Первый год семейной жизни напоминает вулкан страстей, когда супруги не могут оторваться друг от друга. Но проходит время, и у жены начинает вдруг постоянно «болеть голова», не проходят «критические дни», а также другие причины, чтобы отказаться от интима. Приходит разочарование друг в друге, а после обвинения, для некоторых пар всё заканчивается разводом. Чтобы не допустить такого сценария развития отношений, нужно задуматься о причинах нежелания заниматься любовью. Как считают семейные психологи, часто они кроются во вредных привычках супругов.

style="border: 1px solid black;" title="7 привычек, которые убивают сексуальную жизнь" src="https://signorina.ru/uploads/posts/2019-06/1559988048_privychki-kotorye-ubivajut-seksualnuju-zhizn.jpg" alt="привычки которые убивают сексуальную жизнь" />