодец. Попросите его помочь вам. Вы сильная и независимая женщина и можете достать из багажника 4 сумки с покупками, запереть машину и отнести всё в дом, продолжая при этом разговаривать по телефону. Вы умеете самостоятельно починить блендер, справитесь, если компьютер выйдет из строя и т.д. и т.п. Но даже такие сильные женщины должны время от времени обращаться за помощью и давать шанс любимому быть хозяином дома. Потому что он мужчина в доме! Больше нечего добавить. Поэтому станьте рядом с ним нежной и хрупкой, пусть он откроет банку с огурцами, передвинет диван или же принесёт сумки с покупками. Как только он это сделает, его нужно обязательно поблагодарить. Сделайте ему несколько комплиментов. Да, не только женщинам время от времени нужны комплименты. И не забывайте, что комплименты всегда должны быть искренними: дайте ему понять, как вы его цените, используя добрые слова. Именно поэтому не преувеличивайте его заслуги, говорите только по сути – если он специалист по ремонту компьютеров, но не очень разбирается в поломках сантехники, то хвалить нужно за первое, умалчивая про его неумения во втором. Ну и, конечно, скажите ему приятные слова, когда он выглядит красиво и стильно. Ему будет лестно осознавать, что его вкус оценила любимая. Будьте друзьями. Любые отношения основаны на взаимной поддержке. Даже самому сильному человеку нужно, чтобы рядом был кто-то, готовый помочь ему, если что-то пойдёт не так. Знание того, что вы не одиноки, — одна из самых обнадёживающих вещей, в которых нуждается мужчина. Дайте ему понять, что вы гордитесь им и всегда будете рядом с ним, его реакция вас тоже удивит! Если вы хотите покорить мужское сердце, то не забывайте подставлять своё дружеское плечо. В таком тандеме вы точно добьётесь его любви. Всё только для него! Покажите ему, что вы вкладываете все силы в то, чтобы всегда быть для него лучшей. Наносите макияж, заботьтесь о своей внешности и всегда выбирайте самую красивую одежду, когда вам предстоит встреча с любимым. Он это оценит и захочет тоже быть лучшим именно для вас! Спросите у него совета. Если у вас есть сомнения в чём-то важном, спросите его, что он думает по этому поводу. Это действительно эффективный способ дать ему понять, насколько вам важно его мнение. В конечном счёте, мужчине необходимо знать, насколько его суждение имеет значение в жизни его женщины. Но не только послушайте его совет, но и постарайтесь применить его на практике. Вашему парню это будет очень приятно! Дайте ему почувствовать, что его ценят. Покажите ему, что вы оценили романтический ужин в ресторане или неожиданный подарок, который он вам сделал. Наградите его улыбкой или поцелуем. Он поймёт, насколько вы цените то, что он для вас делает. Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Иначе он увидит ваше лицемерие и может подумать, что вы рядом с ним только для того, чтобы лишь использовать. Дайте ему личное пространство. То, что вы находитесь в отношениях, не значит, что вы должны оставаться вместе 24 часа в сутки. Нам всем нужно время, чтобы побыть наедине с собой, расслабиться и увидеться с друзьями, но, кроме того, мужчинам нужно время, чтобы заняться своими «мужскими делами», которые женщины никогда не смогут понять.

Состоять в отношениях – значит, постоянно быть внимательной к своей второй половинке. Каждая любящая женщина должна хвалить, ценить и любить своего ненаглядного, даже если он об этом и не просит. Иначе любовь может разбиться о быт и обоюдное безразличие друг к другу.