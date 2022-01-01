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Когда я встречу свою любовь? Гадание на картах Таро онлайн

Когда я встречу свою любовь? Гадание на картах Таро онлайн

Тема поиска личного счастья актуальна в любом возрасте, ибо любви, как известно, все возрасты покорны. Большая удача встретить сразу, уже в юные лета, того человека, с которым затем удастся пройти рука об руку всю жизнь. К сожалению, гораздо чаще приходится предпринимать попытку за попыткой, чтобы найти подходящего партнёра. И даже когда кандидат на собственное сердце найден, нет гарантий, что со временем не придёт разочарование.

 

Этот расклад предназначен для тех, чьё сердце ещё свободно и открыто будущему чувству. Вопрос, на который гадание даёт ответ, формулируется так: «Когда я встречу свою любовь?» Это оптимальная формулировка: она подразумевает, что спрашивающий верит в позитивный итог такого поиска и искренне открыт большим перспективам.

 

Именно эта фраза должна быть произнесена мысленно или вслух в момент начала гадания. Ну и, конечно, необходим соответствующий настрой. Состоит он, во-первых, во внутренней убеждённости, что любовь обязательно поджидает кверента где-то в будущем, и, во-вторых, в глубокой концентрации на теме расклада. Т.е. нужно заставить себя уйти от посторонних мыслей и других забот. И только потом следует нажать на кнопку «Гадать» и внимательно вчитаться в полученные в этом онлайн гадании предсказания.

 

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 (голосов: 1)
Автор: Гадания на Синьорина.Ru
Сегодня, 08:22

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