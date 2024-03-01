17 признаков того, что мужчина готов меняться ради вас

Мужчины не привыкли меняться ради кого-либо. Стать другими они готовы только тогда, когда понимают, что рядом с ними та самая женщина. Но как понять, являетесь ли вы таковой? Надо проанализировать поведение любимого и сделать выводы, есть ли изменения в его поведении, внешности и отношении к вам.

17 знаков, что парень меняется ради вас

Он сказал, что вы - женщина его мечты. Хотя такие слова не все готовы произнести, но если ваш мужчина говорит, что сейчас у него лучшие отношения, то это равнозначно фразе, что вы его мечта, ради которой он готов на любые перемены. Это не просто слова – он меняется сам, меняет карьеру, место работы или же делает что-то против своих интересов, потому что так хочется вам. Кстати, мужчина может сказать, что вы раскрываете в нём его лучшую версию. Он фокусируется не только на своих желаниях. Парень будет беспокоиться о том, что вы желаете, и сделает всё, чтобы удовлетворить ваши желания. Если бы вы не были для него настолько важны, то он продолжал бы жить своими «хотелками», а на вас не обращал внимания. Он говорит о планах на долгосрочное будущее. Мужчины не привыкли обсуждать с кем-то планы на долгий срок, если не считают, что отношения имеют потенциал. Например, ваш парень не захочет планировать летний отдых зимой или же обсуждать совместную аренду квартиры через год. Вместо этого он сконцентрируется на том, где вы двое собираетесь поесть в ближайшее воскресенье. Он не общается со многими женщинами одновременно. Мужчины стали довольно часто встречаться с несколькими женщинами одновременно, пока не определятся, с кем им по пути. Однако, когда парень считает, что у вас есть совместное будущее, другие девушки, с которыми он болтал по душам, тут же исчезнут. Он признаёт, что не прав. Некоторым парням трудно признаться в этом. Но если ваш возлюбленный нередко признаётся в своей неправоте, то это знак, что ради вас он готов измениться. Постепенные изменения в привычках. Пока отношения находятся на начальной стадии, партнёры часто скрывают то, что, по их мнению, может не понравиться второй половинке. Однако, по мере того, как отношения развиваются, мужчина может либо снова вернуться к своим привычкам, либо, если осознает, что вы - его вторая половинка, постепенно станет менять в себе вещи, которые вам не нравятся, даже если вы об этом и не говорите. Например, начнёт складывать носки в одном месте, закрывать крышку унитаза, убирать в мойку чашку и т.п. Он хочет принимать решения вместе. Парень начнёт спрашивать ваше мнение, прежде чем принимать важные решения, например, о смене работы, крупной покупке или выборе места для отдыха. Хотя вначале это может быть другая причёска, стиль в одежде и другие перемены, на которые он готов ради вас. Он не обманывает. Это потому, что он хочет вместе с вами находить решение возникающих проблем, не причиняя при этом вам боли. Это потому, что он хочет с вами долгих отношений. Он проявляет заботу. Женщины, как правило, более внимательны к партнёрам на ранних стадиях отношений в сравнении с сильным полом. Однако, когда ваш мужчина начинает меняться из бесчувственного и безразличного в заботливого и внимательного, то это знак, что он готов меняться ради вас. Вы встречаетесь с его семьёй и друзьями. Если парень вас знакомит со всеми своими друзьями, родными и близкими, то это означает, что он думает о долгосрочных отношениях с вами, поэтому он и готов меняться ради вас. Ведь для мужчины большой шаг – ввести девушку в свой круг, а значит, он поменял свои взгляды и тем самым дал понять, что вы в его жизни навсегда. Вы заметили в нём перемены. Когда вы сами стали замечать, что ваш парень стал веселее или счастливее рядом с вами, то это только начало перемен. Очень скоро будут и другие изменения, на которые он пойдёт с целью сделать вас самой счастливой женщиной на свете. Вы прошли букетно-конфетный период. Когда люди начинают строить отношения, то они стараются показать себя сугубо с положительной стороны, поэтому готовы перестать есть фаст-фуды, так как вы за здоровое питание, ходить по пятницам в бар с друзьями и проводить время с вами и т.п. Но через время, когда проходит конфетно-букетный период, мужчина перестаёт играть роль идеального парня, и вы замечаете, что отношения уже не те. Однако ситуация может развиваться по-прежнему – ваш мужчина старается быть таким же хорошим, потому что ему хочется вас радовать. Он начинает следить за тем, чтобы ваши цели и приоритеты были едины. Для него важно, чтобы вы шли по одному пути. Например, если он планирует уезжать из страны, а вы хотите жить рядом с семьёй в своём городе, то парень начнёт искать варианты, чтобы вы были счастливы и довольны. Он серьёзно относится к вашим проблемам и жалобам. Когда вы только начнёте встречаться, мужчины будут вас слушать, но не всегда будут что-то делать, чтобы помочь в сложной ситуации. Когда же он начинает реагировать на ваши просьбы, жалобы, то это знак, что он готов меняться ради вас. Вы и ваш парень молоды. Людям, за плечами которых есть долгое прошлое, очень тяжело меняться, потому что двадцатилетние привычки намного сложнее искоренить, в отличие от приобретённых не так давно. Поэтому молодость в этой ситуации играет на руку – молодому парню легче внести коррективы в свою жизнь ради вас. Он постоянно стремится стать лучше. Хотя мужчины могут изменить некоторые привычки или поведение, чтобы успокоить любимую женщину, всё же важнее, когда он хочет стать лучше для неё – в работе, в отношениях и в жизни в целом. Он говорит, что вы его вдохновляете. Когда мужчины делают личный выбор - измениться, это часто происходит потому, что они хотят стать лучше. Они никогда раньше не приходили к такому выводу, потому что у них не было вдохновения к переменам. Если мужчина говорит, что вы являетесь источником вдохновения, это означает, что он захочет стать для вас лучше.

Эти 17 признаков того, что мужчина готов меняться ради вас, помогут вам понять, что рядом тот, кто будет всегда с вами честен, справедлив, ответственен и любящ. Он – ваш идеал, которым он стал только ради вас!