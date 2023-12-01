Топ-4: Самые неудачливые знаки зодиака в 2024 году

Всем нам хотелось бы жить в приятном и добром мире, однако иногда жизнь бьёт нас по-настоящему сильно, и в такие моменты мы ругаем свою удачу. Каждый год приносит новые возможности, новые решения и новые задачи, и все мы надеемся, что 2024 год будет успешным. Для некоторых знаков зодиака 2024 год, безусловно, станет очень удачным. Однако другие могут увязнуть в череде несчастных случаев и препятствий, так как звёзды не будут им благоволить. Давайте посмотрим, кто эти четыре несчастных знака зодиака, которые столкнутся с трудностями в 2024 году.

4 самых несчастных знака зодиака в 2024 году

Рак. Ракам 2024 год принесёт радость и успех, а также боль и неудачи. Вы, наконец, освободитесь от всего негатива и обид, которые вам причинили ваши близкие, став при этом полностью новым человеком, который ищет и принимает перемены. Предстоящий год будет полон эмоциональных преград, поэтому не стесняйтесь баловать себя любовью к себе и поддерживать открытое общение с вашими близкими.

С хорошей стороны, в середине 2024 года ваше социальное окружение, дружеские и романтические отношения будут находиться на пике. Вы будете окружены людьми, которые обожают и любят вас, и даже найдёте свою вторую половинку через своих друзей. Ваша любовная жизнь будет сумасшедшей и хаотичной, всё даже может стать напряжённым, если вы не будете действовать мудро. Избегайте конфликтов с любимыми! Кроме того, в вашем знаке зодиака произойдёт ретроградное движение Марса, что может вызвать трения в отношениях к концу года и в 2025 году. Тем не менее, семейный аспект этого года будет достаточно хорошим, и домашнее благополучие принесёт вам радость.

Говоря о финансах, вам необходимо обеспечить безопасность своего будущего, проводя некоторые исследования и управляя распределением своих накоплений. Обратитесь к экспертам, будьте открыты новым идеям, улучшениям и корректировкам, которые принесут вам пользу. Сделайте финансы своим проектом и серьёзно работайте над этим.

Лев. Львы могут столкнуться с интенсивной энергией со стороны Сатурна и Плутона, наткнувшись на непредвиденные препятствия в 2024 году. В течение 2024 года вас ждёт серия профессиональных неудач и напряжённых взаимоотношений. Но, благодаря вашей харизме и уверенности в себе, вы сможете преодолеть все трудности. Вам нужно быть готовым и открытым для новых впечатлений, поддерживать вашу креативность и прогуливаться на свежем воздухе для поднятия настроения. Обращаясь за помощью и общаясь со своими близкими, вы сможете преодолеть множество испытаний.

Особое внимание следует обратить на Юпитер, который будет влиять на вас после июня 2024 года – наполняя вашу жизнь радостью, которая продержится до конца года. Грядущий год будет полон осознаний и открытий, когда вы смиритесь с потерями в своей жизни и найдёте смысл в них, чтобы достойно двигаться вперёд.

Что касается личной жизни и любви, 2024 год принесёт и положительные, и отрицательные моменты. Возможно, вам придётся уехать от близких, или вы даже можете влюбиться в кого-то, кто живёт далеко. Преодоление расстояния будет вызовом. С точки зрения семьи, вещи выглядят нестабильно. Семейные разногласия будут происходить часто в первой половине 2024 года, поэтому будьте терпеливы и осторожны. Вероятно, во второй половине года ситуация в семье изменится в лучшую сторону.

Наконец, ваш гороскоп по здоровью и карьере также не самый лучший. Уделите особое внимание своим пищевым привычкам, избегайте конфликтов, которые будут негативно сказываться на вашем психическом здоровье, и избегайте ненужных поездок. В плане карьеры вы будете чувствовать себя перегруженным и лишённым мотивации для выполнения ежедневных задач, а ваши коллеги могут создавать препятствия на рабочем месте. Однако вторая половина 2024 года будет гораздо лучше в профессиональном плане.

Дева. В 2024 году ваша скрытность и нерешительность будут вам больше вредить, чем приносить пользу. Пришло время избавиться от своей неуверенности и наклонности к самоуничижению и использовать каждую возможность, которая постучится в вашу дверь. Вам может быть трудно реализовывать свои планы из-за своей склонности к точности. Звёзды предлагают вам быть открытыми, общительными и беззаботными вместо того, чтобы самому на себя накидываться из-за каждой маленькой преграды. Ваш тщательный подход будет нарушен космосом, и вы уйдёте в неизведанные территории, испытывая неопределённость. Не стрессуйте и не переусердствуйте - по крайней мере, такова просьба звёзд.

Будь то романтические и семейные отношения или же дружба, в 2024 году для вас общение является ключевой темой. Создавайте более глубокие связи, ведя независимые беседы, задавая важные вопросы, глубже вникая в будущее и обсуждая надежды и страхи друг друга. 2024 год - отличное время для укрепления вашей дружбы, ведь именно здесь вы найдёте множество радости. Планируйте собрания, встречи на кофе, небольшие отпуска, ужины и непринуждённые свидания со своими друзьями.

Что касается денег и финансов, пришло время снять ограничения, быть чуть менее сдержанными и инвестировать там, где вы видите потенциал. Будьте открытыми, и вы заметите значительные изменения в своём финансовом положении.

Скорпион. Упрямые Скорпионы, ваше чувство контроля подвергнется испытаниям в 2024 году. Приготовьтесь к неожиданностям. Вы пройдёте через изменения и эволюцию во многих отношениях, перерастая многих людей, партнёра и работу, которые когда-то были вам дороги. Присутствие Сатурна может вызывать колебания в вопросах свиданий, романтики и истинной любви, делая их более труднодостижимыми.

Ваш упрямый характер в отношении неправильных вещей может приводить к очень катастрофичным последствиям. Пришло время освободиться и сосредоточиться на работе. Реализуйте свои идеи о богатстве, создании дохода и сбережениях, и вы сможете наслаждаться потоком денег и обеспеченностью, которые сопутствуют этому. Просто верьте в свои способности.

Переходя к теме любви и отношений, первая половина года выглядит многообещающей. Есть большие шансы на брак и помолвку, и даже супружеские пары будут процветать в этот период. Однако вторая половина 2024 года выглядит довольно напряжённой, и у вас не будет так много времени на общение с партнёром. Это может привести к конфликтам, поэтому вам нужно оставаться спокойными и стараться больше учитывать потребности вашей второй половинки.

2024 год будет разным для каждого, но он обещает больше веселья и сюрпризов для всех, независимо от вашего знака зодиака! И то, что некоторым людям будет сопутствовать больше удачи, не означает, что для вас звёзды ничего не приготовили.