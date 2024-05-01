9 поступков женщин, которые мужчины наверняка не поймут

Мужчины часто неверно истолковывают слова, жесты и действия женщины и в конечном итоге думают, что она заинтересована в нём, хотя на самом деле это не так. Такая интерпретация не несёт ничего плохого, когда люди ладят друг с другом, но когда женщина не питает никаких чувств к парню, то это может принести массу неудобств. Социологи провели опрос среди сильного пола и узнали, какие 9 женских поступков парнями истолковываются неправильно.

9 женских поступков, истолковывающихся парнями не верно

Всегда сидит рядом с парнем во время застолий. Данное недоразумение предсказуемо, когда одна или обе стороны находятся в состоянии алкогольного опьянения. Есть много случаев, когда женщины, выпив немного спиртного, случайно прикасались к мужчинам, ничего не думая этакого, а мужчины неправильно истолковывали ситуацию. Женщина, скорее всего, спишет это на пьянство, настаивая на том, что она в таком состоянии будет вести себя одинаково по отношению к любому, но мужчина может всё-таки поверить, что она действительно заинтересована в нём. Подходит к парню и начинает разговор. Этот тип недопонимания возникает, когда женщина без особой причины заводит разговор с мужчиной. Даже если она ничего под этим не имеет в виду, подход к мужчине и начало с ним разговора, скорее всего, создаст у него неверное впечатление, что девушка намеренно старается изо всех сил создать возможность пообщаться. Особенно, когда она при этом искренне улыбается и часто называет его по имени. Сильный пол считает, что так могут вести себя только влюблённые женщины. Наклоняется поближе, чтобы поговорить с парнем. Это тип недопонимания, вызванный тесной физической близостью. Когда лица людей противоположного пола находятся близко друг к другу, невольно на ум приходит мысль поцеловаться, и мужчина может сделать вывод, что он интересен девушке. Один мужчина описывал свой опыт: «Мы сидели рядом друг с другом за маленьким столиком, и её бедра были прижаты к моим. Вполне естественно, что я неправильно это понял, верно?» Важно помнить о том, насколько близко расположены все части тела женщины к мужчине, чтобы избежать недопонимания. Без колебаний принимает приглашения парня. В этом случае энтузиазм женщины принимают за романтический интерес. Многие женщины думают, что пойти поесть с мужчиной в дружеских отношениях — это нормально, даже если она не заинтересована в нём в романтическом плане, но мужчины считают, что постоянное принятие его приглашений сходить куда-нибудь пообедать или поужинать равносильно объявлению, что девушка заинтересована в нём. Активно создаёт ситуации, в которых они «косвенно целуются». Недоразумения неизбежно возникнут, когда мужчина не сможет понять, посылает ли женщина ему знак или действительно просто не заметила, что их губы соприкоснулись в одном и том же месте, когда пили напиток. Этого можно избежать, перестав предлагать парням выпить из своего стаканчика под предлогом угостить и поделиться восторгом, какой вкусный напиток. Лучше предложить ему дать попить из чистого стаканчика. Берёт парня за руку. Этот тип недопонимания возникает, когда женщина легко берёт мужчину за руку, ничего не подразумевая под этим. Даже если она обращается с мужчиной так же, как она обращалась бы со своими подругами, он, скорее всего, воспримет держание за руки, как романтический жест. Один мужчина рассказывал о своей коллеге: «Когда она напивается во время корпоративов, то всегда кладёт руку мне на руку или бедро». Похоже, что некоторые женщины немного увлекаются дружеской атмосферой во время пьянки и вступают в более тесный физический контакт, чем того хотят. Отправляет ему текстовые сообщения с вопросами о его здоровье. Хотя женщина просто пытается быть доброй и внимательной, мужчина может ошибочно принять её дружескую заботу за романтический интерес. Кажется, парни склонны предполагать, что девушка испытывает к нему особые чувства, если она особенно добра к нему, когда он болен. Кроме того, частое общение с парнем по телефону или с помощью текстовых сообщений, особенно если речь не идёт о чём-то срочном, вполне вероятно, заставит его сердце трепетать от романтического интереса! Внимательно наблюдает за ним. Причиной такого рода непонимания является то, как женщина смотрит на мужчину. Сильный пол очень отзывчив на женские взгляды, поэтому, даже если за этим взглядом не скрывается особый смысл (даже если это простое совпадение), они, скорее всего, неправильно поймут и подумают, что девушка испытывает к ним чувства. Приглашает его поесть. Недоразумения часто возникают, когда женщина просит мужчину пойти с ней поесть. Даже если она не приглашает его пойти с ней на ужин по какой-то особой причине, например, хочет обсудить что-то с ним наедине, и она просто обращается с ним так же, как с подругой, мужчины, скорее всего, подумают что, приглашая его пойти с ней куда-нибудь тет-а-тет, она пытается его соблазнить.

Совет женщинам один – нужно быть особенно внимательными во время общения с противоположным полом, иначе можно попасть в неловкую ситуацию и подпортить свою репутацию!