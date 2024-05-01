9 вещей, которые сводят его с ума, когда вы не вместе

Так сложилось, что вам приходится уехать на какое-то время, например, в командировку или на отдых с подругой, и ваш мужчина остаётся один дома. Возможно, пару дней он даже будет рад вашему отъезду, ведь можно не убирать за собой, не мыть посуду и ложиться спать прямо на диване, на котором смотрел телевизор и пил пиво. Однако через время он настолько начнёт скучать, что хоть на стену лезь. И «виноваты» в этом будут 9 вещей, напоминающих о вас.

9 напоминаний о вас, сводящих мужчину с ума, когда вы не рядом

Ваша одежда и предметы обихода. Они могут занимать много места в квартире, но это ваши вещи, поэтому и тонко напоминают о том, что вы - часть его жизни. И каждый раз, когда эти вещи попадаются мужчине на глаза, он тут же начинает по вам скучать. Ваши кулинарные навыки. Вы знаете, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, поэтому и стараетесь проложить широкую дорогу разными вкусняшками собственного приготовления. Мужчине будет очень не хватать ваших кулинарных навыков, когда вы будете в отъезде, ведь еда – это забота о нём. Тем более, если вы приучили к тому, что накрываете стол к его приходу и подаёте разносолы. Кстати, простой суп он тоже оценит, ведь он приготовлен вами – любимой женщиной. Ваша помощь. Если мужчина вас ценит и уважает, то вы для него главная поддержка в любой ситуации, а значит, ваше отсутствие равнозначно одиночеству и тоске. Любимый не сможет жить спокойно, когда нет той, ради которой он живёт. Поэтому во время вашего отъезда мужчина и начинает больше работать, ведь работа спасает его от мыслей о вас. Ваши волосы. Мужчина может вести себя так, будто его слишком раздражает вид ваших волос по всей квартире или ванной. Но всё это раздражение рассеивается, когда вас нет, так как он очень скучает по вам. Возможно, он даже немного поворчит, но даже не станет убирать то, что напоминает о вас. Ваши прикосновения. В том, как вы прикасаетесь к своему мужчине, всегда есть что-то тихое и милое. Будь то, когда вы его просто держите за руку или же делаете массаж, гладите по плечу или ерошите волосы. Возможно, он не особо замечает это, пока вы рядом. Но мужчине действительно нравится ваше прикосновение. Ему нравится тонкая передача любви и привязанности, которая возникает в каждом прикосновении и которой так не хватает, когда вы вдали. Ваш голос. Всякий раз, когда вы с ним говорите, он может вести себя так, как будто его раздражает то, о чём вы рассказываете. Он может даже сделать вид, что ему безумно неинтересно и поэтому ждёт вашего скорейшего молчания. Но когда вы отсутствуете, и он перестаёт слышать ваш голос, это доводит его до отчаяния. Научно доказано, что мужчины обычно находят утешение и удовольствие, когда слышат голос любимой. Он его успокаивает. Ваш поцелуй. Это прекрасная форма физической близости, которую каждая современная пара включает в свою повседневную жизнь. Иногда они могут воспринимать поцелуи как нечто само собой разумеющееся, а иногда как обязанность. Но как бы ни воспринимал его ваш любимый человек, он всё равно станет скучать по вашим поцелуям, когда вы на расстоянии. Ведь они – признак вашей привязанности и любви. Ваши мысли о нём. Мужчине нравится, что вы всегда думаете и помните о нём. Вы всегда исполняете его желания, даже понимая, что он способен задуманное реализовать самостоятельно. Он знает, что всегда может рассчитывать на ваше внимание к его благополучию и комфорту. Когда же вас нет рядом, мужчина остаётся словно один со своими мыслями и задумками. Ваше отсутствие. Главная вещь, которая сводит мужчин с ума, когда вы не вместе, — это ваше отсутствие. Иногда человек не ценит в полной мере то, что имеет, пока это у него не отнимут. И если он действительно чувствует ваше отсутствие, то значит, вы для него много значите. Ему нравится, что вы всегда рядом с ним, как говорится, и в горести, и в радости.

Эти девять вещей, когда вас нет рядом, могут свести с ума даже самого сильного и крепкого по духу мужчину. Ведь любимые не должны расставаться!