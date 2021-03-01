Дружить или бежать? Стоит ли дружить с бывшим парнем? Ответ по знаку Зодиака

Люди по-разному реагируют на расставание. Не у многих хватает сил сохранить достоинство. Чувствуешь, что отношения сходят на нет? Подготовься! Узнай, как поведёт себя твой бывший парень по знаку Зодиака. Информация поможет определиться: с кем можно ещё долго дружить, а от кого лучше бежать. Хуже всего складывается ситуация с Овном, Раком, Львом и Скорпионом.

Стоит ли дружить с бывшем парнем?

Расставание! Чего ждать от бывшего парня, подсказывает знак Зодиака.

Овен



Один из худших вариантов из всех возможных. Будь крайне осторожна. Разрыв с Овном не проходит легко, а превращается в борьбу за честь. Шансы сохранить дружбу ничтожно малы. Обычно представитель этого знака из кожи вон лезет, чтобы превратить в ад жизнь той, которая осмелилась оставить его.



Телец



Не обманывайся равнодушием, это напускное. Вероятность возобновить отношения = 0. Да, преследования не будет, но не расслабляйся. Парень-Телец долго помнит все душевные боли, которые ему причинили. При случае он обязательно жестоко отомстит. Если появляется на горизонте, жди подвоха.



Близнецы



Тот случай, когда расставание проходит легко для партнёров. Даже если поначалу подопечный Меркурия будет зол или огорчён, ситуация быстро изменится. Близнецы относятся к любви философски. Разрыв для этого знака Зодиака – повод для поиска новых более удачных отношений. В общем, непонятно, кто ещё пожалеет.



Рак



Готовься к тотальному выносу мозга. С толком. С чувством. С расстановкой. Он чайной ложечкой докопает до дна чаши терпения. Рак тяжело переживает расставание и долгое время лелеет надежду вернуть чувства. Будет всё: нытьё, шантаж, скандалы, уговоры. Тебе остаётся одно: запастись выдержкой и поскорее найти новую любовь.



Лев



Не отпустит. Не простит. Назад не примет. Из-за безмерной гордости Лев притворится, что ему не больно, не грустно, а так и должно быть. Но при первой удачной возможности обязательно сделает тебе гадость, скорее всего, не одну.



Дева



Рыцарь печального образа будет долго грустить и не только… Парень-Дева обязательно попытается понять, почему так случилось, выяснить истинную причину разрыва, найти виноватого. Не с целью обидеть, просто характер такой – дотошный. Потерпи немного, время пройдёт, и он переключится на другие проблемы.



Весы



Задача №1: чётко объяснить экс-любимому, что всё – отношения закончились. Следующий этап: дождаться, пока он осознает этот факт. А дальше возможны две версии развития событий: либо он на всё пойдёт, чтобы вернуть тебя, либо навсегда исчезнет из жизни. Промежуточных вариантов нет.



Скорпион



Слишком коварен, чтобы так вот просто расстаться. Парень-Скорпион помнит все неприятности, которые случались с вами в отношениях, и сразу выкидывает из головы положительные моменты. Он обязательно попытается отточить на тебе искусство обольщения: выложится максимально ради примирения, чтобы потом первым бросить.



Стрелец



Самый спокойный вариант экс-партнёров. Он не будет надоедать звонками и просьбами встретиться. Стрелец слишком ценит свободу выбора. Даём 99%: вы останетесь друзьями. Он даже сделает вид, что рад, когда у тебя появится другой. Не верь. Это – иллюзия. На самом деле Стрелец очень скучает и не прочь снова встречаться.



Козерог



Эмоции под контролем. Сдержанный Козерог не опустится до преследования или прилюдного выяснения отношений. Он отпустит тебя, как бы трудно ни далось такое решение. Попросишь – поможет, поддержит финансово и морально. Сделает вид, что ок, но ни за что не простит. Подопечный Сатурна не забывает обиды.



Водолей



Уникум, с которым дружить интереснее, чем быть в отношениях. Водолей – приверженец тёплых, позитивных воспоминаний. Он быстро и легко отпускает обиды. С удовольствием общается с бывшими, по мере возможности помогает. Любопытно, но факт: Водолей не страдает от разлуки, а наслаждается независимостью.



Рыбы



Расстались? Беги от него подальше. Не отвечай на звонки и месседжи. Так будет лучше для обоих, если действительно хочешь поставить на отношениях крест. Парню-Рыбе очень сложно дистанцироваться. Он быстро забудет причину раздора и будет умолять тебя вернуться. Чтобы понять и принять твоё отсутствие, ему нужно много времени.

В любом случае, не бойся! Понимаешь, что чувствам конец, - уходи! Кстати, знак Зодиака – не единственная характеристика, определяющая, как поведёт себя твой бывший парень при расставании. Воспитание, образ жизни, образование тоже много значат.