Как мужчина проявляет симпатию: 6 неоспоримых сигналов

Все девушки понимают, когда парень к ней неравнодушен, ведь ей, во-первых, подсказывает это её женская интуиция, а во-вторых, неявные признаки со стороны противоположного пола. Как считают представительницы прекрасного пола, и психологи с ними согласны, существует 6 явных сигналов проявления мужской симпатии.

6 знаков, сигнализирующих проявление мужской симпатии

Он прихорашивается. Как женщина, так и мужчина, не могут контролировать свои движения во время общения с привлекательной особой. Прекрасный пол начинает касаться волос, поправляя их или накручивая пряди на палец, дёргать одежду, то есть максимально старается привести себя в порядок, чтобы привлечь симпатичного человека. Парни ведут себя так же – могут провести пару раз по волосам рукой, а также «отряхнуть» брюки, расстегнуть верхнюю одежду для проверки, всё ли в порядке с остальными вещами. К тому же, влюблённые парни начинают менять стиль одежды. Да, для парней поменяться очень сложно, они обычно выбирают вещи по принципу – аккуратно и удобно, но ради любимой они готовы обратиться и к модным тенденциям. Внимание на пояс. На инстинктивном уровне парни стараются всеми силами привлечь внимание к своим природным мужским качествам, поэтому, общаясь с привлекательной особой, они постараются максимально показать свои самые лучшие качества. Независимо от роста мужчина старается стать выше, распрямив плечи и выпятив грудь вперёд, тем самым показывая свою доминирующую позицию. Затем многие парни начинают засовывать руки в карманы штанов, высовывая из них лишь большие пальцы на обеих руках. Таким образом они привлекают взгляды к своему мужскому достоинству. Если же с карманами что-то не получается, они могут воспользоваться поясной бляшкой, засунув под нее ладони. К данной позе могут добавиться ещё широко расставленные ноги и прогиб в пояснице, что помогает выпятить важную часть мужского тела. Мимика. Если девушке нравится парень, то она смутится и отведёт глаза, сильный пол, наоборот, начнёт пристально смотреть на объект обожания. Таким образом парень хочет понять, как к нему относится женщина. Заметив смущение на её лице, он снова и снова будет пытаться посмотреть ей в глаза. Мужчина может начать глубоко дышать и широко раздувать ноздри, таким образом им начинает обуревать страсть. Облизывание и покусывание губ может стать знаком, что парень неравнодушен, так как именно это указывает на то, что у него в голове кружится масса эмоций. Некоторые мужчины склонны удивлённо расширять глаза или поднимать брови. Касание. Влюблённые девушки могут «нечаянно» прикоснуться к парню, например за плечо или колено, мужчины же могут обнять за талию, положить руку на плечо или ладонь на её ладошку во время личного разговора. Таким образом они показывают свою симпатию через тактильность. Ко всему интерес. Если новый знакомый ежедневно желает хорошего дня, интересуется вашим самочувствием, спрашивает о планах на день и вообще уделяет большое внимание вашим интересам, то можно задуматься о его заинтересованности. Он волнуется, что у него есть соперники более общительные и внимательные, поэтому и стремится показать своё желание быть рядом. В конфетно-цветочный период парень всегда проявляет свою вовлечённость. Необходима помощь в переезде? Надо встретить подругу на автовокзале? Забрать поздно после вечеринки по случаю юбилея? Он рядом, словно волшебная палочка. При этом он обходителен и галантен. Вряд ли он устроит скандал из-за вашего шоппинга с подругами, затянувшегося до вечера. Время сюрпризов. Это банально, но именно сюрпризы чаще всего работают на парня. Мужчина, заботящийся о своей любимой, сделает всё возможное, чтобы каждый день её был незабываемым. Он искренне хочет видеть улыбку на её лице. Сюрпризы мужчин часто сопровождаются подарками. Это не обязательно должны быть дорогие презенты, как машина или же норковая шуба. Маленький брелок-сердечко, капкейки к утреннему кофе, длинная роза вечером и т.п. Эмоции не измеряются материальными благами. Главное - даримое им волшебство для возлюбленной.

Конечно, бывают случаи, когда парни от природы приветливы, поэтому улыбаются, делают небольшие презенты или же стараются выглядеть стильно и модно, но чаще всего сильный пол всё это совершает только по причине симпатии к определённой девушке. Так что внимательная барышня всегда поймёт, что именно этот мужчина к ней небезразличен.