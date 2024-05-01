9 правил отношений, которые, по мнению мужчин, их убивают

Женщины обожают устанавливать различные правила в отношениях, потому что им так проще и удобнее. Но мужчины просто ненавидят такие ограничения, считая, что некоторых из них и вовсе вредят любви. Когда у парней поинтересовались, какие правила вредят романтике, они единогласно ответили, что их целых девять.

9 правил, убивающих романтику

Общаться в определённое время и не менее трёх раз в день. Общение друг с другом в течение дня важно, но оно должно быть всё же спонтанным. Установление правила связываться друг с другом определённое количество раз в день делает общение обязанностью, а не чем-то, что вы решаете делать потому, что хотите. Для сохранения любви в отношениях, лучше ввести правило звонить только тогда, когда происходит что-то интересное или же партнёры соскучились друг по другу. Планы должны быть раскрыты. Как считает большинство женщин, важно рассказывать о своих планах на следующий день накануне вечером. Один мужчина сказал: «Не то чтобы я замышлял что-то плохое, но это правило заставляет меня чувствовать, что за мной наблюдают». Замечательно, если девушка хочет поделиться своими планами с любимым, возможно, он тоже захочет о своих рассказать ей, но это не должно быть допросом. День рождения нужно провести вместе. Безусловно, отмечать день рождения второй половинки желательно вместе, но жизнь может внести свои коррективы. Поэтому не стоит требовать от своего партнёра, чтобы он клятвенно обещал быть рядом, несмотря ни на что, в день рождения любимой. Лучше пообещать друг другу, что вы отметите его обязательно, но, если обстоятельства сложатся таким образом, что именно в дату рождения это будет нереально, не нужно обижаться. Телефоны должны быть во время свидания выключены. Невежливо постоянно писать другу, пока вы на свидании, но не обязательно впадать в другую крайность и всё время держать телефоны выключенными. Встретьтесь тогда, когда вам точно никто не помешает или же договоритесь, что имеете право раз в час заглянуть в телефон и прочитать сообщения. Необходимо помнить важные даты, такие как «первое свидание» или «первый поцелуй». Честно говоря, дамы, вам повезло, если мужчина помнит ваш юбилей. Дайте ему свободу помнить и праздновать те дни, которые он помнит, а если он забудет важную дату, например, вашу годовщину свадьбы, напомните ему за несколько недель до неё, сказав: «Не могу поверить, что мы вместе уже (количество) лет!» или даже «У меня есть идея, как мы можем отпраздновать нашу годовщину, хочешь её услышать?» Парень не имеет права тусоваться с подругами. Вопрос здесь не в том, с кем и когда он тусуется. Дело в неуверенности партнёрши, запрещающей это делать. Если она уверена в себе, коммуникабельна и доверяет своему партнёру и своим отношениям, у них не должно быть проблем с тем, что у парня есть знакомые девушки. Все ссоры следует разрешать, разговаривая спокойно и без криков. Это отличная цель, но, если вы начнёте ссориться со своим парнем, он не захочет слышать: «Ты нарушил правило! Ты не можешь на меня кричать». Последнее, о чём он думает в этот момент, о нарушенных правилах, поэтому и не собирается за это извиняться. Главное, чтобы после разговора оба партнёра достигли согласия. Парень без колебаний даст свой телефон любимой, когда она попросит его об этом. «Когда моя девушка просит показать мой телефон, единственное, что приходит мне в голову, — это то, что она обвиняет меня в измене», — рассказал один мужчина. Конфиденциальность партнёра не должна подвергаться риску только потому, что у девушки есть проблемы с безопасностью и/или отсутствием доверия. Вместо того, чтобы просить показать телефон парня, нужно разобраться со своей неуверенностью внутри себя или честно поговорить об этом со своей второй половинкой. Об изменах нужно тут же признаваться. Прежде всего, не так уж много мужчин признаются, что изменили только потому, что было установлено такое правило. А если они и пообещали это, то понимают, что такие отношения под угрозой. Соответственно, правило не помешает им обмануть и не гарантирует, что он расскажет об этом. И установление такого правила просто создаёт впечатление, что девушка как раз ожидает или боится, что её обманут, тем самым показывая свою неуверенность в себе.

Именно поэтому от данных 9 правил отношений, которые, по мнению мужчин, их убивают, лучше отказаться сразу же, в самом начале романа, иначе ими можно погубить даже самую большую любовь.