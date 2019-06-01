Что заставляет мужчину по-настоящему влюбиться? 6 беспроигрышных советов

Что заставляет мужчину влюбиться по-настоящему? Романтики верят, что любовь – химия, страдают, изучают теорию флюидов. Прагматики утверждают, мол, это чувство – выдумка, красивое прикрытие страсти и психологической привязанности. Мудрые женщины не верят ни тем, ни другим. Они разрабатывают методики соблазнения, знают наверняка, что заставляет мужчину по-настоящему влюбиться. Их маленькие хитрости действительно работают. Так что, девочки, если чувствуете, что вот оно - счастье, не теряйте голову. Лучше воспользуйтесь толковыми советами.

Что заставляет мужчину по-настоящему влюбиться?

1. Посмотрите на себя в зеркало

Мужчины любят в первую очередь глазами. И ничего с этим не поделать. Даже если у вас высший разряд по камасутре, а над кроватью красуется диплом Золотой вилки, это не повод запустить заботу о внешности. Безупречный маникюр, ухоженные волосы, здоровая кожа – лучшие друзья девушек. Полезное к ним дополнение – хорошая физическая форма. Такой набор отлично укрепляет самооценку, которая и служит главным оружием соблазнения.

2. Не играйте в чувства

Если вам весело, улыбайтесь, на душе скребут кошки – грустите. Будьте максимально искренни, но умеренны в выражении эмоций. Да, все женщины в душе немножечко актрисы, только уровень мастерства разный. Мужчины чувствуют фальшь. И, поверьте, она им не нравится.

3. Чаще смотрите на любимого

Взгляд - важный аспект ухаживаний, который помогает усилить притяжение между Инь и Янь. Даже если вы не первый месяц вместе, не забывайте строить глазки своей второй половинке. Не бойтесь смотреть на него или чувствовать пристальное внимание каждый раз, когда он изучает вас взглядом. Это и есть красота настоящих чувств.

4. Найдите точки соприкосновения

Общая постель и кухня – работающие инструменты, но их недостаточно. У благополучных пар связь сильнее. Увы, ничтожно мала вероятность того, что любимый разберётся в хитростях вязания или научится вышивать крестиком. Придётся вам осваивать марки автомобилей, ориентироваться в футболе и рыбалке. Так вы сможете лучше понять его, а при необходимости – поддержать. Не ленитесь! Потраченное время с лихвой компенсируют часы, проведённые вместе.

5. Не критикуйте

Категоричность допустима лишь в одном утверждении: он лучший. Вместо критики находите поводы похвалить любимого. Делайте это с толком и к месту. Неподдельное восхищение мужскими качествами и бесхитростные комплименты работают подобно наркотику. В какой-то момент мужчина осознает, что просто не может без этого. Только не фальшивьте. Запомните, хвалим, но не льстим. Заставьте любимого ощущать себя незаменимым. Если человек чувствует свою важность и нужность, его привязанность усилится.

6. Излучайте положительную энергию

Забудьте о нытье и жалобах. Культивируйте в себе позитив и лёгкое отношение к жизни. Ведь в повседневной жизни так не хватает положительной энергии. Яркие эмоции со знаком "плюс" - это якорь, который не даст ему отдалиться.

Этакая получилась занимательная психология. Женственность, внимательность, нежность – вот что заставляет мужчину по-настоящему влюбиться. А если все усилия напрасны, отношения не складываются, присмотритесь к нему повнимательнее. Скорее всего, вы выбрали не тот объект страсти.