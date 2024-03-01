Если парень задаёт эти 15 вопросов, ты ему определённо нравишься!

Любой девушке приятно знать, что она нравится сильному полу. Но как понять это? Всё очень просто. Подумать, как бы она вела себя с симпатичным ей парнем, и перевернуть ситуацию в свою сторону. Наверняка, она бы задала ему интересующие вопросы. Он поступит точно так же.

15 мужских вопросов, указывающих, что вы ему нравитесь

«Тебе нравится проводить время одной или в компании?» На первый взгляд это может показаться немного странным, но это хороший способ узнать, любит ли человек, который вам нравится, проводить время в одиночестве или же предпочитает общение с другими. Если парень задаёт вам этот вопрос, значит, он хочет знать, одиночка ли вы или любите вечеринки и тусовки. Таким образом он выясняет, какой у вас характер и подойдут ли ему такие отношения. «Что тебе во мне нравится?» Если он задаёт этот вопрос, это, вероятно, означает, что он хочет знать, что в нём такого особенного. И если парень вам действительно нравится, у вас не должно возникнуть проблем сказать ему об этом. Просто будьте честны и скажите, что делает его оригинальным для вас. Всегда приятно знать, как кто-то нас видит, тем более любимая девушка. Не бойтесь сказать ему, что в нём такого хорошего. Но обязательно скажите ему правду! Он смешной? Добрый? Умный? Привлекательный? Скажите ему это! «Каковы твои цели в жизни?» Это ещё один вопрос, который может показаться странным, но, если парень задаёт вам его, значит, он заинтересован узнать вас лучше. Он пытается выяснить, насколько ваши цели совпадают с его собственными и совпадают ли они. Если да, то вы можете стать хорошей парой. Например, если вы хотите путешествовать по миру, и он тоже мечтает об этом, то, вероятно, вам двоим будет хорошо вместе! Если ваши цели не совпадают, то, вероятно, вы не самая хорошая пара друг для друга. «Что обо мне думают твои друзья?» Это ещё один хороший способ узнать, нравитесь вы ему или нет, потому что, если ему нравятся ваши друзья, и он им тоже нравится, то это хороший знак того, что он хочет быть с вами. Простая истина заключается в том, что друзья всегда склонны осуждать нового парня в жизни своих друзей. Они будут судить о нём по тому, как он обращается с их подругой, насколько сильно он о ней заботится и сможет ли он быть для неё хорошим парнем. Так что, если он нравится вашим друзьям, и они думают, что вам следует быть с ним, то это хороший знак. «Как ты относишься к браку?» Это сложный вопрос, но он действительно важен! Если он задаёт этот вопрос после одного или двух свиданий, вы ему определённо нравитесь! Это значит, что он думает о будущем и о том, чтобы жениться на вас! Так что, если вы ищете парня, который серьёзно намерен когда-нибудь быть с вами, ищите того, кто поднимет этот вопрос после нескольких свиданий. «У тебя есть братья и сёстры?» Парни часто хотят знать, близки ли вы со своими братьями и сёстрами. Потому что это многое расскажет ему о вашей семейной жизни, когда вы росли, и о том, смогли ли вы ладить со своими братьями и сестрами. Если у вас сложились с ними хорошие отношения, то это значит, что у вас хорошие семейные ценности! Кроме того, знание большего о ваших братьях и сёстрах и семейной жизни может помочь ему узнать о вас как о личности. Это может многое рассказать ему о вашем воспитании. «Какие у тебя хобби?» Он пытается выяснить, есть ли у вас общие интересы? Хочет ли он знать, чем вы любите заниматься? Если он задаёт вам этот вопрос, это означает, что он пытается выяснить, совместимы ли вы. Если вам обоим нравится одно и то же, то, возможно, вы подходите друг другу! «Какие у тебя планы на выходные?» Этот вопрос – хороший знак! Потому что он означает, что парень хочет посвятить вам своё время. Если он спрашивает об этом в пятницу, значит, ему интересно провести с вами все выходные. «Что произошло в твоих последних отношениях?» Это очевидный признак того, что он думает о вас в долгосрочной перспективе. Потому что он хочет знать, хорошо ли с вами обращались в прошлом, чтобы не допустить таких же ошибок. Это признак того, что он думает о вашем с ним будущем и о том, какая вы личность и что вас может ранить. «Что в тебе есть такого, чего люди могут не знать?» Это отличный вопрос, потому что он даёт вам двоим возможность увидеть, кто вы как личность. Ему важны ваши чувства, ваши эмоции и ваши мысли на разные темы. Парень хочет понять, почему вы делаете то, что делаете, и почему некоторые из этих вещей имеют смысл, а другие - нет. Не бойся сказать ему правду! «Хочешь знать, что я за человек?» Этот вопрос означает, что он хочет знать больше о том, насколько вы заботитесь о его потребностях, его мыслях и эмоциях. Он хочет знать больше о том, что вы думаете о нём как о человеке. «Как ты относишься к риску?» Это отличный вопрос, потому что он помогает понять, боитесь ли вы пробовать что-то новое или нет. Если да, то это хороший показатель вашей предприимчивости и бесстрашия жить на грани. Это показывает, что он заинтересован в том, чтобы пробовать что-то новое вместе с вами, если он ищет ту, которая готова пойти на риск вместе с ним. «Что делает тебя счастливой?» Когда он задаст вам этот вопрос, просто ответьте ему честно! Расскажите ему, что заставляет ваше сердце петь и что придаёт вашей жизни смысл. Скажите ему, что вызывает улыбку на вашем лице! «Как ты относишься к важным жизненным решениям?» Если вы ему интересны, то он с большей вероятностью прислушается к вам, когда вы говорите о важных вещах в вашей жизни. Это также показывает, что он готов проводить с вами время и действительно слушать то, что вы говорите. «Нравится ли тебе быть среди людей, которые отличаются от тебя?» Интересный и необычный вопрос? Да. Парень спрашивает об этом, потому что ему интересно узнать о вас больше. Он хочет знать, что придаёт вашей жизни смысл.

Если он задаёт вам эти вопросы, значит, вы ему интересны. Возможно, вам покажутся странными некоторые из этих вопросов, но ведь парни отличаются от нас, девушек! Поэтому и не стоит удивляться.