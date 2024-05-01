6 вариантов, как мужчины реагируют на тяжёлый разрыв

Сильный пол совсем не так реагирует на тяжёлый разрыв отношений, как прекрасный. Женщины начинают много есть или, наоборот, усиленно заниматься спортом и следить за своей фигурой и, конечно же, бесконечно обсуждать с подругами своё расставание. Мужчины же ведут себя иначе. Если хотите знать, как, то читайте ниже.

6 мужских реакций на тяжёлое расставание

Забывают, что у них есть дом. Непростое расставание сопровождается уходом из дома, в котором всё напоминает о ней. Мужчина может ходить по барам, а утром понять, что спит в чужой постели. Затем сильный пол забывает о гигиене – может несколько дней не принимать душ, не менять вещи, не бриться. Одним словом, после расставания парни превращаются в блуждающего одиночку с помятым видом и неприятным запахом. Ещё может быть и другой вариант – они переезжают в родительский дом и забывают о том семейном гнёздышке, в котором когда-то была она – бывшая девушка. Оно превращается в запущенное жилище – пыль, грязь и немытая посуда. Злятся на всех и вся. Мужчины, в отличие от женщин, не привыкли всем рассказывать о своей личной жизни, поэтому о его расставании будет упомянуто вскользь и одной фразой, а потом парни привыкли проводить неделю, злясь на всех подряд. Обвинения будут по всем адресам, кроме собственного. И если вдруг кто-то решится спросить, почему мужчина так зол, он, скорее всего, скажет, что с ним всё хорошо! Проводят время за видеоиграми. Мужчины могут сказать о своём расставании друзьям, но без подробностей, а потом просто исчезнут со всех радаров на пару недель. Скорее всего, найти их можно будет дома, играющих за компьютером в разные игры и попивающих алкоголь в огромных количествах. Таким образом они отвлекаются от плохих мыслей, связанных с разрывом. Ведут активную половую жизнь. Чтобы доказать себе, что свет клином не сошёлся на одной женщине, парни могут начать вести активный половой образ жизни. В их постели может оказаться множество разных партнёрш, о связи с которыми, скорее всего, потом они и пожалеют. Но это будет потом, а сейчас надо доказать бывшей, что прекрасный пол готов броситься к его ногам! Делают вид, что ничего не произошло. Такой вариант тоже не стоит отметать. Необязательно мужчина пустится во все тяжкие. Возможно, он, наоборот, займётся собой – спорт, питание, смена имиджа, работы и целей в жизни. После кратковременного горя он решится двигаться дальше, чтобы, во-первых, доказать себе, что расставание – это не конец жизни, а во-вторых, девушке, что она потеряла отличного и перспективного парня. Начинают сталкерить. Мужчина начнёт следить за социальными сетями бывшей чаще, чем делал это раньше, беспокоиться о каждой новой фотографии или написанном статусе. Также может подключить своих друзей, чтобы они докладывали, если увидят бывшую с другим мужчиной или же на прогулке с друзьями, среди которых будет и мужской пол. После расставания парень может превратиться в сталкера. Главное, чтобы это прошло хотя бы через несколько недель. Бывают случаи, когда парни после разрыва очень долго преследуют девушку, не давая ей прохода.

Есть тысячи способов, которыми мужчины справляются с тяжёлыми расставаниями. Обычно на эти способы сильно влияют личность человека, тип отношений, которые у него были, и чьим решением было прекратить отношения. Эти реакции, скорее всего, продлятся несколько недель после разрыва, а затем люди продолжат жить своей жизнью. В конце концов, у нас есть только одна жизнь, чтобы прожить её, не тратя время на горести и печали.