Знаки зодиака, связанные с магией и паранормальными явлениями

Во вселенной астрологии есть некоторые знаки Зодиака, известные своей склонностью полагаться на мир магии и иметь связь с ним. Они, движимые своим врождённым любопытством и непредвзятостью, часто готовы приветствовать самые необычные и загадочные убеждения, начиная от спиритизма до лженауки. Кто же эти любители магии и загадочных явлений?

5 зодиакальных созвездий, связанных с магией

Скорпион. Он обладает огромными мистическими способностями и паранормальными талантами, данными ему природой. Уже в детстве Скорпион может предсказать, как развернутся события в его жизни, поэтому никогда не попадается на глаза взрослым после своих шалостей. У этого знака Зодиака настолько развита интуиция, что он редко когда ошибается в людях, поэтому чётко понимает, кто враг, а кто друг. От него невозможно ничего скрыть, особенно близким людям, которых он хорошо знает и чувствует. Скорпионы с лёгкостью действуют на психику окружающих - манипулируя ими, часто принося немало зла чужим. Родных людей он никогда не оставит в беде, ежедневно защищая от всех бед и невзгод, полагаясь на подсказки своего внутреннего голоса. Рак. Рак известен своей чувствительностью и хорошо развитой интуицией. Рождённые под данным созвездием имеют глубокую связь с эмоциями и часто верят в мистические силы, управляющие миром. Их непредубеждённость побуждает исследовать магию, гадание и другие духовные практики. Среди Раков множество гадалок, предсказательниц и прорицательниц, которые редко когда ошибаются, потому что прекрасно чувствуют человека и его эмоции, чувства. Этот знак редко пользуется своими сверхспособностями в корыстных целях, скорее, наоборот, они стараются помочь обратившемуся за помощью. Те же, кто сам не стал ясновидящей или гадалкой, любят пообщаться с ними, когда не могут разобраться в непростой ситуации. Рыбы. Рыбы известны как неисправимые мечтатели. Их часто тянет к духовности, и они готовы довериться всему, что обещает более глубокую связь со Вселенной. Их склонность верить в астрологию, Таро и другие подобные дисциплины можно рассматривать, как попытку найти руководство для своей блуждающей души. Их врождённая эмпатия заставляет их верить в тонкие энергии и космические влияния на их жизнь. Однако у этого знака Зодиака от природы слабо развита интуиция, поэтому его представители могут допустить массу ошибок, например, в выборе профессии, спутника жизни, друга или в принятии важных решений. Когда же они понимают, что их выбор был неверен, пытаются найти выход в магии – проводят ритуалы, посещают гадалок или же специалистов в области заговоров, отворотов и приворотов. Весы. Люди, рождённые под знаком Весов, часто ищут баланса во всём, включая свои убеждения. Они склонны исследовать различные точки зрения и убеждения, чтобы попытаться гармонизировать их в своей жизни. Их непредубеждённость заставляет их верить во всё, что предлагает объяснение или руководство для поддержания гармонии в их мире. Что же, мир магии всегда завораживал такой вечно ищущий гармонию знак Зодиака, поэтому и неудивительно Весов увидеть на сеансе ясновидящей, предсказательницы или гадалки на картах Таро. И, что интересно, именно там они ищут ответы на все возникшие в их жизни сложности и вопросы и всегда находят. К тому же, они часто советуют такой подход в решении жизненных сложностей и другим, слепо веря, что только так можно стать счастливым человеком. Овен. Овен известен своим новаторским духом и смелостью. Представители этого зодиакального созвездия готовы без колебаний исследовать новые идеи и убеждения. Самоуверенность данного знака Зодиака заставляет верить во всё, что его увлекает, независимо от того, насколько диковинным это может показаться другим. Веру Овнов в необычные убеждения можно рассматривать как продолжение их жажды приключений и открытий, но не более. Как только им надоест жить в мире, где царит необычайное и неочевидное, они тут же вернутся в реальность. Однако в моменте увлечённости Овны готовы на всё – даже создать свой бизнес, связанный с магией и паранормальными явлениями, чтобы привлечь в него своих сторонников и распространять среди остальных.

Эти знаки Зодиака, связанные с магией и паранормальными явлениями, могут как слепо верить в то, что их окружает, так и создать собственное окружением с магами, волшебниками, колдуньями и ведуньями. Но самое интересное, что при любом варианте их тяжело свернуть с выбранного ими пути в реальность. Пока они сами не решат, что сбились, будут идти только вперёд, ища во всём волшебство.