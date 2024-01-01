23 признака, что парень считает тебя неотразимой

Ты привлекательная и очаровательная девушка. Поэтому и неудивительно, что сильный пол всегда обращает на тебя внимание. Но именно он – один-единственный мужчина – относится к тебе по-особенному, потому что этот парень считает тебя неотразимой и неповторимой. Но как понять это наверняка? Нужно проявить внимательность.

23 признака, что ты для него неотразима

Глаза. Все мы знаем, что глаза всегда расскажут о чувствах. Когда ты нравишься мужчине, то он изо всех сил старается поддерживать с тобой зрительный контакт. Вероятно, он не осознаёт, что делает это – просто чувствует необходимость следить за каждым твоим шагом. Но есть ещё одна причина для глубокого зрительного контакта – он использует его, чтобы прочитать твои намерения. Всегда рядом. Один из верных признаков того, что он считает тебя неотразимой, заключается в том, что ты можешь рассчитывать на него, несмотря ни на что. Он всегда рядом – если ты позвонишь ему посреди ночи, чтобы попросить совета или, например, помочь накачать колесо. Подобные вещи могут показаться мелочами, но это не так. Не принимай надёжного парня как должное, и цени всё, что он для тебя делает. Всегда улыбается, когда рядом с тобой. Один из главных признаков того, что он считает тебя неотразимой – он широко улыбается всякий раз, когда ты с ним. Этот мужчина искренне счастлив, когда ты рядом. Он просто не может перестать улыбаться, когда он с тобой – вот какая у тебя власть над ним. Сколько раз ты смотрела на него издалека? Он был весь сварливый и в плохом настроении. Тем не менее, как только он поднял глаза и увидел тебя, его день сразу стал намного лучше. Пытается рассмешить тебя. Парни знают, что смех – один из лучших путей к сердцу женщины. И этот мужчина часто использует своё чувство юмора. Если он изо всех сил старается тебя рассмешить, это тонкий признак того, что ты нравишься парню. На кого он смотрит каждый раз, когда рассказывает шутку? Правильно, его глаза всегда направлены в твою сторону. Разве это не явный признак того, что его интересует только твоя реакция? Инициирует контакт. По мнению экспертов по отношениям, одним из наиболее очевидных признаков того, что парень считает тебя неотразимой, является то, что именно он инициирует большую часть вашего контакта. Ему не обязательно отправлять любовные письма или романтические сообщения, но ты будешь получать от него сообщения перед сном и утром с добрыми пожеланиями каждый день. Он постоянно звонит, присылает забавные мемы или отвечает на твои истории в социальных сетях. Для него не имеет значения, как вы двое поддерживаете связь. Главное – она есть. Доверяет тебе. Правда в том, что этот человек доверил бы тебе свою жизнь, если бы это было необходимо. Он очень ценит твоё мнение и готов прислушаться к твоим советам по разным вопросам. Считай это хорошим признаком того, что он ценит тебя как личность. Он пытается построить эмоциональную связь, и это больше, чем просто физическое влечение. Для него ты не только потенциальный партнёр, но и близкий друг. Не бывает любви без уважения. Означает ли всё это, что вы никогда не ссоритесь? Абсолютно нет – в конце концов, ты человек, и вполне естественно, что время от времени можешь выражать по какому-то поводу недовольство. Но этот мужчина уважает тебя, даже когда он с тобой не согласен. Он никогда не сделает что-то, что унизит тебя, или скажет что-то, что может тебя оскорбить. Совершенно очевидно, что он знает, что любви без уважения не бывает! Мелочи о тебе. Если мужчина прилагает дополнительные усилия, чтобы вспомнить что-то из твоего прошлого, о котором ты рассказывала один раз, или привычки, это верный признак того, что он влюблён в тебя. Этот мужчина обращает на тебя внимание и замечает всё, что с тобой связано. Он знаком с твоими вкусами в еде, знает всё о твоей любимой группе и помнит всех твоих коллег по имени. Он явно прислушивался к тому, что ты говоришь. Скрытая ревность. Он отказывается в этом признаваться, но совершенно очевидно, что он завидует каждому парню, с которым ты общаешься, не говоря уже о твоих потенциальных парнях. Конечно, он не собственник и никогда не устроит сцену. Но он не может не скрывать свой гнев и боль всякий раз, когда ты упоминаешь друга-мужчину или коллегу. Ревность задним числом. Это уверенный в себе человек, знающий себе цену. Тем не менее, он продолжает сравнивать себя с твоими бывшими. Это ещё одна вещь, которую он изо всех сил пытается скрыть, но правда в том, что этот человек страдает ретроактивной ревностью. Каждый раз, когда ты упоминаешь кого-либо из своих бывших парней или просто кого-то, в кого была влюблена, у него замирает сердце. Уделяет внимание своему внешнему виду. Одна вещь, на которую полагается этот парень, — это его красивый внешний вид. Знаешь, как