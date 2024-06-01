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Ваша доминантная чакра в зависимости от вашего знака зодиака

Чакры — это главные центры энергии тела, которые влияют на различные аспекты нашей жизни, от физического до эмоционального и духовного здоровья. Каждый знак, управляемый определёнными чертами и элементами, по-разному резонирует с чакрами тела.

 

Ваша доминантная чакра в зависимости от вашего знака зодиака

 

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Доминантные чакры знаков зодиака

Овен. Чакра Манипура (чакра солнечного сплетения).

 

Овны полны энергии и инициативы, что делает Манипура-чакру наиболее активной. Она является центром силы, решимости и самоконтроля, отражая боевой дух и естественное лидерство Овна.

 

Телец. Чакра Анахата (сердечная чакра).

 

Тельцы — чувственные и эмоциональные знаки, что заставляет их сильно вибрировать в Анахате. Эта чакра управляет любовью, красотой и человеческими связями, отражая потребность Тельца в эмоциональной стабильности и комфорте.

 

Близнецы. Чакра Вишудха (горловая чакра).

 

Близнецы общительны и разносторонни, что делает чакру Вишудха доминирующей. Эта чакра связана с общением и свободой самовыражения, что важно для общительной и любопытной натуры Близнецов.

 

Рак. Чакра Анахата (сердечная чакра).

 

Раки глубоко эмоциональны и чутки, что делает Анахату их доминирующей чакрой. Эта чакра управляет способностью любить и сострадать, резонируя с защитной и интуитивной природой Рака.

 

Лев. Чакра Манипура (чакра солнечного сплетения).

 

Львы уверены в себе и харизматичны, а Манипура — чакра, которая лучше всего их характеризует. Она помогает им сохранять уверенность и сияние, будучи центром их личности и внутренней силы.

 

Дева. Чакра Свадхистана (сакральная чакра).
Девы дотошны и внимательны к деталям, что делает Свадхистану их доминирующей чакрой. Она отвечает за творчество и очищение, необходимые для стремления Девы к порядку и совершенству.

 

Весы. Чакра Анахата (сердечная чакра).
Весы ориентированы на гармонию и баланс в отношениях, что сильно резонирует с Анахатой. Эта чакра помогает им развивать любовь и красоту во всех их формах, отражая их миролюбивый и дипломатичный характер.

 

Скорпион. Чакра Муладхара (корневая чакра).
Скорпионы сильны и страстны, имеют сильную связь с Муладхарой. Эта чакра — центр выживания и инстинктов, жизненно важный для глубокой и загадочной натуры Скорпиона.

 

Стрелец. Чакра Свадхистана (Сакральная чакра).

 

Стрельцы известны своим свободным и предприимчивым духом, что делает Свадхистану их доминирующей чакрой. Эта чакра способствует творческому исследованию и выражению — ключевым элементам личности Стрельца.

 

Козерог. Чакра Муладхара (корневая чакра).
Козероги практичны и реалистичны, имеют глубокую связь с Муладхарой. Эта чакра даёт им стабильность и решимость, необходимые для достижения успеха и удержания позиции.

 

Водолей. Чакра Аджна (чакра третьего глаза).

 

Водолеи - новаторские и оригинальные, они резонируют с Аджной, чакрой интуиции и мудрости. Эта чакра помогает им смотреть за рамки обычного и воплощать свои уникальные идеи.

 

Рыбы. Чакра Сахасрара (коронная чакра).

 

Рыбы духовны и мечтательны, они имеют особую связь с Сахасрарой. Эта чакра является воротами к духовности и просветлению, отражая глубокую связь Рыб с эмоциональной и духовной вселенной.

 

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Сегодня в эзотерике считается, что у человека есть 7 чакр, но только некоторые из них присущи определённым зодиакальным созвездиям. Их нужно развивать, чтобы полностью наладить свою жизнь.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 10:16

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