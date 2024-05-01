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5 причин, почему никогда не следует встречаться с парнем, который тебе не нравится
В данный момент вы ни с кем не встречаетесь, и сходить на несколько свиданий с парнем, который не очень нравится, кажется хорошей затеей. Но в итоге будете мучать либо его, либо себя. Основываясь на ответах участниц опроса в возрасте от подросткового до 20 лет, социологи пришли к выводу, что лучше проводить время в одиночестве, чем начинать отношения с тем, кто не по нраву.
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5 «почему» не нужно встречаться с нелюбимым парнем
- Он начинает влюбляться в вас сильнее, и вы не можете выдержать давления, поэтому вынуждены продолжать отношения, чтобы не обидеть. Возможно, для вас это была случайная интрижка, но для него это значило очень многое, и это тяжёлым бременем ложится на ваши плечи. Если вы не чувствуете, что потенциально можете тоже влюбиться в него, не спешите вступать в отношения. Это несправедливо по отношению к любому из вас.
- Нелегко притворяться влюблённой. Если вы встречаетесь с кем-то ради удобства, роль девушки может вам не прийтись по вкусу. Если вы не можете по-настоящему получать удовольствие от отношений с парнем, лучше оставаться одинокой, чем встречаться с кем-то, кто вам не очень нравится, просто чтобы заполнить пустоту. Потому что долго играть роль влюблённой особы не получится.
- Невозможно заставить себя поцеловать его. Нет смысла говорить себе, что вы его девушка и поэтому вам следует проявлять больше привязанности. Ваше тело говорит вам «нет», вот и всё. Кроме того, это не то, что можно преодолеть, просто упорно работая над этим. Прежде чем действительно задеть его чувства, придумайте оправдание и прекратите отношения.
- Когда вы влюбляетесь в кого-то другого, нужно время, чтобы расстаться с нелюбимым человеком. Даже если сейчас у вас нет никого на примете, нет никакой гарантии, что вы не найдёте кого-то завтра, а когда это сделаете, то можете почувствовать себя связанными отношениями, которые изначально не слишком нравились. Если он не чувствует к вам того же, разрыв будет неприятным. Лучше оставаться одиноким, чем усложнять ситуацию.
- Вы можете потерять шанс найти свою настоящую любовь. Многие женщины сожалеют, что потратили своё время на тех, кто им на самом деле безразличен. Лучше не строить отношения с нелюбимым человеком, особенно если верите в настоящую любовь и рыцарей в сияющих доспехах.
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Как видите, отношения с нелюбимым мужчиной ради того, чтобы скоротать время, не принесут радости ни вам, ни ему. Поэтому и не стоит их начинать. Лучше, пока нет пары, заняться собой – спорт, новое хобби, чтение книг, путешествия или же общение с подружками. А любовь обязательно придёт!
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