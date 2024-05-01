Как устроить второе свидание с каждым знаком зодиака

С появлением социальных сетей знакомиться стало проще, но часто такие знакомства поверхностны. Слишком легко появляется ложное чувство удовлетворения, что переписывающиеся понравились друг другу и между ними есть искра. На самом деле, это не так. Если виртуальное знакомство всё-таки переросло в реальное, то лучше заранее знать, какого знака Зодиака партнёр, чтобы первое свидание не стало последним.

Как пойти на второе свидание с различными знаками Зодиака

Овен. Чтобы устроить второе свидание, нужно оставаться самой собой, так как лицемерие и неискренность этот знак сразу раскусит. Ему не нравится, когда человек скрывает свою индивидуальность, потому что он и сам не привык играть роли. Всё должно быть по-настоящему и никак по-другому. И если вдруг вам Овен не понравился на первом свидании, то не стоит питать надежду, что он изменится. Он точно будет самим собой, несмотря ни на что.

Что нужно: искренность, игривость и прямолинейность.

Что не рекомендуется: созависимость, навязчивость, поверхностность и циничность.

Телец. Для того, чтобы добиться благосклонности Тельца, нужно на первом свидании показать, что в вашей жизни всё стабильно, потому что он сам готов быть опорой, но и от своего партнёра он ждёт того же, ощущение обратного может его оттолкнуть. Будучи романтиком, Телец будет одаривать возлюбленную цветами и осыпать комплиментами, но из-за его природной практичности это будет малозаметно. В целом этот знак очень щедрый, но только с той, от которой веет уверенностью в завтрашнем дне.

Что нужно: терпеливость, щедрость и чувственность.

Что не рекомендуется: излишняя резкость, непредсказуемость и несерьёзность.

Близнецы. Это общительный и увлекающийся знак Зодиака, поэтому первое свидание должно пройти в дружелюбной, открытой и тёплой обстановке. Важно, чтобы партнёрша успевала за быстротой его мыслей и действий. Именно это качество он особенно ценит. Близнецы – игривы, остроумны и обаятельны, умеют заговорить любую, но и от своей второй половинки они ожидают то же самое. Для них важен интеллект и оптимизм в других людях.

Что нужно: коммуникабельность, острый ум, интеллектуальность.

Что не рекомендуется: излишнее упрямство и серьёзность, а также циничность.

Рак. Это прирождённые любовники, которые скрывают это качество на первом свидании, создают впечатление скупого на комплименты мужчину. Но как только поймут, что перед ними их женщина, то уже её не отпустят. Именно по этой причине они на первом свидании полагаются на свою интуицию, чтобы раскусить, кто перед ними находится – нежная и мудрая девушка или же лицемерная особа, играющую придуманную роль.

Что нужно: отзывчивость, спокойствие и забота.

Что не рекомендуется: критичность, эмоциональная непредсказуемость и беспечность.

Лев. Уверенность в себе – главное качество, которое ищет Лев в девушках, так как ему нужен равноправный партнёр – сильный и крепкий духом. Этот знак – эгоистичен, но если влюбится, то ради второй половинки будет готов на всё, поэтому нужно на первом же свидании показать свою открытость, щедрость на комплименты и динамичность. Ему нужна такая женщина, рядом с которой он будет сиять и освещать всё вокруг себя.

Что нужно: смелость, лидерство и уверенность.

Что не рекомендуется: самокритичность, желание привлечь излишнее к себе внимание и неуверенность в себе.

Дева. Очень важно, чтобы Дева рядом с женщиной чувствовал свою безопасность и мог контролировать ситуацию. Им нравятся собранные, организованные и трудолюбивые девушки, которые знают, что они хотят от жизни. Поэтому на первом же свидании рекомендуется рассказать о своих жизненных планах, чтобы Дева мог оценить все риски отношений с вами, а также понять смысл их развивать далее. Немаловажна и разговорчивость, но только по делу, пустая болтовня оттолкнёт парня, рождённого под этим знаком Зодиака.

Что нужно: зрелость, ответственность и разговорчивость.

Что не рекомендуется: ставить на первое место чувство, а не интеллект.

Весы. Под этим знаком Зодиака рождаются мастера флирта и романтики, поэтому им нужно на первом же свидании показать, что вы заботливы и добры. Представителям данного созвездия импонирует человек, умеющий создавать гармонию вокруг себя, тогда они будут рядом с ним себя чувствовать безопасно. С такой второй половинкой они станут искренними и прозрачными в помыслах и действиях. Тогда они точно не захотят расстаться с такой девушкой.

Что нужно: доброта, заботливость и обаятельность.

Что не рекомендуется: грубость, невнимательность, чопорность.

Скорпион. Ни в коем случае нельзя со Скорпионом играть, так как он любит быть в курсе всех событий. Он на многое пойдёт, чтобы понять, кто перед ним, поэтому может вести на первом свидании длинные беседы для выяснения интересующей информации. Ему по душе девушки, обладающие решительностью, требовательностью к себе и целеустремлённостью, а также открытостью. Поверхностность его тут же оттолкнёт.

Что нужно: честность, прозрачность и спокойность.

Что не рекомендуется: неискренняя вежливость, эмоциональная недоступность и поверхностность.

Стрелец. Этот знак полон страсти, поэтому, чтобы обеспечить второе свидание с ним, нужно проявить, во-первых, чувственность, а во-вторых, оптимизм и лёгкость. Ограничение во всём и напряжённость станут невозвратной точкой расставания. Стрелец ждёт партнёра интеллектуального и схожего в жизненных взглядах. Увлечённость, дерзость, убеждённость и правдивость будоражат этот огненный знак.

Что нужно: правдивость, открытость, чувственность.

Что не рекомендуется: равнодушие, дотошность, невежественность.

Козерог. Для того, чтобы произвести впечатление на этот знак, нужно показать свой потенциал – трудолюбие, решительность, интеллект. Когда он всё это увидит в вас, то сделает всё возможное, чтобы завоевать сердце такой девушки. Поэтому на первом свидании необходимо показать свои самые лучшие стороны. Немаловажно, чтобы партнёр был уверен в том, что он станет в отношениях главой, который всё решит и от которого будет зависеть ваше совместное будущее. Только так он будет согласен на второе свидание.

Что нужно: зрелость, разумность, решительность.

Что не рекомендуется: вести себя инфантильно или же не чувствуя границ.

Водолей. Если этот знак на первом свидании будет удивлён, то значит, и покорён. Он захочет выйти за рамки традиционных любовных норм. Водолеи не терпят, когда на них давят. Им нужна романтика и дружба. Чтобы никто никого не осуждал и не укорял, а принимал таким, какой он есть. Поэтому при встрече нужно показать свою уникальность и индивидуальность, именно это и станет крючком, который зацепит этого парня.

Что нужно: уникальность, новаторство и аутентичность.

Что не рекомендуется: скука, созависимость, навязчивость.

Рыбы. Для них любовь на первом плане, поэтому первое свидание должно быть настолько романтичным, чтобы парень сразу же влюбился. Не нужно бояться показать уязвимость и мягкость. Они, наоборот, притянут к вам парня, который ценит открытость в проявлении эмоций. Чтобы пойти с Рыбами на второе свидание, надо проявлять сострадание, искренность и глубину своего внутреннего мира.

Что нужно: проявлять сострадательность, вдумчивость и душевность.

Что не рекомендуется: хвастливость, эгоистичность и безрассудность.

Зная, как вести себя правильно на первом свидании, можно заранее спрогнозировать, как привлечь к себе понравившегося парня, исходя из его знака Зодиака. Пробуйте – у вас всё получится!