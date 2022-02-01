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10 вещей, которые мужчины никогда не поймут в женщинах
Есть ряд вещей, отличающих женщин от мужчин, из-за которых они восхищаются прекрасным полом. Так парни в восторге, что девушки могут одновременно и говорить, и что-то сосредоточенно делать, даже когда в семье несколько детей, у них получается всем найти занятие, а также проверить уроки, приготовить еду, убрать квартиру и переделать кучу других дел. Ради такого организаторского таланта сильный пол готов на многое. Однако есть десять вещей, которые они никогда не поймут в своих вторых половинках.
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10 женских привычек, которые не понять парням
- Переполненные сумки. Создаётся ощущение, что в женских сумках можно найти всё, что нужно и не очень, чтобы выглядеть на все 100% и быть ко всему готовой! Тут есть и подводка для глаз, и тушь для ресниц, и пудра, и салфетки, и ручка, и зеркало, и электронная книга, и жевательная резинка, и крем для рук, и таблетки от головной боли, и пластыри… Мужчинам этого не понять, ведь всё можно купить, лишь бы были с собой деньги.
- Любовь к селфи. Каждый день девушки тратят уйму времени на то, чтобы великолепно выглядеть, и, конечно же, обидно такое не запечатлеть. Поэтому они могут сделать 1000 и 1 фотографию себя, найдя парочку, где полностью устраивает собственный образ, чтобы после выложить её в Инстаграм.
- Посещение кафе. Конечно, можно приготовить кофе и дома, наслаждаясь им во время просмотра фильма, но ведь в кафе намного приятнее пить этот ароматный напиток. Так как здесь, во-первых, возможно, примет заказ симпатичный официант, с которым можно пококетничать, а во-вторых, в общественном месте можно понаблюдать за другими людьми и себя показать с новой причёской или в новом образе. Ну, и самое удивительное для парней, что девушки обожают посещать кафе либо в одиночестве, либо с подругами. Но и это понятно. Ведь со второй половинкой не получится построить глазки соседу за другим столиком.
- Предпочтение балеткам. Это универсальная обувь, которую можно надеть как с юбкой, так и с брюками. Она будет уместно смотреться и в офисе, и в ресторане. Кроме этого, балетки – удобны, их легко снять и надеть. Они делают ножку красивой и нежной. Поэтому и неудивительно, что они есть в шкафу у каждой девушки.
- Нанесение туши с открытым ртом. По общему признанию, в этот момент девушка выглядит не совсем умной и красивой. Но есть веская причина, почему прекрасный пол не отказывается от «карпового взгляда» при нанесении туши: с открытым ртом мышцы глаз напрягаются и делают их больше, что и помогает улучшить процесс окрашивания ресниц. Ну, а излишняя концентрация во время этого процесса объясняется страхом прикоснуться к глазу инородным телом, поэтому рот и язык в этот момент выглядят странно.
- Со смартфоном в постель. Перед тем, как лечь спать, важно узнать, что произошло с подругой в вечернее время. Возможно, нужно срочно это обсудить через WhatsApp? А может быть, ОН написал что-то приятное перед сном? Ну и, конечно, могло же что-то случиться со времени последней проверки в Instagram, Facebook или Twitter? И вообще, Вселенная ещё существует? Всё же меняется в этой жизни очень быстро.
- Просмотр передачи «Холостяк». Немного мусора просто обязано быть в жизни каждой девушки. И вряд ли какой-либо телевизионный формат предлагает такие идеальные кощунственные шаблоны, как «Холостяк», такого прекрасного женского стервозства больше нигде не увидишь. Есть и другие передачи, очень схожие с этими, где парни дерутся за девушек, показывая себя не с самой лучшей стороны.
- Сплетни о близкой подруге. С какой бы любовью девушка ни относилась к своей подруге, иногда всё-таки хочется выпустить пар и пожаловаться на неё. Это не означает, что скоро они перестанут быть таковыми. Просто так легче строить дружеские отношения, периодически «сбрасывая» накопившийся от общения стресс.
- Ношение толстовок любимого. Носить одежду второй половинки очень приятно, особенно толстовки, которые немного великоваты и удивительно от этого удобны. К тому же, они пахнут возлюбленным. Если он отдаст свою толстовку в выходной, то в ней можно расслабиться по полной. А когда в холодный летний вечер парень даст свою толстовку, это же очень тепло и прекрасный способ показать, что вы – пара.
- Всегда недовольны своей фигурой. Для женщин важно, как выглядит не только живот, но и ноги, руки, бёдра и ягодицы с грудью. И как назло, если какая-то часть практически идеальна, то другие обязательно имеют недостатки, над которыми нужно будет работать. У мужчин же никогда нет таких комплексов по поводу внешности, потому что девушки обожают их просто за то, что они мужчины.
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Есть 10 вещей, которые мужчины никогда не поймут в женщинах, но если задуматься, они возникли не на пустом месте, а только потому, что прекрасный пол всегда должен быть идеальным в глазах парней.
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