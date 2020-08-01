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Не медли, выходи за него замуж! 4 знака Зодиака, которые женятся раз и навсегда
Все женщины мечтают о сказочном браке, где «жили они счастливо и умерли в один день», однако найти такого мужчину, который выбирает вторую половинку на всю жизнь и не готов её променять ни на кого на свете, не так уж и легко, но постараться стоит. Астрологи рассказали, что под четырьмя созвездиями рождаются однолюбы, проживающие с одним партнёром в течение всей своей жизни. Эти мужчины женятся раз и навсегда!
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Мужчины, которые женятся раз и навсегда
- Козерог. Кажущийся холодным и неромантичным мужчиной, он является одним из верных партнёров по жизни. Он искренний, честный и бескорыстный, поэтому, полюбив женщину, никогда не пойдёт на измену, а от развода откажется, даже если все вокруг станут твердить, что отношениям пришёл конец. Просто этот знак - традиционалист, который верит в таинство брака и уважает его. Козерог не склонен выражать привязанность романтичными фразами и нежными признаниями в любви, он демонстрирует внимание фактами – дорогими подарками, путешествиями по странам, о которых мечтала любимая, а также стабильным финансовым положением, придерживаясь чёткого мнения, что его семья не должна ни в чём нуждаться. В браке этот знак бережлив и практичен, чего требует и от своей второй половинки.
- Лев. Он, являясь прирождённым лидером, вполне способен справиться с обязанностями, которые влечёт за собой брак, поэтому он не может предать доверие своего партнёра к нему. Лев щедрый, верный, с ним никогда не соскучишься, потому что он постоянно фонтанирует идеями, которые, кстати, часто воплощает в жизнь. Со своей женщиной он всегда уважителен и мил, одаривает её цветами и подарками практически каждый день. Она же должна с ним быть заботлива и нежна, а также для него немаловажно, чтобы его вторая половинка не ставила себя выше него и не превосходила его по карьерной лестнице, тогда Лев вознаградит свою жену абсолютной верностью в браке.
- Водолей. Этот знак долго избегает брака, так как не терпит себя чем-то связывать. Однако, встретив свою настоящую любовь, будет предан ей всю жизнь, не ища отношений на стороне. Он идеальный партнёр, честный и верный своей женщине, ведь брак для него - это обязательство, которое он не может нарушить ни при каких обстоятельствах. Но и от супруги Водолей тоже будет требовать преданности, поэтому не потерпит флирта и заигрывания с другими мужчинами – устроит грандиозный скандал со сценами ревности. В таком состоянии он может позволить себе применить и физическую силу, поэтому его лучше не провоцировать.
- Скорпион. Хотя все считают этот знак бабником, но, когда дело доходит до любви, он никогда не предаст свою вторую половинку. Бесспорно, женить его на себе – задача не из лёгких, но, сделав это, можно быть уверенной, что рядом всегда будет человек, который заставит женщину чувствовать себя любимой и защищённой от всех бед и невзгод. Скорпион открыт, чрезвычайно страстен и чувственен со своей супругой, и такие чувства он будет испытывать только к ней, даже находясь в центре женского внимания, например, на работе. Любовь для Скорпионов – главная жизненная ценность, в которую они верят искренне и по-настоящему.
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Поэтому, встретив такого мужчину, не стоит медлить. Лучше приложить все усилия, чтобы завоевать его сердце, ведь эти 4 знака Зодиака женятся раз и навсегда!
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