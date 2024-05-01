5 причин, почему никогда не следует встречаться с парнем, который тебе не нравится

В данный момент вы ни с кем не встречаетесь, и сходить на несколько свиданий с парнем, который не очень нравится, кажется хорошей затеей. Но в итоге будете мучать либо его, либо себя. Основываясь на ответах участниц опроса в возрасте от подросткового до 20 лет, социологи пришли к выводу, что лучше проводить время в одиночестве, чем начинать отношения с тем, кто не по нраву.

5 «почему» не нужно встречаться с нелюбимым парнем

Он начинает влюбляться в вас сильнее, и вы не можете выдержать давления, поэтому вынуждены продолжать отношения, чтобы не обидеть. Возможно, для вас это была случайная интрижка, но для него это значило очень многое, и это тяжёлым бременем ложится на ваши плечи. Если вы не чувствуете, что потенциально можете тоже влюбиться в него, не спешите вступать в отношения. Это несправедливо по отношению к любому из вас. Нелегко притворяться влюблённой. Если вы встречаетесь с кем-то ради удобства, роль девушки может вам не прийтись по вкусу. Если вы не можете по-настоящему получать удовольствие от отношений с парнем, лучше оставаться одинокой, чем встречаться с кем-то, кто вам не очень нравится, просто чтобы заполнить пустоту. Потому что долго играть роль влюблённой особы не получится. Невозможно заставить себя поцеловать его. Нет смысла говорить себе, что вы его девушка и поэтому вам следует проявлять больше привязанности. Ваше тело говорит вам «нет», вот и всё. Кроме того, это не то, что можно преодолеть, просто упорно работая над этим. Прежде чем действительно задеть его чувства, придумайте оправдание и прекратите отношения. Когда вы влюбляетесь в кого-то другого, нужно время, чтобы расстаться с нелюбимым человеком. Даже если сейчас у вас нет никого на примете, нет никакой гарантии, что вы не найдёте кого-то завтра, а когда это сделаете, то можете почувствовать себя связанными отношениями, которые изначально не слишком нравились. Если он не чувствует к вам того же, разрыв будет неприятным. Лучше оставаться одиноким, чем усложнять ситуацию. Вы можете потерять шанс найти свою настоящую любовь. Многие женщины сожалеют, что потратили своё время на тех, кто им на самом деле безразличен. Лучше не строить отношения с нелюбимым человеком, особенно если верите в настоящую любовь и рыцарей в сияющих доспехах.

Как видите, отношения с нелюбимым мужчиной ради того, чтобы скоротать время, не принесут радости ни вам, ни ему. Поэтому и не стоит их начинать. Лучше, пока нет пары, заняться собой – спорт, новое хобби, чтение книг, путешествия или же общение с подружками. А любовь обязательно придёт!