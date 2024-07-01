8 классических способов заставить мужчину сильно влюбиться в вас

Как считают психологи, большинство мужчин и женщин не имеют понятия, как вести себя на первом свидании, чтобы привлечь партнёра. Поэтому, если у них не получается построить хорошие отношения, то они начинают обвинять друг друга, стараясь не брать на себя ответственность за своё поведение. Но всё можно изменить. Особенно это пригодится современным девушкам, которые довольно часто играют выбранную роль, скрывая своё истинное лицо. Ещё наши бабушки знали несколько успешных способов понравиться мужчине уже на первом свидании.

8 проверенных способов влюбить в себя сильный пол

Выглядеть достойно на свидании. Женщинам нужно исключить из своего гардероба одежду с глубоким вырезом, слишком короткую и неженственную, типа рубашки с джинсами. Потому что первый вариант слишком вульгарный, поэтому оттолкнёт приличного мужчину, а второй – излишне мужской, поэтому в таком наряде парень будет в девушке видеть только друга. Надо надеть то, что слегка приоткроет завесу над великолепным женским телом, заставляя мужчину додумать и начать мечтать о нём. Быть культурной. Очень важно во время свидания быть леди – не флиртовать и не строить глазки другим парням, не наносить помаду за обеденным столом, не писать сообщения своим друзьям, а также говорить «спасибо» и «пожалуйста». Вести себя прилично, как воспитанная девушка, даже если очень хочется нагрубить соседу по столику, громко выражающемуся нецензурной речью, или сзади стоящей женщине на кассе в супермаркете, толкающей в спину тележкой. Оставаться собой. Нет необходимости удивлять парня забавными фактами из жизни писателей или актёров, а также увлекательной беседой на театральную тему. Рассказ о своей младшей сестре или немного неадекватных соседях намного интереснее и веселее. К тому же, такие истории покажут, что перед парнем человек, а не телевизор или радио, по которому идёт познавательная передача. Не нужно говорить о своих прошлых отношениях. Мужчина хочет чувствовать себя особенным, а не тем, кого использовали для замены последних неудачных отношений. Даже если сейчас рана, полученная от бывшего, ещё большая и глубокая, не надо о ней рассказывать, так как это сильно ранит парня, а значит, шанс снова с ним встретиться будет очень маленький. Никакого высокомерия. Не нужно вести так, словно партнёру оказана большая честь встретиться с такой прекрасной девушкой. Просто стоит задуматься, что, если он будет делать так же, чем закончится такое павлинье представление? Скорее всего, данное свидание станет началом конца. Не стоит спешить с близостью. Порядочный парень будет невысокого мнения о женщине, отдающей своё тело мужчине, которого едва знает. Конечно, можно найти оправдание, говоря о гендерном равенстве и двойных стандартах, но это не меняет того факта, что парень явно не захочет встретиться ещё раз с такой легкодоступной девушкой. Нужно сохранять свою женскую загадочность. Чтобы произошла близость, парень должен постараться, только тогда он будет ценить этот момент. Капризы – долой! Некоторые женщины думают, что капризы делают девушку более женственной. Но на самом деле это не так. Они очень сильно раздражают сильный пол. Поэтому лучше держать свои недовольства под контролем, а играть роль капризной барышни и вовсе не стоит. Лучше быть милой и нежной девушкой. Дать мужчине чувствовать себя мужчиной. Парням нравится ощущать себя защитником, поэтому женщине нужно потенциального кавалера попросить о каком-то одолжении - проводить её к такси поздно вечером, подержать зонтик, пока она ищет телефон в сумочке, или же просто придержать её за локоть, переходя через бордюр. Когда услуга будет оказана, она должна поблагодарить парня, чтобы ему снова захотелось себя почувствовать настоящим мужчиной.

Эти советы помогут покорить любое мужское сердце, притом навсегда. Поэтому всем женщинам нужно быть хитрее и мудрее, чтобы влюбить в себя любого парня.