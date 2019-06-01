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7 привычек, которые убивают сексуальную жизнь

Первый год семейной жизни напоминает вулкан страстей, когда супруги не могут оторваться друг от друга. Но проходит время, и у жены начинает вдруг постоянно «болеть голова», не проходят «критические дни», а также другие причины, чтобы отказаться от интима. Приходит разочарование друг в друге, а после обвинения, для некоторых пар всё заканчивается разводом. Чтобы не допустить такого сценария развития отношений, нужно задуматься о причинах нежелания заниматься любовью. Как считают семейные психологи, часто они кроются во вредных привычках супругов. 
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Привычки, убивающие вашу сексуальную жизнь

  1. Отсутствие спорта. Недостаток физической активности может влиять на либидо. Поддерживать форму – значит быть энергичным. К тому же, идёт выработка сератонина – гормона счастья, помогающего чувствовать себя в тонусе. Появится уверенность в своей привлекательности, что положительно отразится и на интимных отношениях. 
  2. Вредная еда. Пища – это топливо для нашего организма, а плохое питание заставляет чувствовать свой организм уставшим, что негативно сказывается на либидо. Некоторые продукты, в частности, молочные – подавляют желание. В них содержится фермент – ароматаза, который превращает тестостерон в эстроген, из-за которого и снижается половое влечение. Но не только молочная продукция, но и алкоголь – большая угроза для либидо. Поэтому сочетание сыр и вино – не самое лучшее для романтического свидания. 
  3. Недосыпание. Постоянная нехватка сна не лучшим образом сказывается на нашем организме – стресс, увеличение веса и снижение полового влечения. Уставший человек в первую очередь думает об отдыхе, а не о близости со своим партнёром. 
  4. Неподходящая обстановка. Постарайтесь спальню сделать более интимной – простыни, свечи, аромалампа, музыка. Комната для интима должна быть местом, где вы хотели бы заниматься им, а значит, вам должно быть в ней уютно и комфортно. 
  5. Кровать для всех. Супружеское ложе должны делить только муж и жена. Если же в нём любят засыпать  дети или собаки, то это уже просто место для сна, а не для любовных утех супругов. 
  6. Отсутствие духовной близости. Если супруги не разговаривают друг с другом в течение дня, то им будет некомфортно и в постели. Поэтому так важно поддерживать тесную связь между мужем и женой, чтобы не создавать непреодолимых барьеров в кровати. 
  7. Вы себя не знаете. Если вы не знаете, что нравится вашему телу, что доставляет удовольствие в постели, то вы не сможете насладиться интимными отношениями со своим партнёром. А это приводит к нежеланию заниматься с ним сексом. 
Возможно, в данной статье перечислены не все факторы, убивающие сексуальную жизнь, но именно эти являются основными. Поэтому, если вы хотите сохранить гармоничные отношения со своей второй половинкой, то в первую очередь постарайтесь изменить свои привычки.

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Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 07:57

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