9 фраз мужчины, когда ты ему действительно нравишься

Сильному полу, в отличие от прекрасного, очень тяжело признаться в своих чувствах. Женщины не стесняются говорить о любви: у них даже есть целый арсенал предложений для этой цели. К тому же, они используют язык тела – подмигивают, ненароком поглаживают, делая вид, что убирают пылинку, и многое другое. У мужчин всё намного сложнее, особенно когда дело касается слов, однако есть такие фразы, которые они произносят будучи влюблённым в девушку.

9 фраз мужчины, когда ему нравится женщина

«Мне всё напоминает о тебе…» Мужчина редко признаётся в том, что он думает о девушке, так как не привык заявлять о своих чувствах. Однако эта фраза указывает на то, что он хочет сказать о своей привязанности. Так что как только парень произнесёт эти слова, знай, что это неспроста. «Если нужно, то я могу помочь тебе…» Мужчины обожают чувствовать себя нужными и полезными для любимой женщины. Поэтому, если парень предлагает помощь, то это знак, что он не равнодушен к тебе. «Ты просто супер…» Если мужчина так говорит, то, поверь, он не лжёт, так как парни такими словами не кидаются. Он действительно думает, что ты замечательный человек, и очень хочет, чтобы ты это знала. «Я разговаривал с мамой…» Если парень упоминает о своей матери и делится их разговором, то, поверь, он считает тебя очень близким человеком. Мужчины редко когда рассказывают о том, что происходит в их семье, особенно если это связано с матерью. Соответственно, если он тебе об этом говорит, то у него к тебе особенное отношение. «Я расстроен/обеспокоен…» Если мужчина открыто рассказывает о своих переживаниях, то это означает, что он доверяет тебе, так как именно перед тобой он готов показать свою слабость. Радостные эмоции и откровения в порыве веселья – не в счёт. «Где ты была? Как ты?» Кажется, начать разговор с этой фразы – самое простое, что можно сделать. Однако не для мужчин. Такие вопросы они задают только той девушке, в которой заинтересованы. Он готов слушать полный отчёт о её проведённом времени. Притом делать это будет внимательно, попутно задавая вопросы. «Оставь себе…» Какая бы это ни была вещь – его книга, ручка, рубашка, которую он дал, чтобы согреться, или же зарядное устройство для телефона, данный поступок указывает на то, что он готов снова к встрече. Иначе как ты вернёшь эту вещь. Ну, а если даже так сложится, что ты не сможешь или не захочешь возвращать, то парень готов расстаться с ней навсегда, ведь ты ему так симпатична, а значит, ему для тебя ничего не жалко. «Я заметил, что ты…» Если человек говорит, что заметил что-то, что ты делаешь, например, одеваешься как-то особенно, ешь, он действительно обратил на тебя внимание, доказав, что ты - человек, который его интересует, притом искренне. «У тебя красивые…» Наверняка, у тебя, по его мнению, всё красивое, но даже если парень выделит, например, твою улыбку, то будь уверена, ты ему нравишься, потому что просто знакомым или же подружкам такое не говорят.

Отнесись внимательнее к его словам, потому что эти 9 фраз мужчина говорит только тогда, когда ты ему действительно нравишься. После них можно не сомневаться, что ты ему интересна, а значит, можно приступать к его соблазнению.