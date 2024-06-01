Психология » Психология мужчин: Как завоевать его любовь? » 5 причин, почему мужчины после долгих отношений женятся на первой встречной

5 причин, почему мужчины после долгих отношений женятся на первой встречной

Довольно часто бывает, что мужчина в течение длительного срока состоит в отношениях с умной, заботливой и красивой женщиной, которая могла удивить его и вкусностями, и приятными подарками интимного характера, да и в целом разными сюрпризами, но в какой-то момент рвёт связь с ней. Хотя она так мечтала о замужестве и счастливом браке. Проходит совсем немного времени, и он женится на другой. Почему же так происходит? Почему некоторые дамы ждут годами предложения руки и сердца, но так и не получают, а другие в один момент?

 

5 причин, почему мужчины после долгих отношений женятся на первой встречной

 

Смотрите также: Почему мужчины женятся.

Топ-5 причин женитьбы мужчин на первой встречной

  1. Незрелость. Многие парни морально ещё не созрели создавать семью. Ведь для большинства семья — это не только штамп в паспорте, но и большая ответственность перед второй половинкой. Поэтому парни могут долго готовиться к этому серьёзному шагу, а потом, когда они почувствуют, что время пришло – тут же предложат руку и сердце достойной, по их мнению, девушке. И будут жить с ней долго и счастливо.
  2. Мама против девушки. Кажется удивительным то, что парни слепо доверяют мнению своей мамы, но это так. Поэтому они могут годами встречаться с девушкой, но, если мама скажет, что она не подходит сыну в жёны, он поступит так, как она сказала. Причин для этого несколько. Первая: они привыкли, что в их семье мнение матери – закон, и никто не может действовать против него. Вторая: мальчик с рождения принял правило, что мама ему желает только хорошее, и если она говорит, что с этой девушкой ему будет плохо, то он ей поверит. Первый вариант приведёт к тому, что парень тут же порвёт со второй половинкой, как только об этом скажет мама, второй – он какое-то время поживёт с ней и, возможно, даже будет счастлив с ней, но если мать начнёт указывать на её недостатки, то отношениям придёт конец, потому что, скорее всего, мама начнёт манипулировать им, устраивая выборы между ней и неугодной ей девушкой. И выбор однозначно не будет в пользу девушки.
  3. Комфортная женщина. Испокон веков хорошая жена – это та, которая умеет готовить, вести дом и быть удобной для своего мужа, а значит, покладиста и учтива. Но сейчас времена изменились. И такие удобные супруги, часами стоящие у плиты, чтобы приготовить первое, второе и компот, или стирающие бельё руками, ведь стиральная машина может всё испортить, не спорящие и согласные на всё, мужчинам перестали нравиться. Им сегодня подавай индивидуальность. Поэтому они могут годами жить с удобной женщиной, а жениться на той, которая со своим мнением, сильным характером, но самое главное – искренняя. Это сейчас ценится гораздо больше, чем хозяйственность, покладистость и скромность.
  4. Модель, а не жена. Важная причина, почему мужчина долго встречается с девушкой, но не предлагает ей замужество — несоответствие образа супруги и избранницы. Может так произойти, что любимая вдруг начинает вести себя, как модель с обложки журнала, которую нужно постоянно фотографировать, освещать происходящее с ней или же просто она начинает вести блог, в котором рассказывает о каждом своём шаге, как будто она некая знаменитость. Такое поведение не по нраву ни одному мужчине, поэтому он и начнёт искать ту, которая желает быть не звездой, а обычной женщиной с буднями и выходными, которые они проводят вдвоём, а не со всей социальной сетью!
  5. Нужна муза, а не просто спутница. Всем мужчинам, на самом деле, нужна не просто спутница, а муза, которая будет постоянно вдохновлять его на разные свершения. К сожалению, мы очень часто об этом забываем. В ежедневных заботах, рутинах дня, кажется естественным, что мужчина должен чего-то постоянно добиваться как ради себя самого, так и ради своей возлюбленной. Однако это вовсе не так. В нашем мире никто никому ничего не должен, тем более за просто так. Поэтому, чтобы мужчина к чему-то стремился, его, конечно же, нужно мотивировать. Особенно, если дело касается важных вещей. И делать это надо, по возможности, максимально ненавязчиво, приятно, по-женски. Так, чтобы он подумал, что эта потрясающая идея пришла ему в голову, а не вам. Если вы научитесь это делать, вас непременно будет ждать успех, как в отношениях, так и в других сферах жизни.

Смотрите также: 10 причин, почему ты всегда одна без мужчины.

 

Как видите, причин, почему мужчины после длительных отношений решают жениться на первых попавшихся девушках, много, и не все они зависят от прекрасного пола. Часто парнями руководят внешние обстоятельства.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 10:53

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Ангельская нумерология: Видите зеркальные цифры на часах? Что значит? Откройте для себя их духовное значение. Ангельская нумерология
Прогнозы на день
Нумерология, прогноз на сегодня Нумерология, прогноз на сегодня
Прогнозы на месяц
Таро прогноз на месяц Таро прогноз на месяц
Нумерология, прогноз на месяц Нумерология, прогноз на месяц
Гороскоп стрижек и причёсок 2024 Гороскоп стрижек и причёсок на месяц
Лунный календарь покупок 2024 Лунный календарь покупок на месяц
Прогнозы на год
Гороскопы и прогнозы на 2024 год Гороскопы 2024
Нумерология, прогноз на 2024 год Нумерология, прогноз на 2024 год
Актуально
Рецепты из кабачков Рецепты из кабачков
Рецепты из баклажанов Рецепты из баклажанов

Психология:

» Измена

» Психология мужчин

» Знакомство и свидание

» Психология отношений

» Психология женщин

» Обо всем

» Статьи о сексе (18+)

Канал Синьорины в Дзене
Поиск