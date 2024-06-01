Найти своего мужчину, с которым хотелось бы потом провести всю свою жизнь, нелегко, поэтому и неудивительно, что некоторые девушки находятся в замешательстве, когда им приходится выбирать между двумя парнями, ухаживающими одновременно. Во-первых, надо довериться своей интуиции, она мало когда подводит, а во-вторых, провести анализ их поведения и сделать соответствующий вывод, кто больше подходит.

13 способов, как выбрать между двумя парнями

Плохие и хорошие качества. Чтобы понять, кто больше подходит, нужно составить список положительных и отрицательных качеств парней. Каждая девушка по-своему решает, что она считает хорошим, а что – плохим. Когда у кого-то больше положительных качеств, то однозначно выбор должен пасть на него. Именно с этим есть великий шанс построить здоровые и долгосрочные отношения. Трюк «подбрось монетку». Безусловно, такой способ – не самое правильное решение выбирать парней, но можно понять, за кого больше девушка «болеет». К тому же, монетка поможет расставить все точки над ё, чтобы для себя уяснить, кто больше нравится и какой результат принять – решение монетки или же противоречие с ней. Если девушка очень взволнована или расстроена тем, что монета упала именно так, то сразу же станет ясно, кому принадлежит её сердце. Совместимость. В конце концов, самое главное — быть совместимой со своим мужчиной. Так легче выбирать между двумя парнями. Всё, что девушка делает с ними ежедневно, позволит ей увидеть, насколько они совместимы и эмоционально связаны. Стоит обратить внимание на обсуждаемые темы, синхронизацию планов в свободное время и идеи его проведения, вещи, которые для парня в приоритете. Именно это поможет узнать, кто из парней на одной волне с девушкой. Общение с окружающими. Стоит обратить внимание на то, как парни относятся и ведут себя с окружающими. Это поможет получить представление о том, что это за люди. Если они уважительны, то и в дальнейшем не поменяются, если же по отношению к девушке они мягкие и нежные, а, например, с обслуживающим персоналом, друзьями и незнакомцами, - нет, то впоследствии они могут изменить своё поведение и относительно девушки. Поэтому можно сделать соответствующий вывод. Интимные отношения. Как бы ни была важна интимная связь для определения отношений, в данном случае нехорошо позволять именно этому решать, какой из парней лучше. Похоть заставит выбрать кого-то без логического смысла. Лучше анализировать мужчин до близости. Так выбор будет правильный. Ориентир на семью. Исследования показывают, что женщина предпочитает мужчину, который больше ориентирован на семью, чем на работу. Если до сих пор оба парня показывали хорошие качества, определиться сложно. Следует сосредоточиться на том, какой из двух более ориентирован на семью. Ведь важен тот, с кем можно построить долгосрочные отношения, поэтому надо искать именно такого. Действия во время разногласий. Разногласия и споры являются частью жизни каждого человека. Время от времени в паре наверняка будут возникать конфликты и споры. В этом случае важно то, как парни справляются с этим. Сохраняют ли они самообладание? Они кричат? Пытаются ли они уладить спор? Начинают играть в молчанку? Зная, что остаток своей жизни нужно будет провести с одним из них, лучше выбрать того, кто лучше умеет управлять гневом и более уважительно относится к спорам. Интуиция. Женский инстинкт или интуиция всегда правы. В глубине души каждая девушка знает, какой из парней ей нравится, но, скорее всего, она просто сейчас находится в замешательстве. Внутренне чутьё поможет выбрать между двумя парнями. Поэтому нужно следовать и слушать его. Внешность – не главное. Внешность не поможет в дилемме выбора между двумя парнями, так что и не стоит зацикливаться на ней. Внешний вид меняется с годами: красивое лицо может легко выглядеть по-другому с неправильной причёской, бородой или формой бровей. Существенная красота заключена в личности, характере и поведении. Поэтому лучше сосредоточиться на этом, если хочется принять правильное решение. Любовный треугольник. Если девушка встречается с одним из парней и чувствует вину за то, что предаёт другого, то она может сделать неправильный выбор. Всякий раз, когда девушка тусуется с двумя парнями, ей надо проанализировать, с кем ей весело, а с кем она чувствует вину за предательство. В любом случае она будет, потому что есть понимание, что оба парня этого не заслуживают, но перед кем ей особенно стыдно, тот и будет тем, кому принадлежит её сердце. Полиамория. Полиамория — это когда партнёр соглашается иметь отношения более чем с одним человеком. Но лучше всё же этот вопрос обсудить с парнями. Не всем это понравится. Помощь профессионала. Если нужна дополнительная помощь в принятии решения, то поможет профессионал. Тренеры по взаимоотношениям знают, как лучше всего решать подобные проблемы. Разговор о данных проблемах со специалистом по взаимоотношениям поможет найти лучший способ справиться с этой проблемой. И с помощью эксперта можно быстрее узнать, как выбрать между двумя парнями. Эксперимент. Перестать разговаривать с ними обоими на пару дней. Сделать перерыв (девушка может сказать, например, что собирается в путешествие). Это поможет прояснить свои чувства и мысли. По кому из них она скучала больше всего? Кому хотела писать несколько раз в день? Кого не терпелось увидеть снова? Так проще будет понять, кто же тот, с которым хотелось бы провести свою жизнь.

Многие девушки сталкиваются с тем, что в их жизни появляются два парня, проявляющие к ним внимание, только не все могут выбрать своего, а ведь от этого зависит их личная жизнь. Поэтому так важно сразу же разобраться с собой и с возникшей проблемой.