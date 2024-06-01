5 причин, почему мужчины после долгих отношений женятся на первой встречной

Довольно часто бывает, что мужчина в течение длительного срока состоит в отношениях с умной, заботливой и красивой женщиной, которая могла удивить его и вкусностями, и приятными подарками интимного характера, да и в целом разными сюрпризами, но в какой-то момент рвёт связь с ней. Хотя она так мечтала о замужестве и счастливом браке. Проходит совсем немного времени, и он женится на другой. Почему же так происходит? Почему некоторые дамы ждут годами предложения руки и сердца, но так и не получают, а другие в один момент?

Топ-5 причин женитьбы мужчин на первой встречной

Незрелость. Многие парни морально ещё не созрели создавать семью. Ведь для большинства семья — это не только штамп в паспорте, но и большая ответственность перед второй половинкой. Поэтому парни могут долго готовиться к этому серьёзному шагу, а потом, когда они почувствуют, что время пришло – тут же предложат руку и сердце достойной, по их мнению, девушке. И будут жить с ней долго и счастливо. Мама против девушки. Кажется удивительным то, что парни слепо доверяют мнению своей мамы, но это так. Поэтому они могут годами встречаться с девушкой, но, если мама скажет, что она не подходит сыну в жёны, он поступит так, как она сказала. Причин для этого несколько. Первая: они привыкли, что в их семье мнение матери – закон, и никто не может действовать против него. Вторая: мальчик с рождения принял правило, что мама ему желает только хорошее, и если она говорит, что с этой девушкой ему будет плохо, то он ей поверит. Первый вариант приведёт к тому, что парень тут же порвёт со второй половинкой, как только об этом скажет мама, второй – он какое-то время поживёт с ней и, возможно, даже будет счастлив с ней, но если мать начнёт указывать на её недостатки, то отношениям придёт конец, потому что, скорее всего, мама начнёт манипулировать им, устраивая выборы между ней и неугодной ей девушкой. И выбор однозначно не будет в пользу девушки. Комфортная женщина. Испокон веков хорошая жена – это та, которая умеет готовить, вести дом и быть удобной для своего мужа, а значит, покладиста и учтива. Но сейчас времена изменились. И такие удобные супруги, часами стоящие у плиты, чтобы приготовить первое, второе и компот, или стирающие бельё руками, ведь стиральная машина может всё испортить, не спорящие и согласные на всё, мужчинам перестали нравиться. Им сегодня подавай индивидуальность. Поэтому они могут годами жить с удобной женщиной, а жениться на той, которая со своим мнением, сильным характером, но самое главное – искренняя. Это сейчас ценится гораздо больше, чем хозяйственность, покладистость и скромность. Модель, а не жена. Важная причина, почему мужчина долго встречается с девушкой, но не предлагает ей замужество — несоответствие образа супруги и избранницы. Может так произойти, что любимая вдруг начинает вести себя, как модель с обложки журнала, которую нужно постоянно фотографировать, освещать происходящее с ней или же просто она начинает вести блог, в котором рассказывает о каждом своём шаге, как будто она некая знаменитость. Такое поведение не по нраву ни одному мужчине, поэтому он и начнёт искать ту, которая желает быть не звездой, а обычной женщиной с буднями и выходными, которые они проводят вдвоём, а не со всей социальной сетью! Нужна муза, а не просто спутница. Всем мужчинам, на самом деле, нужна не просто спутница, а муза, которая будет постоянно вдохновлять его на разные свершения. К сожалению, мы очень часто об этом забываем. В ежедневных заботах, рутинах дня, кажется естественным, что мужчина должен чего-то постоянно добиваться как ради себя самого, так и ради своей возлюбленной. Однако это вовсе не так. В нашем мире никто никому ничего не должен, тем более за просто так. Поэтому, чтобы мужчина к чему-то стремился, его, конечно же, нужно мотивировать. Особенно, если дело касается важных вещей. И делать это надо, по возможности, максимально ненавязчиво, приятно, по-женски. Так, чтобы он подумал, что эта потрясающая идея пришла ему в голову, а не вам. Если вы научитесь это делать, вас непременно будет ждать успех, как в отношениях, так и в других сферах жизни.

Как видите, причин, почему мужчины после длительных отношений решают жениться на первых попавшихся девушках, много, и не все они зависят от прекрасного пола. Часто парнями руководят внешние обстоятельства.