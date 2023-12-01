Причина вашего разбитого сердца в 2024 году, в зависимости от знака Зодиака

Построить гармоничные любовные отношения очень сложно, потому что каждый их видит по-своему. Кому-то важно, чтобы в паре царило полное доверие, поэтому терпеть тайны он не сможет, а кто-то не представляет, что для партнёра важнее работа, а не любовь, ну а кого-то приводит в ярость безразличие и отчуждённость, исходящие от второй половинки. Астрологи выяснили, что же разобьёт сердце каждому знаку Зодиака в 2024 году, чтобы быть готовыми к тому, чего следует опасаться в любви!

Это разобьёт сердце в 2024 году вашему знаку Зодиака

Овен. Вы проведёте целый год в погоне за любовью того, кто никогда не сможет её вам дать. Со стороны может создаться впечатление, что вы преследуете человека. Но на самом деле вы просто влюблены, чего нельзя сказать о нём. В конце концов, вы увидите, что единственный вариант, который у вас есть, — это уйти от него и двигаться дальше. И чем раньше вы это сделаете, тем быстрее найдёте свою настоящую любовь. Тем более судьба в течение года не раз вас с ней сведёт. Вам только останется быть внимательнее к новым встречам и знакомствам.

Телец. Нет никаких сомнений — в 2024 году вы вступите в новые отношения. Но, к сожалению, это будет не то, что вам нужно. Вы, как человек земной, ищете серьёзного и преданного человека, с которым сможете и в огонь, и в воду. Ваш партнёр же будет относиться к вашим отношениям, как к чему-то временному – ему хорошо с вами сегодня, но завтра всё может измениться, и он, в отличие от вас, готов к этому. Такой подход к вашей любви разобьёт вам сердце, поэтому постарайтесь в этом году никого не пускать себе в душу, даже того, к кому воспылаете огромными чувствами.

Близнецы. 2024 год — это год, когда вам придётся научиться отпускать людей, за которых вы держитесь. Вы окажетесь в своеобразных отношениях с кем-то из прошлого, кто будет продолжать разбивать вам сердце. Конечно, как и все влюблённые люди, в глубине души вы надеетесь, что этот человек изменится и что отношения между вами наконец-то встанут на правильный путь, но увы, этого не произойдёт в ближайшее время. Вам ни в коем случае не стоит верить тому, кто уже когда-то предал. Он это сделает снова, разбив вам сердце.

Рак. Раки очень боятся связаться с человеком, использующим их доброту, поэтому вы и стараетесь никому не доверять. Однако в 2024 году вы настолько влюбитесь, что потеряете голову и контроль, что и станет причиной завязывания отношений с партнёром, который только и будет, что давить на ваш добрый и отзывчивый характер. В итоге он разобьёт ваше сердце своим поведением и надолго отобьёт желание снова кому-то доверять. Вы можете опять залезть в свою нору, продолжая вести закрытый и такой привычный образ жизни.

Лев. Вы привыкли быть всегда в центре внимания, в вас постоянно влюбляются, а вам остаётся только выбирать того, кому вы желаете ответить взаимностью. Но в 2024 году ваше сердце будет разбито из-за односторонних отношений, в которые вы вступите, даже не подозревая об этом. Они заставят вас чувствовать себя совершенно одиноким и причинят много душевной боли и моральной подавленности. Примите это как данность и ни в коем случае не мстите, разбивая сердца другим. Эти люди не виноваты в том, что с вами так поступили.

Дева. Удивительно, но вы сами себе разобьёте сердце. Вы настолько осторожны в отношениях с окружающими, мало кому доверяете и тем более открываете свою душу, что упустите своего человека, подумав, что и от него нужно защищаться. Когда же вы поймёте, что ошибались, вернуть прошлое не получится. В итоге вы опять останетесь сам на сам, занимаясь планированием, какой высоты ещё построить забор вокруг своего сердца. Дело ваше, но астрология рекомендует доверять людям, особенно тем, кто относится к вам хорошо.

Весы. Что станет причиной вашего разбитого сердца в 2024 году? Это ваша неспособность пойти на компромисс с тем, кого вы любите. Ваше упрямство доставит вам много головной боли и заставит даже человека, который вас безумно любит, разочароваться в ваших отношениях. Поймите, не может всегда быть по-вашему, если вы не перестанете давить на свою вторую половинку, то останетесь в одиночестве. Он уйдёт, хотя вы думали, что он будет всегда терпеть вашу упёртость, потому что сильно любит. Выбор за вами: вы – одиноки, но со своими принципами, или же состоите в отношениях и ищете компромиссы.

Скорпион. Вы будете постоянно совершать ошибки в отношениях и не просить за них прощения, так как выбрали тактику обвинять во всём своего партнёра. Именно это и станет причиной множества ссор в паре, а потом и вовсе приведёт к разрыву, потому что вторая половинка уже устала от такого поведения. После расставания, в глубине души, вы поймёте, что натворили, но даже тогда не будете готовы признаться в этом никому, включая, кстати, и себя. Не доводите до финальной точки, лучше после каждого конфликта провести анализ, что его вызвало и как можно было его избежать. Только так вы не разобьёте себе сердце.

Стрелец. В 2024 году вы сильно влюбитесь в одного особенного человека, но струсите, как только заметите, что дела становятся всё более и более серьёзными. Вместо того, чтобы признать, как сильно вы заботитесь об этом человеке, вы убедите себя, что вам нужно больше личного пространства, и будете бояться потерять свою свободу. И даже если вы думаете, что отказ от любовных отношений — хороший выбор, на самом деле это будет одно из худших решений, которые вы примете в следующем году. И жалеть об этом придётся очень долго, потому что вернуть ничего не получится.

Козерог. Кто-то из вашего прошлого убедил вас, что вы не созданы для того, чтобы вас любили, и поэтому подсознательно вы вообще отказались от любви. В 2024 году, когда ваше сердце будет жаждать более глубокой связи с кем-то, ваш разум не позволит никакой романтике войти в вашу жизнь. Так что, по сути, ваше сердце не будет разбито; вместо этого его захлестнёт одиночество, которое вы, вероятно, почувствуете, когда поймёте, что чрезмерная защита себя от глубоких и настоящих чувств была не такой уж хорошей идеей.

Водолей. Ваше эго станет причиной разбитого сердца в этом году, потому что вы позволите ему разрушить ваши отношения. Конечно же, вы не должны позволять партнёру плохо обращаться с вами, но иногда вам просто нужно забыть о своей гордости и отказаться от некоторых вещей ради ваших отношений. Если вы надеетесь избежать этого, сосредоточьтесь на продуктивных ссорах с любимым человеком и помните, что вам не обязательно всегда быть правым. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, кто выиграл спор, сосредоточьтесь на том, чтобы извлечь из него максимальную выгоду.

Рыбы. Ваше сердце будет разбито вдребезги после очередной выходки партнёра. Он уже не раз обманывал вас и причинял эмоциональную боль. Но вы терпели, потому что любили и не хотели предавать. Однако в 2024 году наступит переломный момент – вы не выдержите очередной бзик второй половинки и не сможете его простить, даже если он будет умолять вас об этом. Лимит вашего терпения исчерпан, поэтому вам его нужно пополнять добрыми и хорошими отношениями, которые вы уже не сможете принять от того, кто вёл себя эгоистично и бездушно.

Итак, вот из-за чего может быть разбито сердце каждого из знаков зодиака в 2024 году. Будьте готовы к этому, потому что предупреждённый всегда вооружён.