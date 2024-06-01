Опасные признаки, что вашему парню нравится его подруга

Предупреждающие признаки того, что ваш парень влюблён в свою подругу, могут быть незаметными, но они есть. Он часто говорит о ней, внезапно начинает больше интересоваться своей внешностью, часто пишет ей сообщения или старается изо всех сил делать для неё приятные вещи. Ваш парень начал отдаляться от вас или стал более скрытным. Более бережливым к своему телефону или компьютеру. Утаивает свои разговоры с ней. Находит оправдания, чтобы проводить с ней время или говорит о ней в более позитивном свете, чем о других людях? Всё это указывает на его романтические чувства к ней.

Если вы обеспокоены тем, что у вашего парня возникают чувства к своей подруге, важно поговорить с ним об этом. Хотя это может быть неловко, важно быть с ним честной и дать ему понять, что вы чувствуете. Также важно помнить, что платоническая дружба с людьми противоположного пола — это нормально. Однако, если у вашего парня проявляются какие-либо из упомянутых ниже предупреждающих знаков, это может быть признаком того, что у него развиваются чувства к ней.

7 знаков, что ваш мужчина неравнодушен к своей подруге

Прислушайтесь к интуиции. Ваш внутренний голос может «кричать», поэтому обязательно прислушайтесь к нему. Он не обманывает. Лучше поговорить со второй половинкой открыто. Особенно стоит обратить внимание на поведение партнёра – он много и часто с ней общается, шутит, ведёт задушевные беседы. Если вы заметили, что ваш парень ставит свою подругу выше вас, это может быть признаком того, что он испытывает к ней чувства. Кроме того, если он начинает защищаться или скрытничать, когда вы спрашиваете об их дружбе, это может быть тревожным сигналом. Они флиртуют. Есть безобидный флирт, а есть непристойный с намёками на близость и слишком игривым языком тела. Обратите внимание на то, как ваш парень и его подруга ведут себя друг с другом. Подумайте о том, как вы поступали, когда начали влюбляться в своего мужчину. Замечаете ли вы сходство в её поведении, когда она общается с ним? Её имя всегда на слуху. Подумайте о разговорах, которые вы вели со своим мужчиной в последнее время. Всегда ли имя его подруги всплывает в беседе, независимо от того, о чём вы говорите? Когда парень начинает влюбляться в девушку, он постоянно думает о ней, поэтому часто о ней говорит. Если вам надоело слышать её имя, потому что он всегда говорит о ней, то он однозначно в неё тайно влюблён. Она самая лучшая! Ещё одним признаком того, что он влюблён в свою подругу, является то, что он ставит её на пьедестал, независимо от её поступков. Например, когда вы проводите время втроём и она откровенно груба с вами, но парень всё равно находит слова для её защиты. Если кажется, что подруга в его глазах — «Мисс Совершенство», возможно, вам пора найти нового парня, который всегда будет ставить ваши чувства и потребности на первое место. Сравнение вас и её. Каждый парень знает, что ему никогда не следует сравнивать свою девушку с другой женщиной, так как это очень обидно по отношению к любимой. Если ваш мужчина вдруг начал сравнивать вас со своей подругой, у вас должен зазвенеть громкий сигнал тревоги. Когда слышите от него подобные комментарии, это означает, что он начинает думать, что она лучше вас. Вам некомфортно. Проводя время втроём, вы начинаете чувствовать себя чужой и третьей лишней в этой компании. Когда ваш парень рядом с ней, то вас полностью игнорируют. Вы замечаете, что они долго смотрят в глаза и как-то по-особенному. Вы даже не можете вспомнить, когда он так любовался вами. Этот дискомфорт может проявляться в различных ситуациях, например, когда они случайно прикасаются друг к другу чаще, чем обычно, или делятся шутками. Вы можете почувствовать нарастающее чувство беспокойства, когда они плавно взаимодействуют, например, когда вы что-то читаете в телефоне или отошли в туалет. Вы понимаете, что теперь вы для любимого на втором плане. Она - его приоритет. В последнее время ваш парень бросает всё, когда она предлагает ему потусоваться с ней. И вы – не исключение. Вы чувствуете, что стали второй после неё. Он проводит со своей подругой гораздо больше времени, чем с вами. Вам так некомфортно рядом с ними, что всё, что вам хочется, — это уйти от них подальше.

Если вы обсудили со своим парнем свои опасения по поводу такой дружбы, а он не меняет своего поведения, чтобы свести к минимуму ваши опасения, пора уходить от него. Он однозначно любит подружку, а не вас!