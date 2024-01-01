18 причин, почему мужчины бросают женщин, и советы, как их удержать

Почему большинство мужчин бегут от романтических отношений? Этот вопрос не раз задают себе женщины, когда симпатичный парень, проявляющий знаки внимания, вдруг исчезает из её жизни. Есть немало причин, которые могли бы объяснить необходимость принятия такого решения.

Причины, по которым мужчины бегут от романтических отношений

Слишком много или слишком мало любви. Либо он очень любит и боится этой любви, либо вообще не любит. Середины нет. Если он действительно любит, то, возможно, испугался своих истинных чувств. Вероятно, это первый раз, когда он так сильно влюбился, и это незнакомое чувство сильно напугало его. Он не знает, как справиться с такими сильными эмоциями. Он не может говорить с любимой об этом, потому что думает, что это выставит его трусливым и слабым. С другой стороны, возможной причиной побега мужчины может быть абсолютное отсутствие любви. Если не любит, у него нет причин больше оставаться в отношениях. Быстрое развитие отношений. Девушка решила сделать отношения более серьёзными. Мужчина решил сбежать, так как это его пугает. Вероятно, он любит и не может сказать НЕТ. Поэтому решил пойти более простым путём – отстраниться от быстро развивающихся отношений. Страх обязательств. Это определённо самая распространённая причина, почему мужчины убегают от отношений. Независимо от того, насколько сильно они любят свою вторую половинку, их страх перед обязательствами просто больше, чем эта любовь. Вначале они попытаются с этим справиться, но рано или поздно поддадутся его давлению и убегут. Личные проблемы. Мужчины не любят говорить о своих личных проблемах, особенно с женщиной, с которой только что познакомились или вступили в отношения. Иногда им легче отстраниться, чем быть честными и откровенными со своими партнёрами. Если мужчина ушёл без какой-либо логической причины, нужно набраться терпения, потому что, возможно, сейчас у него тяжёлые времена. Несправедливо, что он не делится этим с девушкой, но всё же, даже если он этого не сказал, ему сейчас больше всего на свете нужно её понимание. Он не готов оставить свою одинокую жизнь. Все эти одинокие радости жизни, все эти женщины, вся эта популярность в социальных сетях… Некоторые мужчины просто не могут отказаться от своей холостяцкой жизни, и именно тогда они решают сбежать от своих отношений и вернуться к нормальной жизни холостяка. Если девушка замечает, что её мужчина начал веселиться после расставания с ней, то это более чем очевидная причина, по которой он сбежал. Он предпочёл одинокую жизнь её любви. Он только что вышел из длительных отношений. Если мужчина только что разорвал длительные серьёзные отношения, это также может быть причиной того, что он убегает от нынешних. Он слишком рано вступил в новые отношения, надеясь, что это поможет ему залечить раны. К сожалению и очевидно, он ошибался. Все эксперты по отношениям сходятся во мнении, что новый роман сразу же после разрыва не является правильным способом справиться с проблемами расставания и всеми ранами, которые бывшие отношения оставили в сердце и душе. Он игрок. Если мужчина то и дело уходит и возвращается, как ни в чём не бывало, возможно, он игрок в чувства. Все побеги и возвращения — всего лишь часть манипулятивных методов его игры. Он уверен, что может каждый раз возвращаться со словами любви к девушке, и она его снова пустит в свою жизнь. И это, вероятно, потому, что она дала ему право так думать. Однако ей стоит подумать об этом в следующий раз, когда она будет давать ему ещё один шанс. Дать кому-то второй шанс — это нормально, но дать кому-то десятый или сотый шанс – издевательство и неуважение к себе. Проблемы с самооценкой. Когда мужчина страдает от низкой самооценки, никогда нельзя предположить, каким будет его следующее действие. В большинстве случаев он не может ни контролировать, ни предсказывать свои следующие действия. Его проблемы с самооценкой полностью контролируют его. Он теряет веру в себя и начинает считать, что не заслуживает настоящей любви и счастья. Вот почему