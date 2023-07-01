Голодным мужчинам снятся полные женщины

Многие женщины считают, что мужчины предпочитают худеньких девушек, поэтому истязают себя в тренажёрных залах или же запрещают себе есть досыта. Но, как показали исследования, голодные парни видят во сне дам в теле. А все знают, что сон – это процесс неконтролируемый, поэтому можно сделать вывод, что полные девушки, оказывается, - главные мужские грёзы.

Почему голодным парням снятся девушки в теле

Найти ответ на этот вопрос решили американские исследователи, которые разделили респондентов на тех, кого плотно накормили, и тех, кого решили подержать голодными 8 часов. После того, как они показали парням фото с изображением женщин разных размеров и фигур, то «голодные» выбрали полненьких, потому что на подсознательном уровне понимают, что дама в теле – сытая женщина, а значит, она сможет накормить и своего мужчину. Но, кстати, полненькая женщина ещё ассоциируется и с вынашиванием здорового потомства, а о продолжении рода сильная половина человечества думает постоянно, и сон – не исключение.

Если продолжить рассуждать дальше, то парни с низким уровнем дохода, которые по определению не могут себе позволить хорошо питаться, всегда предпочитают пышнотелых женщин, так как воспринимают такое тело как возможность его владелицы получить ресурсы для полноценного питания. Ведь не зря во время войны, конфликтов и голода возникает всплеск интереса к пышечкам, которые становятся эталоном красоты.

Полненькие всегда умные…

Пышнотелые дамы привлекательны не только в сновидениях голодных парней, но и в реальности, потому что они намного умнее, чем худощавые девушки. И этому есть доказательство учёных, которые после проведения исследований пришли к выводу, что полненькие девушки на экзаменах обычно зарабатывают больше балов, чем худенькие. Как оказалось, в этом «виноват» жир, который содержит омега-3 жирные кислоты, стимулирующие рост мозга. Да и дети у широкобёдрых дам имеют более высокий интеллект, что не может не радовать мужчин, мечтающих о потомстве.

Полненькие – защита от стресса

Если, кроме голода, мужчину беспокоит и стресс, то его сон будет переполнен полненькими девушками, потому что с ними намного комфортнее переживать неприятности. Кстати, после того, как проснётся, по этой же причине он тоже начнёт обращать внимание на пышнотелых дам.

Как только мужчинам начинают сниться полные женщины, то им нужно просто поесть, потому что главная причина таких сновидений – голод. Как только голодные парни подкрепятся, тут же сны станут совсем другие. По крайней мере, так утверждают учёные.