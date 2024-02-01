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15 причин, почему парень звонит мне каждый день (несколько раз в день)
Хотя бы раз в жизни, но у каждой девушки возникал вопрос: «Почему парень звонит мне каждый день или даже несколько раз в день? Нормально ли это?» С одной стороны, частые звонки настораживают и пугают – может быть, он контролирует, а может быть, он вовсе маньяк, а с другой – радуют, ведь любимый проявляет внимание. Но всё же лучше разобраться в причинах такого поведения мужчины.
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15 причин частых мужских звонков
- Симпатия. Он интересуется вами и хочет узнать вас лучше. Причин для такого интереса несколько: прощупывает почву и ищет вариант, как же поскорее затащить вас в постель, или же, наоборот, старается получше вас узнать и сделать так, чтобы вы в него влюбились, увидев в нём свой идеал мужчины.
- Связь. Он чувствует с вами особую связь и наслаждается вашими ежедневными телефонными разговорами, во время которых ему становится тепло на душе. Ему приятен ваш голос, ваши мысли и ваши слова, ведь вы как будто озвучиваете то, что у него звучит в голове.
- Контроль. Возможно, он следит за вашим местонахождением. Возможно, он звонит, чтобы узнать, чем вы занимаетесь, с кем вы и где находитесь. В таком случае стоит подумать о токсичных отношениях, из которых необходимо как можно скорее выходить, иначе всё плачевно закончится.
- Общение. Иногда парень звонит вам несколько раз в день потому, что он просто хочет с вами поговорить, так как вы ему интересны как личность.
- Нечего делать. У него мало дел, потому что, если бы они были, у него не было бы времени звонить вам каждый день. Он с нетерпением ждёт возможности поговорить с вами и, вероятно, ему нравится слушать о вашем дне и рассказывать о своём.
- Одержимость. Если он звонит вам каждый день, и вам не о чем поговорить, но он не понимает намёка, что он вам неинтересен, то, возможно, он вами одержим.
- Страх потерять. Вы ему очень нужны, и он считает, что если вы перестанете разговаривать, его легко и быстро заменят. Поэтому парень и продолжает звонить, чтобы напоминать о себе. Или же думает, что если он будет настойчив, то со временем у вас могут возникнуть чувства к нему.
- Застенчивость. Большинство мужчин боятся разговаривать с женщинами лично. Парню гораздо проще пообщаться по телефону. Ему не нужно для этого прилагать никаких усилий, и он не рискует быть отвергнутым. Ведь даже если вы ему скажете, что заняты, то это будет означать, что вы заняты и не более.
- Нелюбовь к перепискам. Некоторые парни просто не любят переписываться. Им проще позвонить. Хорошая новость в том, что ему нравится разговаривать с вами каждый день.
- Забота и значимость. Он с нетерпением ждёт возможности услышать ваш голос, потому что через телефонное общение может окутать вас заботой и вниманием, чтобы показать, насколько вы для него важны.
- Привычка. Если вы отвечаете на его звонки и разговариваете с ним каждый день, возможно, это вошло у него в привычку. Телефонные разговоры с вами – ежедневный ритуал, без которого он не представляет свою жизнь.
- Расстояние. Когда вы находитесь вдали от парня, то он может звонить вам каждый день, чтобы поддерживать с вами связь на расстоянии.
- Стресс. Если вы сейчас переживаете не самый лучший период в жизни, то парень, думающий о ваших чувствах, постарается вас поддержать своими ежедневными звонками.
- Проверка чувств. Если парень не уверен в ваших чувствах к нему, то он может звонить каждый день, чтобы разобраться в этом вопросе. От вашей реакции на его звонки зависит, как ему дальше строить с вами отношения.
- Интим. Некоторые парни звонят, чтобы добавить изюминку в вашу с ним интимную жизнь. Телефонные звонки могут разжечь костёр даже в давних отношениях, в которых, казалось бы, уже всё понятно и стабильно.
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Не делайте никаких предположений, почему парень так часто звонит. Лучше изучите вышеперечисленные варианты. Возможно, они вас натолкнут на мысли или же вовсе откроют глаза на его такое внимательное отношение к вам.
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