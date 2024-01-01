Затмения Луны и Солнца, происходящие несколько раз в год, - великолепное явление, которое заметно влияет на людей. Поэтому нужно знать, когда будут лунные и солнечные затмения 2024, чтобы быть готовым к их «сюрпризам» для человечества в целом и для каждого персонально.

Солнечное затмение 2024

полное, когда Луна как будто полностью закрывает диск Солнца, и повторяется оно раз в полтора года;

частичное, когда скрывается в лунной тени лишь часть Солнца, поэтому оно выглядит как полумесяц;

кольцеобразное, когда Луна предельно далека от нашей планеты, из-за чего создаётся впечатление, будто она внутри Солнца, а вокруг яркая окантовка. Другое название этого явления «огненное кольцо».

Наши прадеды называли это явление «чёрное солнце», когда ночной небесный спутник закрывает единственную звезду Солнечной системы, тем самым отбрасывая тень на нашу планету. Происходит это только в новолуние, так как именно тогда между Солнцем и Землёй на одной линии стоит Луна. Бывает три вида затмений Солнца:

Астрологически солнечное затмение действует как мощное Новолуние. Поэтому люди стремятся к чему-то новому. Всё, что будет сделано в этот день, будет важным и окажет большое влияние на будущее (иногда даже 6 месяцев спустя). Так что, если посеяно что-то позитивное, можно надеяться, что оно усилится в последующие дни и месяцы... Напротив, если в этот день произошла ссора, есть риск, что она станет концом отношений, даже проверенных годами.

8 апреля - Новолуние в Овне и полное солнечное затмение — это соединение ретроградного Меркурия и Северного Узла. Оно призывает быстро ориентироваться и находить решения, проливая свет на практические и финансовые аспекты жизни. Это момент, чтобы выявить и устранить дисфункции, принять меры, чтобы избежать ошибок, задержек и т.д. Аналогично, это время начать всё заново, имея прочный фундамент! Ни в коем случае нельзя сомневаться и раздумывать, любая задержка чревата неудачами. В любви нужно проявить напор, в материальном плане – решительность, а что касаемо здоровья – уверенность в своих действиях – переход на правильное питание, занятия спортом, а также отказ от вредных привычек.

2 октября – Новолуние в Весах и кольцевое солнечное затмение. Связанное с Чёрной Луной и квадратом Меркурий-Марс, может подчеркнуть дисфункцию в отношениях и привести к конфронтации. Однако Новолуние позволяет начать всё сначала. Затмение может усилить эмоции, выводя многих из себя. Это момент для решения проблем или принятия чужих взглядов на жизнь, отличных от собственных, время исправить несправедливость и т.д. Важно не бояться говорить правду, лицемерие может привести к проблемам в любовных и дружеских отношениях, ссорам с родственниками, а также к разрывам с деловыми партнёрами и нахождение новых, более перспективных отношений через споры и доказательства своей правоты.

Лунное затмение 2024

При наступлении лунного затмения солнечный свет, падающий на Луну, закрывается Землёй, тем самым образуя тень. Луна же окрашивается в красноватый оттенок. Обычно это происходит за полмесяца до или после затмения Солнца и всегда в полнолуние. Бывает три вида затмений Луны:

полное, когда все тела – Луна, Солнце и Земля – стоят на одной линии, и земная тень накрывает Луну;

частичное, когда небесные светила не стоят на одной линии, поэтому Луна покрыта частично тенью, часть земного спутника темнеет и окрашивается в красный оттенок;

полутеневое, когда ночное небесное светило не попадает полностью в тень Земли, находясь в месте теневого конуса, теряя при этом лишь немного своей яркости.

Астрологически лунное затмение действует как мощное Полнолуние. Таким образом, оно воспринимается как фаза раскрытия, то есть либо появляется хорошее настроение, потому что есть осознание, что ранее были совершены полезные и приятные поступки, или же чувство негатива на фоне своих проступков, злости и гнева в адрес окружающих. Нужно срочно сделать так, чтобы нести только положительные эмоции – извиниться, принести пользу или же совершить добро.

25 марта - Полнолуние в Весах и полутеневое лунное затмение связаны с Нептуном в Рыбах и Плутоном в Водолее. Оно несёт в себе значительную эмоциональную силу, увеличивая ясность в отношениях. Изучение чего-то нового может открыть глаза и потенциально привести к разочарованию в отношениях. Если подозрения уже присутствовали, подтверждением служит это Полнолуние. Это подходящий момент, чтобы изменить свою позицию на основе новой информации.

18 сентября - Полнолуние в Рыбах находится в соединении с Нептуном и хорошо связано с Плутоном и Ураном. Это частичное лунное затмение усиливает чувства и интуицию, не перегружая эмоциями. Уран обеспечивает отличные рефлексы, позволяющие эффективно реагировать на сигналы и подсказки, которые направляют в правильном направлении. Это Полнолуние дарует исключительную проницательность, позволяющую расшифровывать коды, разгадывать загадки и т.д.

Чтобы спокойно пережить лунные и солнечные затмения 2024, нужно отказаться от посещения шумных тусовок и компаний, действовать спокойно и не вступать в ссоры, а также отказаться от импульсивных важных шагов.