9 признаков, что парню нравится твоя подруга больше, чем ты

У тебя возникли подозрения, что два твоих близких человека – любимый и лучшая подружка - испытывают друг к другу чувства? Чтобы не переживать понапрасну, надо проявить бдительность и поискать признаки, что парню нравится подруга больше, чем ты. Если их наберётся сполна, то стоит бить в колокола.

9 знаков, что твой парень неравнодушен к твоей подруге

Интуиция подсказывает. Да, ей стоит доверять, потому что женский внутренний голос намного развитие мужского. Но прежде чем обвинять любимого и подружку, надо собрать аргументы. Убедись, что это не просто желание разрушить дружбу и романтические отношения, а реальная проблема. Флирт. Флирт — естественная часть человеческого опыта. Это способ заставить кого-то чувствовать себя комфортно и уверенно. Однако это также можно рассматривать как один из признаков того, что любимому нравится твоя подруга больше, чем ты. Поверь, одним флиртом это не закончится. Всё перерастёт в измену. Он делится с ней большей информацией, чем с тобой. Многие люди могут не видеть признаков того, что их вторая половинка заинтересована в ком-то ещё, но есть некоторые явные сигналы. Если парень всем с ней делится, а тебе рассказывает довольно мало – это знак, что она ему интереснее тебя. Ещё хуже, когда он вовсе с тобой не откровенничает, а твоей подружке буквально всё рассказывает. Это означает, что парень от тебя отдалился. Критично относится к ней. Верным признаком мужского влечения к подруге является критическое отношение к тому, что она носит и делает, а также к тому, с какими парнями или друзьями-мужчинами она тусуется. Это называется ревность. На самом деле, мужчины склонны более критично относиться к своим партнёршам, когда они влюблены и находятся в серьёзных отношениях, чтобы у девушек даже мысли не возникло подумать о другом парне. Сравнивает вас двоих. Если подружка парню нравится больше вас, то он начнёт сравнивать вас двоих и говорить что-то вроде: «Она красивее тебя», «У неё ноги длиннее», «Какой у неё стиль интересный, не то, что у тебя» и т.п. То есть он занижает ваши достоинства и завышает её. Это ужасно с его стороны, но по-другому он не может – это чувства. Говорит о ней. Признак того, что ему нравится твоя лучшая подруга – это то, что он использует любую возможность, чтобы поговорить о ней. Или же тебя постоянно расспрашивает о ней. Всегда на её стороне. Одним из признаков того, что парню нравится твоя подруга больше, чем ты, является то, что в спорах он всегда принимает её сторону. Даже если не только ты, но и окружающие понимают, что она не права. Таким образом, он хочет защитить своего любимого человека от нападок окружающих. А тебя он защищает или ты сама справишься? Подумай над этим. Он с удовольствием ходит на встречи, где будет она. Твой парень никогда не пропускает мероприятия, где точно знает, что будет твоя лучшая подруга. Если же ты не хочешь в это верить, то просто проверь. Пригласи его туда, где не будет твоей подружки: если он откажется, то это знак, что она ему небезразлична. Но главный красный флаг! Они тусовались и не пригласили тебя. Хуже того, он забыл тебе об этом упомянуть. Пришло время сделать шаг назад и проанализировать отношения. Если у него нет на тебя времени, возможно, у него другие приоритеты. Он тянется к ней. Как бы парень ни скрывал своих чувств, но его тело точно его выдаст. Если ему нравится твоя подруга, то при виде её он расправит плечи, понизит голос, подойдёт и, возможно, даже «по-дружески» обнимет её. Обрати на это внимание.

Это лишь некоторые признаки, что парню нравится подруга больше, чем ты, но на них стоит обратить внимание. Кстати, первыми такое поведение замечают друзья, поэтому поговори с ними по душам. Они точно между слов тебе скажут правду.