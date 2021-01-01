Топ-5: Что думают мужчины, когда впервые видят женщину?

Прекрасный пол точно знает, что мужчины любят глазами, поэтому для их привлечения готовы даже в лютый мороз надевать короткие юбки и платья, сражая своим глубоким декольте. Но, как выяснили социологи, сильный пол интересуют не только ноги и грудь, но и другие части тела и души. Тем, кто хочет знать, что думают мужчины, когда видят впервые женщину, будет интересно, что при мужском осмотре прекрасный пол проходит через несколько этапов разглядывания.

Что думают мужчины, когда видят впервые женщину?

«Какое тело!» Сначала мужской взгляд останавливается на теле. Особенно, если женщина носит вещи, идеально подчёркивающие её изгибы. Мужчина начинает оценивание сверху вниз. Длина ног, размер груди, как выглядят руки, пальцы, есть маникюр и педикюр. Он тщательно отсканирует изучаемый объект, а потом уже сделает выводы, стоит ли продолжать знакомство. «Красивое лицо!» После изучения тела идёт изучение лица. Красивое и ухоженное лицо может стать фатальным для мужчины. Если оно ему понравилось, то он только и будет думать о глазах, губах, то есть о внешности. Кстати, часто перебор с косметикой может стать финальной точкой в изучении женщины. "Какой стиль!" Если женщина красиво и со вкусом одета, мужчина на это обязательно обратит внимание. Немаловажно, чтобы вещи вызывали желание поскорее раздеть девушку, поэтому они должны привлекать, а не полностью открывать всё нужное и ненужное. Одежду желательно подбирать с изюминкой – разрез на юбке, кокетливо выглядывающая маечка с кружевами и другие кокетливые штучки. «Какая же она в постели?» Мужчина обязательно подумает об этом после того, как только оценит женское тело и вещи, которые влекут. Женская хитрость заключается в том, чтобы заинтриговать сильный пол, дав его воображению додумать нужное, а после выдержать паузу. В этой ситуации терпение только на пользу прекрасному полу. Чем больше мужчина придумывает, тем больше его тянет к женщине. «Невероятная улыбка или смех». Когда мужчина слышит искренний женский смех или же видит великолепную улыбку, у него возникает мысль: «как она прекрасна, когда улыбается». Нет мужчины, который не обожал бы счастливую и улыбающуюся женщину. Поэтому он снова и снова хочет её видеть рядом с собой. Так что женщинам не стоит жалеть улыбок для сильного пола.

Женщины не только прекрасные существа, но и очень хитрые, а значит, с вышеприведёнными советами они точно смогут завоевать любое мужское сердце. Нужно лишь проявить наблюдательность, чтобы понять, что думают мужчины, когда видят впервые женщину. Ведь сильный пол, как ребёнок, открыт и наивен…