23 признака Вселенной, что кто-то скучает по тебе

Трудно быть вдали от человека, который тебе очень дорог. Непреодолимое желание увидеть его гложет и ранит. Но на самом деле, с дорогим человеком мы находимся на одном духовном уровне, поэтому Вселенная и может подсказать, кто же по нам скучает, посылая разные знаки.

Признаки, что кто-то по вам скучает, посылаемые Вселенной

Сон. Сновидение – это окно в подсознание. Поэтому, если кто-то по вам скучает, то вы можете видеть этого человека в своих снах довольно часто. Это может быть как вторая половинка, так и родственник, друг или соседи. Если вам приснился тот, по кому вы соскучились, то есть вероятность, что ему снится то же самое. Вы направляете одну и ту же духовную энергию и соединяетесь на глубоком уровне. Невозможность не думать о нём. Скорее всего, человек, о котором вы не можете не думать, тоже вспоминает вас, так как духовная связь очень сильная, и вы гармонируете с эмоциями друг друга. Белое перо. Ваш ангел-хранитель может устроить так, что вы наткнётесь на белое перо. Этот красивый и чистый знак может свидетельствовать о том, что кто-то постоянно думает о вас. Внезапное желание связаться с ним. Возникало ли у вас когда-нибудь внезапное желание позвонить или написать тому, с кем давно не общались? Это может означать, что он о вас думает и Вселенная пытается восстановить вашу связь. Возможно, вы находитесь на работе, в транспорте или в магазине, но вдруг его имя всплыло у вас в голове, и появилась мысль связаться ним. Обычно так происходит, когда человек думает и скучает по вам. Близкие этого человека узнают вас. Вы можете случайно встретить родных, друзей человека, которые сами вас узнают и начинают диалог, и это означает, что он думает о вас. Они могут даже сказать вам, что этот человек скучает по вам. Перепады настроения. Если вы с кем-то духовно синхронизированы, то начнёте испытывать все его эмоции. Итак, даже если у вас был чудесный день, этот человек, возможно, переживает кризис, поэтому и вас одолевает тоска и печаль. Повторяющиеся числа. Ваш ангел через одинаковые числа, например, на циферблате, календаре или на экране телефона, даёт знак, что следует обратить внимание на их значение. Есть вероятность, что благодаря ему вы сможете не только понять, что о вас думают и скучают, но и другие подробности, связанные с этим человеком. Неожиданная улыбка. Вы можете вдруг захотеть улыбнуться во время просмотра, например, фотографий на телефоне или же телепередачи, как-то напомнившей вам о человеке, который по вам скучает. Фантомные прикосновения. Ощущение, что вас касаются, настолько реальное, что вы можете даже оглянуться, чтобы понять, кто это сделал. Кстати, может возникнуть ощущение, что кто-то рядом сидит или лежит. Всё это означает, что о вас кто-то думает. Зов. Вы можете вдруг услышать голос человека, который по вам скучает. Он зовёт вас по имени. Но вы точно знаете, что его рядом нет. Телефонный звонок. Если звонят с незнакомого номера, но при этом никто не говорит – вы не слышите собеседника, нет связи, шумы и т.п., то о вас точно кто-то думает. Вселенная делает подобные вещи, чтобы попытаться помочь нам связаться с другими. Напоминание. Если вдруг вы увидели что-то, напоминающее о человеке, например, такую же машину, как у него, свитер, платье или же вовсе полностью его образ, то он явно по вам скучает. Чешется нос. Когда по вам кто-то скучает, может начать сильно чесаться нос, притом до такой степени, что вы не можете остановиться. Можете начать перечислять в своей голове всех тех, кто может по вам скучать. Как только попадёте, нос тут же прекратит чесаться. Имя. Вы можете случайно произнести имя человека, который по вам скучает. Это может произойти во время диалога с кем-то, когда вы вдруг называете собеседника не его именем, или же нечаянно в процессе разговора выскакивает имя того человека. Иногда вы можете сказать его имя, просто идя по улице или во сне. Икота. Безусловно, икота может начать мучить из-за быстрой еды или питья. Но если она возникла из неоткуда и без причин, то это знак, что кто-то по вам скучает. Подёргивание глаза. Если это происходит не на фоне стресса и перенапряжения, то однозначно о вас кто-то думает. Притом немаловажно, какой глаз дёргается: правый – в хорошем русле, левый – не очень лестно. Музыка. Если кто-то о вас думает, то вы начинаете слышать песни, ассоциирующиеся у вас с этим человеком. Это композиции, которые навевают милые воспоминания о совместных моментах. Боль в животе. Конечно, если вчера вы съели не то, то боли в животе явно не знак, что о вас скучают. Но если для болезни нет никаких явных причин, то дискомфорт может возникнуть из-за того, что о вас думает кто-то. Возможно, он посылает вам очень сильную энергию, и организм не в состоянии её сразу "переварить». Всё известно. Представьте себе такую ситуацию, что вам вдруг позвонил человек, который как будто живёт с вами одной жизнью. Притом что вы с ним очень давно не виделись и ему никто не мог о вас рассказать столько подробностей. Если с вами такое произошло, то это точно знак – он по вам скучает. Тоска. Если вас вдруг охватила тоска и грусть о ком-то, то есть вероятность, что и тот человек так же себя чувствует. Особенно это «работает» между матерью и ребёнком, между которыми сильнейшая связь. Образ лица этого человека. Если в вашей памяти вдруг ясно всплыло лицо человека, притом, что вы о нём не думали, то он явно по вам скучает. Сообщение. Сегодня без социальных сетей не обойтись, поэтому если вам вдруг кто-то прислал сообщение о человеке, о котором вы давно не слышали, или же сделали от него репост, то это знак, что он о вас думает. Дежавю. Если вы вдруг поняли, что уже видели, слышали или же были участником какой-либо ситуации вместе с каким-то определённым человеком, то это знак, что он о вас думает.

Теперь, когда вы рассмотрели все эти знаки Вселенной о том, что кто-то скучает по вам, подумайте о том, кто же в вашем сердце и душе. Если кто-то занимает ваши мысли, то, скорее всего, он тоже о вас думает.