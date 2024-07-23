Нужно ли давать второй шанс мужчине, если он не заинтересовал вас сразу

«У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Эту фразу сказала Коко Шанель. По этой причине многие девушки стараются особенным образом подготовиться к первому свиданию – макияж, причёска, одежда и т.п. Но им даже не нужно сомневаться, что сборы у сильного пола не менее тщательные. Но нередко во время рандеву что-то может пойти не так, как хотелось. Однако это не означает, что надо ставить крест на таком парне, а стоит дать ему второй шанс. И на это есть несколько причин.

5 причин дать мужчине второй шанс после первого свидания

Он совсем другой. Чтобы понять, что из себя представляет мужчина, нужно определённое время. Возможно, именно сегодня у него заболела любимая собака или он потерял крупную сумму денег, поэтому такой скучный и озабоченный. И если поразмышлять, то можно сделать вывод, что первое свидание – это вершина айсберга личности человека, мы же лишь можем додумать, что находится внизу. Поэтому не стоит тут же вешать ярлыки на малознакомого мужчину, есть вероятность, что при более близком знакомстве он будет совершенно другим. Разные энергии в этот день. Нередко искра не возникает тогда, когда люди находятся в разном энергетическом состоянии – девушка хочет веселиться, а парень – поговорить на философские темы. Вот у них и не получается найти общие точки соприкосновения. Возможно, в этот конкретный момент они просто были «не на одной волне». Именно поэтому нужно ещё раз встретиться, чтобы понять, ваш ли это мужчина. Есть большая вероятность, что в следующий раз вы столько общего найдёте, что не захотите даже расставаться с этим человеком. Притяжение не всегда возникает сразу, ему бывает нужно время. Неоправдавшиеся завышенные ожидания. Есть вероятность, что ваше разочарование после первого свидания возникло на фоне неоправдавшихся надежд. Порой мы настолько сильно желаем познакомиться с «тем самым», что любой парень, не отвечающий придуманному идеалу, кажется нам неподходящим. Но ведь в жизни нет идеальных людей, у нас у всех есть недостатки. Поэтому, вместо того чтобы сразу отказываться от общения с неподходящим парнем, нужно абстрагироваться от высоких требований и взглянуть на него по-другому. Возможно, вторая встреча покажет его с другой стороны, и он вам очень понравится. Волнение и желание нравиться. Парни волнуются так же, как и девушки, поэтому они и стараются показать себя только с хорошей стороны, что может стать причиной возникновения в женской голове впечатления, что перед ней обманщик и лицемер. Но если мужчине дать возможность встретиться ещё раз, то есть большая вероятность, что он будет уже немного расслабленный, а значит, более открытый. Это позволит лучше понять, стоит ли продолжать ваши встречи. Спешные решения – преграда к счастливым отношениям. Женщины нередко руководствуются эмоциями и советами подруг, поэтому могут поспешно решить, что парень им не подходит. Никогда нельзя так делать, потому что каждый человек имеет второй шанс. Мужчине нужно дать возможность раскрыться. Ведь никто не знает, как он поведёт себя в следующий раз. Первое свидание, как первый блин, который может быть комом, но это не значит, что нужно всё тесто выливать в ведро. Из него могут получиться весьма вкусные и румяные блинчики. Вторая встреча станет началом действительно прекрасных отношений, которые изменят вашу жизнь к лучшему.

Первое свидание — это эпиграф интересной книги, которая может сразу и не захватить сюжетом. Но если её продолжить читать, то можно настолько увлечься, что захочется продолжения. Поэтому никогда не стоит отказываться от прочтения следующих страниц вашей любовной истории, даже если и первая не очень привлекла!