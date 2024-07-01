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Знаки зодиака, которые делают всё, чтобы не работать

Хотя многие стремятся к успеху и готовы ради него попотеть, есть и те, кто изо всех сил старается избежать тяжёлой работы. Эти люди, рождённые под определёнными знаками зодиака, известны своей склонностью к откладыванию на потом и поиску оправданий для уклонения от рабочих обязанностей. Кто же постоянно откладывает работу на потом?

 

Знаки зодиака, которые делают всё, чтобы не работать

 

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Топ-6 зодиакальных созвездий, которые стараются отложить работу

Овен. Он известен своей импульсивностью и стремлением к приключениям. Эти характеристики часто могут привести к отсутствию концентрации на работе. Овны любят азарт и действие, но унылые повседневные задачи могут легко наскучить, они и профессию обычно ищут, связанную с постоянным передвижением. Они более склонны откладывать дела, требующие терпения и дисциплины, поэтому не стоит удивляться, что руководители, рождённые под данным созвездием, всегда перекладывают дотошную работу на плечи подчинённых, а сами могут целый день ездить, общаться, договариваться, возвращаясь под конец рабочего дня, после чего требуя отчётов. Кстати, именно из-за этого их подчинённые вынуждены перерабатывать.

 

Телец. Рождённые под этим знаком – любители комфорта. Они обожают роскошь и потворство своим желаниям, что может побудить их избегать тяжёлой физической работы. Тельцы предпочитают работать умом. К тому же, им не нравится интенсивный труд, именно поэтому они склонны срезать углы или по возможности делегировать обязанности. Но если у этого зодиакального созвездия есть мотивация, обычно им интересна финансовая сторона, то они могут пахать до изнеможения. Как только желаемый результат будет достигнут, они сложат все свои полномочия и погрузятся в умиротворённый отдых. Ещё один вариант, как Тельцы уходят от тяжёлой работы – перекладывают её на плечи других. Они прекрасные организаторы, которых слушают окружающие.

 

Близнецы. Они известны своим нерешительным и переменчивым характером. Эта нестабильность часто может привести к тому, что они откладывают важные решения или задачи, требующие тщательного планирования. Они мастера искусства находить творческие оправдания, чтобы избежать работы. Их любопытный и беспокойный ум часто заставляет их прыгать от одного задания к другому, но так и не добиться ничего. Именно поэтому из них получаются не самые лучшие работники. Однако, если они находятся под руководством опытного организатора работы, который сможет найти подход к вечно распыляющимся Близнецам, то работа будет спориться, если не сказать – гореть! Особенно, если этот знак выберет профессию, связанную с общением или творчеством.

 

Рак. Эмоциональный знак Зодиака, который очень боится конфликтов на работе, поэтому и старается создать мирную обстановку в коллективе. Если же его попросят принять какое-то важное решение или же работать в напряжении и давлении, то Рак тут же найдёт повод уйти с работы пораньше. Ещё одна причина, по которой этот знак Зодиака может отложить рабочие обязанности – это семья и дом, которые для него всегда на первом месте. Дело в том, что Раки настолько «подключены» к семейным делам, что если что-то происходит с родственниками, они не могут работать в полную мощь. Они даже способны провалить серьёзную сделку или проект, когда дома не всё спокойно, поэтому, чтобы этого не произошло, они лучше вовсе не придут на работу – уйдут на больничный, возьмут отпуск или же вовсе прогуляют, а потом уже будут решать, как быть дальше.

 

Лев. Лев известен своей потребностью быть в центре внимания и вызывать восхищение других. Это стремление к похвале может заставить их избегать работы, если они чувствуют, что она не выделяет их и не удовлетворяет эго. Они могут пытаться делегировать работу или избегать задач, которые не отражаются на них положительно. И заставить работать в таком настроении Льва просто невозможно, они будут всё делать спустя рукава, ведь нет смысла стараться, если потом не ожидаются овации и восхищение. Но если этот знак понимает, что после выполненного труда его будут носить на руках, то он будет готов работать до изнеможения, полностью отдавая себя делу. В такие моменты Львы проявляют креатив, своё умение привлекать окружающих словами и действиями и, конечно же, врождённую очаровательность.

 

Весы. Этот знак Зодиака может месяцами сидеть и ничего не делать, потому что не настроен на работу. Дело в том, что Весы работают только тогда, когда им это действительно надо. В таких случаях можно даже не проверять их результат, он будет – великолепный! Но как только этот знак перегорает, а у него это происходит быстро, то он впадает в апатию. И сдвинуть с места его будет невозможно. Те, кто затеял работу, должны доделывать всё самостоятельно или же переложить задачи Весов на другого, потому что на критику этот знак никак не реагирует. Хотя может и сделать вид, что понял, осознал и готов действовать. Но это обман, который Весы довольно часто используют для того, чтобы их не трогали. Правда, есть один вариант вернуть этот знак в рабочее состояние – наказать финансово. Но даже тогда работа не будет сделана на «отлично».

 

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Эти знаки зодиака сделают всё, чтобы не работать, если им этого не хочется. И заставить их сделать что-то против их воли практически невозможно! Хотя попробовать, конечно, стоит!


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 10:05

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