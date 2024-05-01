9 вещей, которые ты никогда не забудешь о своём бывшем...

Нам всем приходится проходить через несколько разных отношений, прежде чем мы наконец найдём «того самого». Независимо от того, насколько длинной или короткой была ваша романтическая история, одно можно сказать наверняка... С каждым именем, добавляемым в список бывших, есть ещё один, мысленный список вещей, о которых вы точно никогда не забудете. Это может быть что-то большое или же мелочь, но совершенно точно, что будут некоторые черты, воспоминания или характеристики, которые вы навсегда сохраните в своей памяти, они могут быть как хорошие, так и плохие! Вот некоторые вещи, которые вы никогда не забудете о своём бывшем.

9 вещей, никогда не забываемых о бывшем

Первые дни. То, что вы чувствовали в начале, — это лишь одна из вещей, которые вы никогда не забудете о своём бывшем. Независимо от того, насколько запутанно всё получилось в конце, вы всегда помните те первые дни ухаживания, когда волнения и химии было так много. Кстати, именно эти воспоминания и заставляют думать, что у вас всё было не так уж и плохо. Недостатки. Вы никогда не забудете те три или четыре его недостатка, которые сводили вас с ума, и, к сожалению, воспоминания об этих недостатках иногда могут стать причиной возникновения новых отношений. Потому что то, что ранее кажется чем-то приятным и придающим человеку изюминку, впоследствии становится большой проблемой. Его друзей. Возможно, вы сблизились с несколькими лучшими друзьями вашего парня, и это печально, потому что, когда вы удаляете себя из жизни своего бывшего, вы обнаруживаете, что и его друзья перестают к вам относиться по-прежнему. А ведь многие из них довольно приятные люди, с которыми точно не хотелось бы расставаться. Оскорбления. Говорят, дела говорят громче, чем слова, но это всё равно не отменяет того факта, что вы всегда помните самые худшие оскорбления, которые встречались вам в самый разгар спора. Даже если потом он просил прощения и дарил дорогие подарки, всё равно плохое точно не забудется. Его запах. Звучит глупо, но у каждого свой индивидуальный запах, и вы обязательно запомните, каким был запах вашего бывшего, иногда он может застать вас врасплох, когда вы меньше всего этого ожидаете. Ведь кто-то может пользоваться таким же парфюмом, как он, или же кондиционером для белья. И, кстати, нередко женщин привлекают парни с похожим запахом тела. День разочарования в нём. Вы определённо никогда не забудете тот день, когда вы поняли, что отношения не будут работать. Возможно, это не тот день, когда вы расстались, но это определённо важный день в вашей жизни. Слёзы. Даже если расставание было правильным поступком, вы всё равно не забудете количество пролитых слёз из-за него, разочарования или обиды, нанесённой вашим расставанием. День расставания. Было ли это просто или запутанно, никто никогда не забывает тот день, когда они с кем-то расстались. В эти несколько часов вложено столько эмоциональной энергии. Когда вы снова увиделись. Вы также никогда не забудете тот день, когда вы столкнулись друг с другом после расставания. Это напряжённо и может быть неловко, но это явно напоминание, как вы далеко продвинулись в своей жизни без него.

Есть 9 вещей, которые вы никогда не забудете о своём бывшем, и именно они дарят веру в романтику, являются жизненным уроком, чтобы больше не повторять прежних ошибок, а также приятным воспоминанием, которым можно поделиться с подругами во время дружеских посиделок.