он может отстраниться от любимой. Общеизвестный факт, что самооценка влияет на уровень тестостерона у мужчины и наоборот. Поэтому нужно повысить уверенность своего мужчины, и он вернётся к женщине в кратчайшие сроки. Раны прошлых отношений. Если мужчина был тяжело ранен своим бывшим партнёром, у него могут остаться некоторые проблемы и последствия прошлых отношений. И если он не будет относиться к ним правильно, он никогда не сможет функционировать в новых отношениях. К сожалению, мужчину с такой эмоциональной нагрузкой трудно узнать, потому что сильный пол нелегко показывает свои эмоциональные стороны и уязвимости. Отсутствие физической близости. Если женщина решила воздержаться от близости на ранних стадиях отношений, то мужчина может просто устать ждать интима. Вероятно, он привык к другим видам отношений. Вот почему он решил найти другую одинокую женщину, которая удовлетворит его физические потребности. В этом случае женщине не стоит отказываться от своего решения. Даже если это означает, что она может вернуть мужчину, которого любит, она не должна идти против своего решения, потому что неуважение её желаний означает лишь то, что парень не уважает и не любит её. Проблемы доверия. Если мужчина никогда не доверял женщине, что бы она ни делала, это признак того, что у него серьёзные проблемы с доверием. Ни в коем случае не надо винить себя. Это сложности парня. Слишком много тревожных сигналов. Если мужчина замечает слишком много тревожных сигналов, что им двоим не совсем по пути, особенно на ранних стадиях отношений, это может стать причиной того, что он решит уйти, не попрощавшись. Он не хочет оставаться и тратить время на отношения, у которых явно нет будущего. Однако он должен быть достаточно мужественным, чтобы прямо сказать об этом своему партнёру, а не убегать, как трус. Подавление своих истинных чувств. Когда мужчина впервые влюбляется в женщину, это новое и сильное чувство может его напугать. По этой причине он решает, что лучше глубоко подавить эти эмоции и убежать, чем остаться и противостоять им (как настоящий мужчина). Ему стало скучно. Искра ещё есть? Или отношения застряли в колее скуки? Если искра пропала, вероятно, мужчине стало скучно. Он думает, что больше не за что бороться, даже за свои чувства. Он видит, что произошло отдаление друг от друга, и продолжение этих отношений разобьёт женщине или ему сердце. Ему надоели молчаливые обиды. Если женщина постоянно обижается, не объясняя причины, надеясь, что мужчина поймёт всё сам, то это может ему надоесть. Если возникли проблемы, нужно стараться решить их, сообщив парню. Он не умеет читать мысли. Женское собственничество и ревность. Девушка отправляет мужчине дюжину текстовых сообщений и звонит ему по тысяче раз на день, потому что хочет знать, где он находится в любой момент бодрствования? Такое собственничество и навязчивость являются причинами, по которым мужчина решил сбежать. Ревность, вероятно, нарушила все его границы, и он понял, что пришло время положить этому конец. Его близкие против таких отношений. Когда мужчина решает сбежать от своей партнёрши, одной из причин могут быть плохие отзывы о ней его близких. Нас всех глубоко волнует мнение наших близких, и хотя мы не позволяем им контролировать нашу жизнь, мы ценим их советы, как и должны. Однако, если мужчина действительно ушёл из-за этого, следует отпустить его, потому что он даже не пытался доказать их неправоту – он просто решил, что проще убежать. Он думает, что не заслуживает такой женщины, или же наоборот. Когда мужчина считает, что недостоин своей партнёрши или наоборот, он не сможет долго оставаться в этих отношениях. Это чувство начнёт съедать его изнутри, и он не сможет выдержать этого давления. Он убежит и, вероятно, отправится на поиски подходящей для него женщины. Кстати, он принял правильное решение. Это, правда, что он не заслуживает такой женщины, если смог оставить её таким ужасным способом, даже не попрощавшись.

Есть 18 причин, почему мужчины бросают женщину, только мало кто знает, как нужно действовать наверняка, чтобы удержать любимого. Возможно, в некоторых случаях его лучше отпустить, чем ломать себя и идти ради него на жертвы.