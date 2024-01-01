Он увидит это за 6 секунд! 17 вещей, на которые парни обращают внимание, когда видят тебя

Как считают психологи, сильный пол может влюбиться в девушку буквально за 6 секунд, так как парни обращают внимание, когда видят тебя, на многие вещи, делая соответствующие для себя выводы. Именно за это время ты либо произведёшь на него приятное впечатление, либо же разочаруешь. Итак, что сразу же бросается в глаза парням?

17 вещей, которые могут многое рассказать о тебе парню

Лицо и мимика. Ты носишь макияж? Смотришь ему в глаза? У тебя интересное лицо? Ты добрая или злая, любишь улыбаться или же грустить, ухаживаешь за собой или же не привыкла много времени тратить на нанесении косметики. Тридцать восемь процентов мужчин признались, что первое, что они замечают в женщине – лицо. Улыбка (или её отсутствие). Мужчины без ума от женской улыбки, потому что в ней есть что-то особенное и воодушевляющее. Она способна осветить всю комнату. Кроме того, это может заставить мужское сердце биться быстрее. Улыбающиеся женщины часто излучают положительную энергию, что привлекает к ним мужчин. В конце концов, никому не нравится компания человека с негативным настроем. Настроение. Когда мужчины впервые встречаются с девушкой, они обращают внимание на её настроение. Это то, чего они не могут увидеть глазами, но наверняка чувствуют его. Если ты обычно создаёшь позитивную атмосферу, часто смеешься и шутишь, то язык тела и выражение лица покажут это. Глаза. Мужчин всегда восхищали женские глаза, поэтому неудивительно, что именно их мужчины замечают в прекрасном поле в первую очередь. Когда парень смотрит в глаза, то он словно соединяется с женской душой. Возможно, ты не задумывалась об этом, но твои глаза могут многое рассказать о том, что ты чувствуешь в данный момент, и об общем настроении. Поэтому парни и смотрят в твои глаза так часто и так пристально. Волосы. Вьющиеся, прямые, светлые, рыжие, какие угодно волосы. Вариантов причёсок настолько много, что, чтобы перечислить их все, понадобится целый день. Было бы глупо думать, что парней привлекает только один цвет или тип волос. Им нравится смотреть на твои волосы, независимо от их цвета и длины. Единственное, что имеет значение, это то, что они чистые и пахнут свежестью. Кроме того, длинные и здоровые волосы – признак плодовитости и молодости, к которым инстинктивно тянутся мужчины. Формы тела (особенно груди и попы). У некоторых женщин длинные ноги, они стройные и худенькие, в то время как другие обладают пышной фигурой. У каждого парня есть свои предпочтения, однако чаще всего сильный пол привлекает большая грудь и упругие ягодицы. Кожа. Она определённо входит в число главных вещей, которые парни замечают в женщинах – гладкая, бархатная и приятная на вид. Они обожают обниматься с девушками с мягкой кожей. Какой бы наряд ты ни выбрала, здоровая кожа станет главным твоим «украшением», потому что она сияет. Поэтому парни не могут этого не заметить. Не волнуйся, растяжки — это одна из вещей, которую парни в девушках не замечают. Стиль одежды. Парни не совсем понимают модные термины, такие как укороченный топ, платье-мешок, мешковатые штаны и тому подобное, но они наверняка замечают, что ты носишь! Если у тебя есть особое чувство моды, это многое говорит о том, какой ты человек. Например, если ты рок-девчонка, то, вероятно, будешь одеваться соответственно (клетчатые рубашки, обувь грубая и т.д.) Женщинам нравится выражать себя через стиль одежды, и мужчины это знают. Они прекрасно читают женский язык моды и связывают её с личностью девушки. Язык тела. У тебя скрещены руки? Ты смеёшься? А что насчёт твоей осанки? Язык твоего тела может многое рассказать парню о твоём нынешнем настроении и личности. Если руки скрещены, это означает, что ты сдержана, защищаешь себя или просто застенчива. Если смеёшься, они посчитают тебя открытой и дружелюбной. Если осанка выпрямлена – признак уверенности. Поэтому никогда не стоит недооценивать силу языка тела (особенно на первых свиданиях). Запах. Да, парень заметит твой запах уже в первые 6 секунд знакомства, как духов, так и «натуральных духов для тела», известных как феромоны. На самом деле, феромоны важнее любых духов. Если парня не привлекает естественный запах, он не будет чувствовать необходимости преследовать тебя. Помните, что парни заметят, используешь ли ты слишком много духов или слишком много макияжа. Многих из них ужасают эти две вещи, но всегда есть исключения. Чувство юмора. Ты удивлена тем, что чувство юмора — одна из вещей, которую парни замечают в первые 6 секунд? Если ты этого не знала, то чувство юмора — самое горячее качество, которое только может быть. Но как парень может заметить твоё чувство юмора в первые 6 секунд? Что ж, если ты скажешь что-нибудь смешное или сделаешь весёлое выражение лица. Всех мужчин привлекают женщины, которые могут его рассмешить, потому что у таких женщин позитивный настрой. Они не относятся к себе слишком серьёзно, поэтому с ними всегда легко и расслабленно. Ноги. Да, парни тоже обращают внимание на женские ноги (особенно парни, у которых есть фетиш ног). Конечно, они не будут особо ориентированы на ногу в холодное время года, когда ты носишь ботинки и кроссовки. Но летом они обязательно обратят внимание на них. Они заметят, хорошо ли ты заботишься о своих ногах – есть педикюр, побриты ли они. Первые произнесённые слова. Ты поприветствовала его словами «Привет», «Приветик», «Здравствуй» или ещё как-то? Каким было твоё первое предложение ему? Помимо частей твоего тела, парни также обращают внимание на твои слова. Они замечают тон голоса и то, как ты выражаешь свои мысли в целом. Если ты ждёшь, пока он начнёт разговор, то парень подумает, что ты застенчивая девушка и т.п. Обувь. Каждому парню нравятся женщины на высоких каблуках, однако это не означает, что они не станут вести беседу и строить отношения с любительницей кед или кроссовок. Просто сделают свои выводы. Естественность. Парни заметят, носишь ли ты накладные ресницы, волосы, ногти и т.д. У некоторых парней нет проблем с девушками с искусственными ресницами, ногтями и волосами, в то время как другие предпочитают более естественных. Друзья. Хочешь верь, хочешь – нет, но парни также замечают твоих друзей в первые 6 секунд. Твои друзья — не вещи. Они создают определённую атмосферу. Обращая внимание на твоих друзей, парни могут составить представление о твоей личности. В конце концов, ты решила общаться с этими людьми, потому что тебе нравится их компания. Они твои люди, то есть часть твоей жизни. Иногда самый простой способ познакомиться с кем-то — сначала встретиться с его друзьями. Уверенность (или её отсутствие). Уверенное женское мышление всегда было одной из самых привлекательных черт женщин. Если ты встретишься взглядом с парнем, он посчитает тебя уверенной в себе женщиной. Если у тебя прямая осанка, и ты демонстрируешь уверенные жесты языка тела, то тебя воспримут как женщину с высоким уровнем самооценки. И парни будут тянуться к тебе как сумасшедшие! Уверенность также является одной из главных вещей, которые девушки замечают, когда дело касается мужчин.

Не беспокойся о том, на что парни обращают внимание, когда видят тебя в первые 6 секунд, потому что это неконтролируемый процесс. Единственное, что имеет значение, это то, что ты остаёшься самой собой и не притворяешься.