мы, девушки, одеваемся, чтобы произвести впечатление на парней, которые нам нравятся? Мужчины ничем не отличаются! Когда ему кто-то нравится, они наносят свой лучший одеколон и следят за тем, чтобы быть нарядно одетыми. Маленькие знаки внимания. Ещё одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это небольшие подарки, которые этот мужчина тебе дарит. Он не хочет раскрывать свои чувства, поэтому, очевидно, он не подарит кольцо с бриллиантом или что-то в этом роде, но он подарит тебе твой любимый шоколад или составит плейлист с музыкой, которую ты любишь слушать. Он знакомит тебя со своими друзьями и семьёй. Этот парень хочет, чтобы ты стала частью его жизни. И именно поэтому он познакомил тебя со всеми своими друзьями и, возможно, даже с членами своей семьи. Не волнуйся – он не ищет их одобрения, чтобы сделать тебя частью своей жизни – он просто хочет, чтобы все увидели, насколько ты замечательная. Хочет дружить с твоими друзьями. Он хочет быть включённым в твою жизнь. Вот почему он нашёл способ быть в хороших отношениях с твоими друзьями и семьёй. Ему просто нравятся все, кого ты любишь – другого скрытого мотива за этим нет. Физический контакт. Этот парень продолжает вторгаться в твоё личное пространство. Он изо всех сил старается быть к тебе как можно ближе и использует любую возможность, чтобы прикоснуться к тебе, убрать прядь волос с лица или положить руку на талию. Конечно, он замечает, что такое поведение тебя не беспокоит, и поэтому приближает к себе каждый раз, когда вы встречаетесь. В конце концов, он вежливый человек и уйдёт, если увидит, что это тебе не нравится. Он хочет узнать тебя получше. Этот человек далеко не поверхностный. Его интересует не только твоя внешность – он хочет узнать, кто ты на самом деле. Он задаёт глубокие вопросы, пытаясь докопаться до сути твоей личности. Прикладывает дополнительные усилия, чтобы узнать тебя лучше. И он позаботится о том, чтобы ты знала, что можешь доверить ему все свои секреты, травмы и проблемы. Он рассказывает тебе о своих уязвимых местах. Конечно, это не имело бы никакого смысла, если бы он не был готов открыться тебе в ответ. Каждый эксперт по отношениям скажет, что нет большего признака любви мужчины, чем то, как он обнажает свою уязвимую сторону. Он не боится показать свои слабости и эмоционально обнажиться перед тобой. Он пытается произвести на тебя впечатление. Парни изо всех сил стараются произвести впечатление на женщин, которые им нравятся. Так было со средней школы, и в доме престарелых это не заканчивается. И твой мужчина не исключение. Когда бы вы ни встретились, он открывает тебе дверь. Он водит тебя в самые дорогие рестораны. Всякий раз, когда тебе нужна помощь по дому или совет, он всегда рядом, чтобы показать, что именно он подходит для этой работы! Нет, он не притворяется тем, кем не является. Он просто хочет заставить тебя влюбиться в него! Он никогда не бывает слишком занят, чтобы поговорить с тобой. Каким-то образом ему всегда удаётся найти время, чтобы увидеть тебя и послушать. Он слишком устал, чтобы проводить время с другими, но у него всегда достаточно энергии для тебя. Ему нравятся твои недостатки. Он никогда не пытается тебя изменить. Вместо этого принимает все твои недостатки и причуды. Он понимает, когда ты обеспокоена. И даже когда ты себе не нравишься, он находит тебя неотразимой. Он включает тебя в свои планы на будущее. Не имеет значения, каков характер ваших отношений. Однако, несмотря на это, одно совершенно очевидно: этот мужчина видит будущее вместе с тобой! Он включает тебя в свои краткосрочные и долгосрочные планы. Для него не существует варианта, в котором тебя нет рядом! Но самое приятное то, что он не настойчив: он просто случайно говорит «мы» вместо «я», и это, наверное, самая милая вещь на свете! Активируется его инстинкт героя. Если у тебя есть возможность разбудить в этом мужчине инстинкт героя, это явный признак влечения! Но давайте проясним одну вещь: это нечто большее, чем физическое влечение – он видит в тебе своего потенциального партнёра. Этот мужчина хочет быть твоим Прекрасным Принцем. Тебе не обязательно вести себя как женщина, попавшая в беду, но он в любом случае всегда рядом, чтобы спасти. Он хочет, чтобы ты видела в нём мачо, способного стать опорой. Об этом тебе говорит внутреннее чутьё. Но даже если бы не все эти признаки, твоя интуиция подскажет. Искра и химия между вами очевидны. Ты просто чувствуешь, что он относится к тебе не так, как ко всем остальным девушкам. К тому же ты видишь, как он на тебя смотрит, и просто знаешь, что этот мужчина в тебя влюблён.

Неоспорима истина, что поступки и жесты говорят громче слов, и когда кто-то пытается выразить свои чувства, он обычно не говорит, а делает. Если у твоего избранника есть все или большинство из этих признаков, то парень считает тебя неотразимой и мечтает перевести ваши отношения на другой уровень.