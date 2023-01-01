11 признаков, что мужчина безумно по тебе скучает

Когда парень влюбляется, все его мысли крутятся только вокруг объекта его желания. Он пытается привлечь внимание женщины – просит её старые фото, чтобы только увидеть, как она выглядела до встречи с ним, отправляет сообщения, не несущие важной информации, чтобы услышать её, или же подаёт другие знаки, что тоскует по ней.

Признаки: мужчина скучает

Он постоянно отправляет голосовые сообщения только для того, чтобы услышать её голос. Он ушёл на работу и присылает сообщение любимой, что готовит какие-то таблицы в Excel или Power Point? На самом деле она может даже не понимать, чем он занимается на работе, но парень хочет всё равно поделиться своими рабочими моментами, только чтобы побольше поговорить с ней. Поэтому он и готов переписываться даже о скучных вещах. Сразу отвечает на сообщения. Девушка ещё не закончила писать своё, как его ответ уже мелькает на экране. Или он отвечает на звонок после её полузвонка. Короче говоря, он практически с телефоном в руке ждёт каких-то её сообщений. Засыпает, обняв её подушку. Если девушка, вернувшаяся с прогулки с друзьями, видит свёрнутого калачиком на кровати своего любимого в обнимку с её подушкой, то это признак того, что он по ней очень тоскует. Просит фото любимой. Часто парни просят у девушек фото интимного характера, но для скучающего по любимой не важно, какого вида фотография. Ему важно, чтобы у него она была для рассматривания лица возлюбленной, когда ему одиноко и грустно. Обычно он звонит по FaceTime или Skype. Просто слышать голос - для него мало. Ему нужно видеть девушку, по которой он скучает. Злится без видимой причины. На самом деле, у него нет злости на любимую. Скорее, наоборот, он недоволен собой, что не может контролировать свои чувства: он не знает, как сделать так, чтобы не скучать по своей второй половинке. Лайкает давние фото в соцсетях. Такое состояние можно назвать ностальгией. Ведь ему нужно было время, чтобы добраться в социальной сети, например, до фотографий двух- или трёхлетней давности, размещённых на личной страничке любимой. Строит безумные планы на следующую встречу. В отношениях на расстоянии очень даже не просто, поэтому скучающий мужчина может строить сумасшедшие планы для проведения встречи – полёт над городом на воздушном шаре, поход в кафе, где едят в темноте, или же ужин на крыше. Таким образом парень хочет сделать свидание особенным и запоминающимся. Спит с мягкой игрушкой, подаренной любимой девушкой ему на День святого Валентина. Это безусловный признак: мужчина скучает по любимой. Он никогда бы так не поступил, если бы не тосковал по девушке. Ведь большинство парней говорят, что хотят получить в качестве подарка плюшевую игрушку на День святого Валентина только потому, что не хотят обидеть вторую половинку. Пьяные сообщения. Как известно, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Не нужно удивляться его сообщению, когда он выпил. Это происходит практически инстинктивно у скучающего по девушке мужчины. Пытается продлить время, проведённое вместе. Если девушка интересна парню, то он приложит все силы, чтобы сделать встречу максимально длинной – будет задавать много вопросов, выбирать самый длинный путь, подвозя её домой, или же даже испачкает нечаянно её, только бы она подольше оставалась с ним. Он не хочет торопить время, проведённое вместе.

Каждая девушка понимает, когда парень к ней неравнодушен, но есть 11 признаков, которые точно подскажут, что мужчина по ней скучает. Нужно только присмотреться к нему и сделать правильные выводы, а данная статья поможет в этом.