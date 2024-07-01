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8 главных способов мотивировать мужчину зарабатывать больше

Все люди хотели бы жить обеспеченно и ни в чём не нуждаясь. Некоторые женщины считают, что ответственность за финансовое положение должна лежать сугубо на мужских плечах. Но как считают психологи, всё находится как раз в руках женщины. Ведь именно она - мотиватор и вдохновитель к карьерному росту и развитию сильной половинки. Поэтому девушкам, во-первых, нужно найти правильного мужчину, а во-вторых, мотивацию для него, чтобы он хотел и мог достаточно зарабатывать.

 

8 главных способов мотивировать мужчину зарабатывать больше

 

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8 способов мотивации мужчины больше зарабатывать

  1. «Правильный мужчина». Если женщина решит мотивировать маменькиного сынка, то это первоначально провальный план, так как он привык, что за него всё решает, в том числе и финансовые вопросы, его мама. В жене он тоже видит главу семейства, которая сама справляется со всеми сложностями, и обеспечение семьи также ложится на её плечи. Он же готов быть рядом, чтобы вместе их тратить.
  2. Избавление от ограничений в мыслях. Есть женщины, которые живут с мыслью, что лучше пожить экономнее, чем попытаться заработать больше. Данную финансовую модель они используют и для планирования семейного бюджета. Таким экономисткам просто нужно задать себе вопрос, на какую сумму живёт семья, и на какую она хотела бы, чтобы они жили. Если разница всего лишь около 20 процентов, то необходимо только позволить себе так жить. Денежные блоки мешают и ей, и её супругу зарабатывать больше. Как только она их снимет, то тут же привлечёт в свою жизнь стабильность и более высокий финансовый поток.
  3. Правильное распределение рабочих обязанностей. Некоторые женщины привыкли «пахать» на нескольких работах, оберегая своего драгоценного супруга. Если она работает на двух работах, а также успевает ещё и дома убрать, постирать, приготовить еду и выучить с детьми уроки, то её мужу только остаётся радоваться жизни. Он с удовольствием проведёт выходные с друзьями, пока жена отводит детей на дополнительные занятия, или же поиграет за компьютером в те моменты, пока супруга занята домашними делами. Зачем ему что-то менять в своей прекрасной жизни, когда любимая всё взвалила на себя. Ему явно не захочется заботиться о семье, если вторая половинка уже заняла его место и выполняет мужские функции по зарабатыванию денег. Притом очень хорошо.
  4. Трата денег. Женщина должна подумать, куда уходит семейный бюджет. Если на её желания и радости практически ничего не тратится, то мужчина и не будет стараться заботиться о такой супруге. Ведь она сама отказывается от всех собственных желаний, а его это устраивает. Если муж не приносит в семью необходимую денежную сумму, то нужно проанализировать его подход к семейной жизни. Возможно, именно тут и есть проблема, почему он так мало зарабатывает.
  5. Интересы и цели супруга. Многие мужчины по своей натуре скупы, особенно по отношению ко второй половинке. Если женщине достался такой супруг, вечно и постоянно на всём экономящий, то ей нужно задуматься, а нужен ли он ей такой. Потому что он явно не изменится ради неё.
  6. Не стоит обижать мужчин. Некоторые женщины привыкли «тянуть на себя одеяло» - рассказывают только о себе, даже не слушая то, что рассказывает муж. К тому же, у них на всё только правильное мнение – собственное. То, что советует супруг, им неинтересно, а потом они удивляются, почему мужчина живёт своей жизнью, стараясь не вмешиваться в её. Для того, чтобы простимулировать вторую половинку зарабатывать больше, его нужно ценить и уважать, интересоваться, как прошёл его рабочий день, какие были радости и неприятности в течение него, спрашивать его совета, а потом благодарить за то, что его мнение по данному вопросу было верным. Таким образом, женщина приучает и себя, и супруга, что в их семье хвалят друг друга и поддерживают. Это поднимет мужскую самооценку, и он захочет ради любимой горы свернуть и преподнести к её ногам все богатства мира.
  7. Скандалам – нет! Сильному полу важна стабильность и эмоциональное спокойствие. Поэтому каждой женщине стоит помнить правило каждой ссоры – перед тем, как начинать выяснять отношения, нужно набрать в рот глоток воды и помолчать 10 минут. Потом накал страстей обязательно спадёт, и повод поругаться точно исчезнет. Для мирной и спокойной жены хочется сделать больше, чем для сварливой скандалистки.
  8. Женщина – всегда шея. Прекрасный пол никогда не должен забывать, что в семье именно от неё зависит, как будет построена их с супругом жизнь, в том числе и финансовая её сторона. Как подметили психологи, девушки, которые любят себя, всегда получают многое и от мужчин. Именно ради таких супруг мужья готовы ходить на три работы и ещё искать подработки, чтобы она была довольна и счастлива. Со своими желаниями не нужно наглеть, но нужно правильно направлять мужчину, чтобы он приносил больше денег ради «хотелок» любимой. Сильный пол с детства привык прислушиваться к советам и желаниям прекрасной половины человечества – его всю жизнь сопровождают мама, бабушки, соседки, воспитательницы, продавщицы и другие представительницы женского пола, которые направляют его к верному пути. Умная супруга просто подхватит своего мужчину в этой цепочки женщин и даст ему правильное направление хвальбой, беседами, а иногда и нареканиями. Может быть, мужчина подсознательно только и ждёт, когда вторая половинка включится в этот процесс и начнёт его подталкивать к цели.

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В любых парных отношениях участвуют двое, значит, и решать все вопросы они должны вдвоём, в том числе и финансовые. Поэтому в умелых руках женщины каждый мужчина сможет стать целеустремлённым и обеспеченным, а ей останется только почивать на лаврах богатства и роскоши.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 10:23

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