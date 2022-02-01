10 вещей, которые мужчины никогда не поймут в женщинах

Есть ряд вещей, отличающих женщин от мужчин, из-за которых они восхищаются прекрасным полом. Так парни в восторге, что девушки могут одновременно и говорить, и что-то сосредоточенно делать, даже когда в семье несколько детей, у них получается всем найти занятие, а также проверить уроки, приготовить еду, убрать квартиру и переделать кучу других дел. Ради такого организаторского таланта сильный пол готов на многое. Однако есть десять вещей, которые они никогда не поймут в своих вторых половинках.

10 женских привычек, которые не понять парням

Переполненные сумки. Создаётся ощущение, что в женских сумках можно найти всё, что нужно и не очень, чтобы выглядеть на все 100% и быть ко всему готовой! Тут есть и подводка для глаз, и тушь для ресниц, и пудра, и салфетки, и ручка, и зеркало, и электронная книга, и жевательная резинка, и крем для рук, и таблетки от головной боли, и пластыри… Мужчинам этого не понять, ведь всё можно купить, лишь бы были с собой деньги. Любовь к селфи. Каждый день девушки тратят уйму времени на то, чтобы великолепно выглядеть, и, конечно же, обидно такое не запечатлеть. Поэтому они могут сделать 1000 и 1 фотографию себя, найдя парочку, где полностью устраивает собственный образ, чтобы после выложить её в Инстаграм. Посещение кафе. Конечно, можно приготовить кофе и дома, наслаждаясь им во время просмотра фильма, но ведь в кафе намного приятнее пить этот ароматный напиток. Так как здесь, во-первых, возможно, примет заказ симпатичный официант, с которым можно пококетничать, а во-вторых, в общественном месте можно понаблюдать за другими людьми и себя показать с новой причёской или в новом образе. Ну, и самое удивительное для парней, что девушки обожают посещать кафе либо в одиночестве, либо с подругами. Но и это понятно. Ведь со второй половинкой не получится построить глазки соседу за другим столиком. Предпочтение балеткам. Это универсальная обувь, которую можно надеть как с юбкой, так и с брюками. Она будет уместно смотреться и в офисе, и в ресторане. Кроме этого, балетки – удобны, их легко снять и надеть. Они делают ножку красивой и нежной. Поэтому и неудивительно, что они есть в шкафу у каждой девушки. Нанесение туши с открытым ртом. По общему признанию, в этот момент девушка выглядит не совсем умной и красивой. Но есть веская причина, почему прекрасный пол не отказывается от «карпового взгляда» при нанесении туши: с открытым ртом мышцы глаз напрягаются и делают их больше, что и помогает улучшить процесс окрашивания ресниц. Ну, а излишняя концентрация во время этого процесса объясняется страхом прикоснуться к глазу инородным телом, поэтому рот и язык в этот момент выглядят странно. Со смартфоном в постель. Перед тем, как лечь спать, важно узнать, что произошло с подругой в вечернее время. Возможно, нужно срочно это обсудить через WhatsApp? А может быть, ОН написал что-то приятное перед сном? Ну и, конечно, могло же что-то случиться со времени последней проверки в Instagram, Facebook или Twitter? И вообще, Вселенная ещё существует? Всё же меняется в этой жизни очень быстро. Просмотр передачи «Холостяк». Немного мусора просто обязано быть в жизни каждой девушки. И вряд ли какой-либо телевизионный формат предлагает такие идеальные кощунственные шаблоны, как «Холостяк», такого прекрасного женского стервозства больше нигде не увидишь. Есть и другие передачи, очень схожие с этими, где парни дерутся за девушек, показывая себя не с самой лучшей стороны. Сплетни о близкой подруге. С какой бы любовью девушка ни относилась к своей подруге, иногда всё-таки хочется выпустить пар и пожаловаться на неё. Это не означает, что скоро они перестанут быть таковыми. Просто так легче строить дружеские отношения, периодически «сбрасывая» накопившийся от общения стресс. Ношение толстовок любимого. Носить одежду второй половинки очень приятно, особенно толстовки, которые немного великоваты и удивительно от этого удобны. К тому же, они пахнут возлюбленным. Если он отдаст свою толстовку в выходной, то в ней можно расслабиться по полной. А когда в холодный летний вечер парень даст свою толстовку, это же очень тепло и прекрасный способ показать, что вы – пара. Всегда недовольны своей фигурой. Для женщин важно, как выглядит не только живот, но и ноги, руки, бёдра и ягодицы с грудью. И как назло, если какая-то часть практически идеальна, то другие обязательно имеют недостатки, над которыми нужно будет работать. У мужчин же никогда нет таких комплексов по поводу внешности, потому что девушки обожают их просто за то, что они мужчины.

Есть 10 вещей, которые мужчины никогда не поймут в женщинах, но если задуматься, они возникли не на пустом месте, а только потому, что прекрасный пол всегда должен быть идеальным в глазах парней.