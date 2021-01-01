Все женщины знают, как привлечь мужчину с помощью макияжа, одежды, особенного поведения, как сделать так, чтобы мимолётный роман перерос в серьёзные отношения. Но мало кто из представительниц прекрасного пола задумывался, чего же ждут парни от этих отношений, ведь сильному полу очень сложно выразить свои чувства и желания. Поэтому так часто девушки и допускают ошибки в общении со второй половинкой, тем самым сильно его обижая. Однако психологи, опросив энное количество парней, выяснили 9 вещей, которые действительно нужны мужчинам в отношениях.

Что ждут парни от отношений

Герой. Нет парня, который не хотел бы стать для своей любимой её героем, защищающим от всех бед и невзгод. Только для сильного пола очень важно, чтобы она это видела и ценила. Поэтому девушка должна постараться заставить своего партнёра почувствовать себя самым могущественным мужчиной на свете. Общение. Это миф, что мужчины не любители поговорить. На самом деле они остро нуждаются в общении, но только оно должно быть прямое, без всяких недоговорок и загадок, так любимых прекрасным полом. Проблема же заключается в том, что парни размышляют логически, а девушки действуют через эмоции, из-за чего и возникают конфликты на почве недопонимания друг друга. Безопасность. Мужчины, как и женщины, ищут безопасности в отношениях. Чем дольше они вместе, тем больше они этого ждут. Парень чувствует себя уверенно, когда знает, что его вторая половинка всегда будет рядом, поддерживая в трудные моменты и радуясь в мгновения счастья и удачи. Физический контакт. Представители сильного пола никогда не скажут партнёрше об этом, но для них очень важно, чтобы их обнимали, держали за руку, гладили по голове и т.п. Это создаёт чувство связи со второй половинкой. Кстати, физический контакт для парней даже важнее интимных отношений, так как именно он дарит ощущение любви и нужности. Личное пространство. Его отсутствие делает отношения «больными», потому что теряется индивидуализм партнёра. Мужчине очень важно, чтобы у него было собственное время для хобби, увлечений, планов и общения с друзьями. Любящий партнёр с радостью воспринимает, когда и его женщина может найти время на себя и реализацию своих желаний. Постоянный контроль и запреты приведут к скорому разрушению отношений. Эмоциональная близость. С самого раннего возраста парней учат избегать слабости любой ценой. Это включает в себя запрет говорить о своих проблемах, страхах, жаловаться или выражать неуверенность в себе. Для мужчины настоящие и искренние отношения строятся на возможности упасть и позволить своей женщине помочь ему встать. Если же он не получает поддержку, когда сильно нуждается в ней, то он навсегда закрывается от такой женщины. Интимная связь. Мужчинам нужны периодические интимные отношения с любимой не ради физического удовлетворения, а для того, чтобы почувствовать с ней такую же связь, какую женщина чувствует во время общения со второй половинкой. Уважение. Если мужчина чувствует, что любимая недовольна им – его работой, привычками или манерой одеваться и многим другим, то он не сможет ей доверять, и следовательно, полностью полюбить. Похвала. Мужчина должен знать, что его женщина его ценит и восхищается им. Человек, который чувствует признательность, любовь своей второй половинки, приложит все усилия, чтобы не потерять её. Поэтому каждая любящая девушка просто обязана хвалить своего партнёра.

Эти 9 вещей, которые действительно нужны мужчинам в отношениях, не смогут заменить ни бурные и страстные ночи любви, ни вкусные обеды с ужинами, ни красота второй половинки. В первую очередь женщина должна иметь сердце и душу. Только так она сможет создать гармоничный союз с любимым человеком.